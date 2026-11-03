Al-Nassr memasuki musim 2026/27 sebagai juara bertahan Liga Pro Saudi, dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan di Al-Awwal Park, Riyadh. Sejak Al-Nassr mendatangkan Ronaldo lewat transfer bersejarah pada akhir 2022, jumlah penonton di stadion dan pemirsa global Liga Pro Saudi melonjak ke rekor tertinggi.menyajikan seluruh informasi yang Anda perlukan untuk membeli tiket pertandingan Al-Nassr hingga Mei 2027, termasuk cara membelinya, detail stadion, dan harganya.

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Jadwal pertandingan Al-Nassr SC 2026/27

Tanggal & waktu (AST) Pertandingan Stadion & lokasi Kompetisi Tiket Sabtu, 15 Agustus 2026, 14.00 Al-Nassr vs Al Fateh Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 1 Tiket Selasa, 18 Agustus 2026, 14.00 Al Diriyah vs Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh Piala Raja, babak 32 besar Tiket Jumat, 21 Agustus 2026, 12.00 Al Riyadh vs Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 2 Tiket Selasa, 25 Agustus 2026, 14.00 Al-Ettifaq vs Al-Nassr Al-Ettifaq Club Stadium, Dammam Liga Pro Saudi, pekan 3 Tiket Jumat, 28 Agustus 2026, 14.00 Al-Nassr vs Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 4 Tiket Sabtu, 5 September 2026, 14.00 Al Ittihad vs Al-Nassr King Abdullah Sports City, Jeddah Liga Pro Saudi, pekan 5 Tiket Rabu, 9 September 2026, 14.00 Al-Nassr vs Abha Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 6 Tiket Kamis, 10 September 2026, 14.00 Al Khaleej vs Al-Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Liga Pro Saudi, pekan 7 Tiket Kamis, 17 September 2026, 14.00 Al-Nassr vs Al Diriyah Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 8 Tiket Jumat, 9 Oktober 2026, 13.00 Al Ahli vs Al-Nassr King Abdullah Sports City, Jeddah Liga Pro Saudi, pekan 9 Tiket Kamis, 15 Oktober 2026, 13.00 Al-Nassr vs NEOM SC Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 10 Tiket Kamis, 22 Oktober 2026, 13.00 Al-Faisaly vs Al-Nassr Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah Liga Pro Saudi, pekan 11 Tiket Kamis, 29 Oktober 2026, 13.00 Al-Nassr vs Al Kholood Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 12 Tiket Kamis, 5 November 2026, 12.00 Al Hazem vs Al-Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Liga Pro Saudi, pekan 13 Tiket Jumat, 20 November 2026, 12.00 Al-Nassr vs Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 14 Tiket Kamis, 26 November 2026, 12.00 Al-Nassr vs Al Shabab Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi (Derbi Riyadh), pekan 15 Tiket Kamis, 3 Desember 2026, 12.00 Al-Fayha vs Al-Nassr Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah Liga Pro Saudi, pekan 16 Tiket Kamis, 10 Desember 2026, 12.00 Al-Nassr vs Al Hilal Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi (Derbi Ibu Kota), pekan 17 Tiket Senin, 14 Desember 2026, 12.00 Al Fateh vs Al-Nassr Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa Liga Pro Saudi, pekan 18 Tiket Kamis, 11 Februari 2027, 15.00 Al-Nassr vs Al Riyadh Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 19 Tiket Kamis, 18 Februari 2027, 15.00 Al-Nassr vs Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 20 Tiket Kamis, 25 Februari 2027, 15.00 Al-Taawoun vs Al-Nassr King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah Liga Pro Saudi, pekan 21 Tiket Kamis, 11 Maret 2027, 14.00 Al-Nassr vs Al Ittihad Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 22 Tiket Kamis, 18 Maret 2027, 15.00 Abha vs Al-Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Stadium, Abha Liga Pro Saudi, pekan 23 Tiket Jumat, 2 April 2027, 13.00 Al-Nassr vs Al Khaleej Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 24 Tiket Kamis, 8 April 2027, 13.00 Al Diriyah vs Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 25 Tiket Kamis, 15 April 2027, 13.00 Al-Nassr vs Al Ahli Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 26 Tiket Minggu, 18 April 2027, 13.00 NEOM SC vs Al-Nassr King Khalid Sport City Stadium, Tabuk Liga Pro Saudi, pekan 27 Tiket Kamis, 22 April 2027, 13.00 Al-Nassr vs Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 28 Tiket Kamis, 29 April 2027, 13.00 Al Kholood vs Al-Nassr Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass Liga Pro Saudi, pekan 29 Tiket Kamis, 6 Mei 2027, 13.00 Al-Nassr vs Al Hazem Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 30 Tiket Rabu, 12 Mei 2027, 13.00 Al Qadsiah vs Al-Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Liga Pro Saudi, pekan 31 Tiket Kamis, 20 Mei 2027, 13.00 Al Shabab vs Al-Nassr Al-Shabab Club Stadium / SHG Arena, Riyadh Liga Pro Saudi (Derbi Riyadh), pekan 32 Tiket Senin, 24 Mei 2027, 13.00 Al-Nassr vs Al-Fayha Al-Awwal Park, Riyadh Liga Pro Saudi, pekan 33 Tiket Jumat, 28 Mei 2027, 13.00 Al Hilal vs Al-Nassr Kingdom Arena, Riyadh Liga Pro Saudi (Derbi Ibu Kota), pekan 34 Tiket

Cara membeli tiket Al-Nassr 2026/27

Musim Liga Pro Saudi yang berlangsung selama 34 pekan berlanjut hingga akhir Mei 2027, diselingi pertandingan Piala Raja dan kompetisi antarklub AFC. Berikut seluruh jadwal pertandingan Al-Nassr:Catatan: Liga Pro Saudi jeda dari akhir Desember 2026 hingga awal Februari 2027 untuk memberi ruang bagi Piala Asia AFC 2027 yang digelar di berbagai lokasi di Arab Saudi. Setelah itu, Al-Nassr melanjutkan perjuangan dalam perebutan gelar hingga akhir Mei 2027. Waktu pertandingan tercantum dalam AST setempat dan masih dapat berubah sedikit karena penyesuaian jadwal siaran.Untuk membeli tiket pertandingan Al-Nassr, saluran utamanya adalah situs web resmi liga (SPL) pada bagian ‘Jadwal/Tiket’, atau aplikasi tiket resmi WeBook, yang bermitra dengan liga dan klub. Penggemar juga dapat memeriksa ketersediaan tiket melalui portal resmi Al-Awwal Park.Pertandingan biasanya dijadwalkan dari Kamis hingga Sabtu agar sesuai dengan akhir pekan di Arab Saudi. Penjualan tiket resmi umumnya dibuka 7 hingga 14 hari sebelum setiap pertandingan. Untuk laga-laga besar, terutama Derbi Riyadh melawan Al-Hilal, duel sesama tim sekota melawan Al-Shabab, atau pertandingan melawan Al-Ittihad, tiket di loket habis dalam hitungan menit.Meski keanggotaan klub berbayar tidak diwajibkan untuk membeli tiket biasa, Al-Nassr menawarkan paket keanggotaan Diamond dan Seasonal. Keanggotaan Diamond menjamin akses ke semua pertandingan domestik dan antarklub AFC, sementara paket Seasonal, dari kategori Fan hingga Platinum, memberikan kesempatan membeli tiket lebih awal sebelum dijual kepada umum.Jika Anda kehabisan tiket dari penjualan resmi, GrintaHub merupakan pasar tiket sekunder terkemuka di Arab Saudi dan negara-negara GCC, yang menyediakan tiket asli, terverifikasi 100%, dan dikirim langsung ke ponsel untuk setiap pertandingan kandang maupun tandang yang tiketnya telah habis.

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Berapa harga tiket Al-Nassr 2026/27?

Tiket umum (di belakang gawang / sudut stadion): Biasanya berkisar dari SAR 185 hingga SAR 350.

Biasanya berkisar dari SAR 185 hingga SAR 350. Kategori 1 & sisi lapangan premium (tribun bawah): Biasanya berharga antara SAR 450 dan SAR 950.

Biasanya berharga antara SAR 450 dan SAR 950. Layanan VIP & boks eksekutif: Mulai dari SAR 1.875 hingga lebih dari SAR 5.000 untuk derbi-derbi besar, termasuk layanan konsumsi di ruang privat, tempat duduk eksekutif, dan parkir khusus.

Harga tiket pertandingan Al-Nassr bervariasi berdasarkan kompetisi, lokasi tempat duduk di Al-Awwal Park, dan reputasi lawan:Di pasar tiket sekunder seperti GrintaHub , harga tiket menyesuaikan dengan permintaan pada hari pertandingan, sehingga suporter berkesempatan mendapatkan tempat duduk hingga menjelang sepak mula.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-Nassr

Sejarah Al-Awwal Park

Kapasitas: 25.000 hingga 26.000 penonton, dengan rancangan tribun kompak bergaya Eropa yang memberikan pandangan jelas ke lapangan dan membuat penggemar berada sangat dekat dengan garis tepi lapangan.

25.000 hingga 26.000 penonton, dengan rancangan tribun kompak bergaya Eropa yang memberikan pandangan jelas ke lapangan dan membuat penggemar berada sangat dekat dengan garis tepi lapangan. Lokasi: Terletak di kampus King Saud University di Riyadh bagian barat, hanya beberapa menit dari King Abdullah Financial District (KAFD).

Terletak di kampus King Saud University di Riyadh bagian barat, hanya beberapa menit dari King Abdullah Financial District (KAFD). Akses pada hari pertandingan: Mudah dijangkau melalui jalan-jalan utama Riyadh (King Khalid Road dan Northern Ring Road), serta dilayani jaringan Riyadh Metro dan titik penjemputan Careem/Uber.

Mudah dijangkau melalui jalan-jalan utama Riyadh (King Khalid Road dan Northern Ring Road), serta dilayani jaringan Riyadh Metro dan titik penjemputan Careem/Uber. Selain sepakbola: Selain pertandingan Liga Pro Saudi dan kompetisi AFC, stadion ini pernah menjadi tuan rumah acara hiburan besar berskala global, termasuk WWE Crown Jewel dan pertandingan perebutan gelar tinju internasional.

Didirikan pada 1955, Al-Nassr FC merupakan salah satu pilar sepakbola Arab Saudi. Berbasis di ibu kota Riyadh, klub ini menjadi salah satu pihak dalam rivalitas sengit sepakbola Saudi dengan tetangganya, Al-Hilal.Setelah kemenangan dramatis dalam perebutan gelar Liga Pro Saudi 2025/26, yang menjadi gelar domestik ke-11 mereka, Al-Nassr memasuki musim 2026/27 sebagai tim yang harus dikalahkan. Pemenang Ballon d’Or lima kali, Cristiano Ronaldo, terus memimpin lini serang dan menjadi tumpuan ambisi klub. Selama bertahun-tahun, klub besar asal Riyadh ini pernah diperkuat pemain-pemain ikonis, mulai dari Hristo Stoichkov dan Denilson hingga Sadio Mané, Aymeric Laporte, dan Marcelo Brozović.Al-Awwal Park, yang semula bernama King Saud University Stadium dan kemudian Mrsool Park, telah menjadi kandang eksklusif Al-Nassr sejak September 2020, menyusul kesepakatan dengan Saudi Media Company (SMC). Pada April 2023, stadion ini menggunakan nama Al-Awwal Park sebagai bagian dari perjanjian hak penamaan jangka panjang dengan Saudi Awwal Bank (SAB).