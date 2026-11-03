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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Cara membeli tiket Al-Nassr 2026/2027: Harga tiket Liga Pro Saudi, jadwal pertandingan mendatang, dan informasi lainnya

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AFC Champions League Two
C. Ronaldo

Begini cara mendapatkan kesempatan menyaksikan Cristiano Ronaldo beraksi langsung di Arab Saudi

Al-Nassr memasuki musim 2026/27 sebagai juara bertahan Liga Pro Saudi, dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan di Al-Awwal Park, Riyadh. Sejak Al-Nassr mendatangkan Ronaldo lewat transfer bersejarah pada akhir 2022, jumlah penonton di stadion dan pemirsa global Liga Pro Saudi melonjak ke rekor tertinggi.GOAL menyajikan seluruh informasi yang Anda perlukan untuk membeli tiket pertandingan Al-Nassr hingga Mei 2027, termasuk cara membelinya, detail stadion, dan harganya.

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Jadwal pertandingan Al-Nassr SC 2026/27

Musim Liga Pro Saudi yang berlangsung selama 34 pekan berlanjut hingga akhir Mei 2027, diselingi pertandingan Piala Raja dan kompetisi antarklub AFC. Berikut seluruh jadwal pertandingan Al-Nassr:
Tanggal & waktu (AST)PertandinganStadion & lokasiKompetisiTiket
Sabtu, 15 Agustus 2026, 14.00Al-Nassr vs Al FatehAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 1Tiket
Selasa, 18 Agustus 2026, 14.00Al Diriyah vs Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadhPiala Raja, babak 32 besarTiket
Jumat, 21 Agustus 2026, 12.00Al Riyadh vs Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 2Tiket
Selasa, 25 Agustus 2026, 14.00Al-Ettifaq vs Al-NassrAl-Ettifaq Club Stadium, DammamLiga Pro Saudi, pekan 3Tiket
Jumat, 28 Agustus 2026, 14.00Al-Nassr vs Al-TaawounAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 4Tiket
Sabtu, 5 September 2026, 14.00Al Ittihad vs Al-NassrKing Abdullah Sports City, JeddahLiga Pro Saudi, pekan 5Tiket
Rabu, 9 September 2026, 14.00Al-Nassr vs AbhaAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 6Tiket
Kamis, 10 September 2026, 14.00Al Khaleej vs Al-NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamLiga Pro Saudi, pekan 7Tiket
Kamis, 17 September 2026, 14.00Al-Nassr vs Al DiriyahAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 8Tiket
Jumat, 9 Oktober 2026, 13.00Al Ahli vs Al-NassrKing Abdullah Sports City, JeddahLiga Pro Saudi, pekan 9Tiket
Kamis, 15 Oktober 2026, 13.00Al-Nassr vs NEOM SCAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 10Tiket
Kamis, 22 Oktober 2026, 13.00Al-Faisaly vs Al-NassrAl-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ahLiga Pro Saudi, pekan 11Tiket
Kamis, 29 Oktober 2026, 13.00Al-Nassr vs Al KholoodAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 12Tiket
Kamis, 5 November 2026, 12.00Al Hazem vs Al-NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassLiga Pro Saudi, pekan 13Tiket
Jumat, 20 November 2026, 12.00Al-Nassr vs Al QadsiahAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 14Tiket
Kamis, 26 November 2026, 12.00Al-Nassr vs Al ShababAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi (Derbi Riyadh), pekan 15Tiket
Kamis, 3 Desember 2026, 12.00Al-Fayha vs Al-NassrAl-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ahLiga Pro Saudi, pekan 16Tiket
Kamis, 10 Desember 2026, 12.00Al-Nassr vs Al HilalAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi (Derbi Ibu Kota), pekan 17Tiket
Senin, 14 Desember 2026, 12.00Al Fateh vs Al-NassrPrince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-AhsaLiga Pro Saudi, pekan 18Tiket
Kamis, 11 Februari 2027, 15.00Al-Nassr vs Al RiyadhAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 19Tiket
Kamis, 18 Februari 2027, 15.00Al-Nassr vs Al-EttifaqAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 20Tiket
Kamis, 25 Februari 2027, 15.00Al-Taawoun vs Al-NassrKing Abdullah Sport City Stadium, BuraydahLiga Pro Saudi, pekan 21Tiket
Kamis, 11 Maret 2027, 14.00Al-Nassr vs Al IttihadAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 22Tiket
Kamis, 18 Maret 2027, 15.00Abha vs Al-NassrPrince Sultan bin Abdulaziz Stadium, AbhaLiga Pro Saudi, pekan 23Tiket
Jumat, 2 April 2027, 13.00Al-Nassr vs Al KhaleejAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 24Tiket
Kamis, 8 April 2027, 13.00Al Diriyah vs Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 25Tiket
Kamis, 15 April 2027, 13.00Al-Nassr vs Al AhliAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 26Tiket
Minggu, 18 April 2027, 13.00NEOM SC vs Al-NassrKing Khalid Sport City Stadium, TabukLiga Pro Saudi, pekan 27Tiket
Kamis, 22 April 2027, 13.00Al-Nassr vs Al-FaisalyAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 28Tiket
Kamis, 29 April 2027, 13.00Al Kholood vs Al-NassrAl-Hazem Club Stadium, Ar RassLiga Pro Saudi, pekan 29Tiket
Kamis, 6 Mei 2027, 13.00Al-Nassr vs Al HazemAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 30Tiket
Rabu, 12 Mei 2027, 13.00Al Qadsiah vs Al-NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamLiga Pro Saudi, pekan 31Tiket
Kamis, 20 Mei 2027, 13.00Al Shabab vs Al-NassrAl-Shabab Club Stadium / SHG Arena, RiyadhLiga Pro Saudi (Derbi Riyadh), pekan 32Tiket
Senin, 24 Mei 2027, 13.00Al-Nassr vs Al-FayhaAl-Awwal Park, RiyadhLiga Pro Saudi, pekan 33Tiket
Jumat, 28 Mei 2027, 13.00Al Hilal vs Al-NassrKingdom Arena, RiyadhLiga Pro Saudi (Derbi Ibu Kota), pekan 34Tiket
Catatan: Liga Pro Saudi jeda dari akhir Desember 2026 hingga awal Februari 2027 untuk memberi ruang bagi Piala Asia AFC 2027 yang digelar di berbagai lokasi di Arab Saudi. Setelah itu, Al-Nassr melanjutkan perjuangan dalam perebutan gelar hingga akhir Mei 2027. Waktu pertandingan tercantum dalam AST setempat dan masih dapat berubah sedikit karena penyesuaian jadwal siaran.

Cara membeli tiket Al-Nassr 2026/27

Untuk membeli tiket pertandingan Al-Nassr, saluran utamanya adalah situs web resmi liga (SPL) pada bagian ‘Jadwal/Tiket’, atau aplikasi tiket resmi WeBook, yang bermitra dengan liga dan klub. Penggemar juga dapat memeriksa ketersediaan tiket melalui portal resmi Al-Awwal Park.
Pertandingan biasanya dijadwalkan dari Kamis hingga Sabtu agar sesuai dengan akhir pekan di Arab Saudi. Penjualan tiket resmi umumnya dibuka 7 hingga 14 hari sebelum setiap pertandingan. Untuk laga-laga besar, terutama Derbi Riyadh melawan Al-Hilal, duel sesama tim sekota melawan Al-Shabab, atau pertandingan melawan Al-Ittihad, tiket di loket habis dalam hitungan menit.
Meski keanggotaan klub berbayar tidak diwajibkan untuk membeli tiket biasa, Al-Nassr menawarkan paket keanggotaan Diamond dan Seasonal. Keanggotaan Diamond menjamin akses ke semua pertandingan domestik dan antarklub AFC, sementara paket Seasonal, dari kategori Fan hingga Platinum, memberikan kesempatan membeli tiket lebih awal sebelum dijual kepada umum.
Jika Anda kehabisan tiket dari penjualan resmi, GrintaHub merupakan pasar tiket sekunder terkemuka di Arab Saudi dan negara-negara GCC, yang menyediakan tiket asli, terverifikasi 100%, dan dikirim langsung ke ponsel untuk setiap pertandingan kandang maupun tandang yang tiketnya telah habis.

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Berapa harga tiket Al-Nassr 2026/27?

Harga tiket pertandingan Al-Nassr bervariasi berdasarkan kompetisi, lokasi tempat duduk di Al-Awwal Park, dan reputasi lawan:
  • Tiket umum (di belakang gawang / sudut stadion): Biasanya berkisar dari SAR 185 hingga SAR 350.
  • Kategori 1 & sisi lapangan premium (tribun bawah): Biasanya berharga antara SAR 450 dan SAR 950.
  • Layanan VIP & boks eksekutif: Mulai dari SAR 1.875 hingga lebih dari SAR 5.000 untuk derbi-derbi besar, termasuk layanan konsumsi di ruang privat, tempat duduk eksekutif, dan parkir khusus.
Di pasar tiket sekunder seperti GrintaHub, harga tiket menyesuaikan dengan permintaan pada hari pertandingan, sehingga suporter berkesempatan mendapatkan tempat duduk hingga menjelang sepak mula.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-Nassr

Didirikan pada 1955, Al-Nassr FC merupakan salah satu pilar sepakbola Arab Saudi. Berbasis di ibu kota Riyadh, klub ini menjadi salah satu pihak dalam rivalitas sengit sepakbola Saudi dengan tetangganya, Al-Hilal.
Setelah kemenangan dramatis dalam perebutan gelar Liga Pro Saudi 2025/26, yang menjadi gelar domestik ke-11 mereka, Al-Nassr memasuki musim 2026/27 sebagai tim yang harus dikalahkan. Pemenang Ballon d’Or lima kali, Cristiano Ronaldo, terus memimpin lini serang dan menjadi tumpuan ambisi klub. Selama bertahun-tahun, klub besar asal Riyadh ini pernah diperkuat pemain-pemain ikonis, mulai dari Hristo Stoichkov dan Denilson hingga Sadio Mané, Aymeric Laporte, dan Marcelo Brozović.

Sejarah Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, yang semula bernama King Saud University Stadium dan kemudian Mrsool Park, telah menjadi kandang eksklusif Al-Nassr sejak September 2020, menyusul kesepakatan dengan Saudi Media Company (SMC). Pada April 2023, stadion ini menggunakan nama Al-Awwal Park sebagai bagian dari perjanjian hak penamaan jangka panjang dengan Saudi Awwal Bank (SAB).
  • Kapasitas: 25.000 hingga 26.000 penonton, dengan rancangan tribun kompak bergaya Eropa yang memberikan pandangan jelas ke lapangan dan membuat penggemar berada sangat dekat dengan garis tepi lapangan.
  • Lokasi: Terletak di kampus King Saud University di Riyadh bagian barat, hanya beberapa menit dari King Abdullah Financial District (KAFD).
  • Akses pada hari pertandingan: Mudah dijangkau melalui jalan-jalan utama Riyadh (King Khalid Road dan Northern Ring Road), serta dilayani jaringan Riyadh Metro dan titik penjemputan Careem/Uber.
  • Selain sepakbola: Selain pertandingan Liga Pro Saudi dan kompetisi AFC, stadion ini pernah menjadi tuan rumah acara hiburan besar berskala global, termasuk WWE Crown Jewel dan pertandingan perebutan gelar tinju internasional.

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