Al-Nassr memasuki musim 2026/27 sebagai juara bertahan Liga Pro Saudi, dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan di Al-Awwal Park, Riyadh. Sejak Al-Nassr mendatangkan Ronaldo lewat transfer bersejarah pada akhir 2022, jumlah penonton di stadion dan pemirsa global Liga Pro Saudi melonjak ke rekor tertinggi.GOAL menyajikan seluruh informasi yang Anda perlukan untuk membeli tiket pertandingan Al-Nassr hingga Mei 2027, termasuk cara membelinya, detail stadion, dan harganya.
Pertandingan biasanya dijadwalkan dari Kamis hingga Sabtu agar sesuai dengan akhir pekan di Arab Saudi. Penjualan tiket resmi umumnya dibuka 7 hingga 14 hari sebelum setiap pertandingan. Untuk laga-laga besar, terutama Derbi Riyadh melawan Al-Hilal, duel sesama tim sekota melawan Al-Shabab, atau pertandingan melawan Al-Ittihad, tiket di loket habis dalam hitungan menit.
Meski keanggotaan klub berbayar tidak diwajibkan untuk membeli tiket biasa, Al-Nassr menawarkan paket keanggotaan Diamond dan Seasonal. Keanggotaan Diamond menjamin akses ke semua pertandingan domestik dan antarklub AFC, sementara paket Seasonal, dari kategori Fan hingga Platinum, memberikan kesempatan membeli tiket lebih awal sebelum dijual kepada umum.
Jika Anda kehabisan tiket dari penjualan resmi, GrintaHub merupakan pasar tiket sekunder terkemuka di Arab Saudi dan negara-negara GCC, yang menyediakan tiket asli, terverifikasi 100%, dan dikirim langsung ke ponsel untuk setiap pertandingan kandang maupun tandang yang tiketnya telah habis.
Setelah kemenangan dramatis dalam perebutan gelar Liga Pro Saudi 2025/26, yang menjadi gelar domestik ke-11 mereka, Al-Nassr memasuki musim 2026/27 sebagai tim yang harus dikalahkan. Pemenang Ballon d’Or lima kali, Cristiano Ronaldo, terus memimpin lini serang dan menjadi tumpuan ambisi klub. Selama bertahun-tahun, klub besar asal Riyadh ini pernah diperkuat pemain-pemain ikonis, mulai dari Hristo Stoichkov dan Denilson hingga Sadio Mané, Aymeric Laporte, dan Marcelo Brozović.
Jadwal pertandingan Al-Nassr SC 2026/27Musim Liga Pro Saudi yang berlangsung selama 34 pekan berlanjut hingga akhir Mei 2027, diselingi pertandingan Piala Raja dan kompetisi antarklub AFC. Berikut seluruh jadwal pertandingan Al-Nassr:
Catatan: Liga Pro Saudi jeda dari akhir Desember 2026 hingga awal Februari 2027 untuk memberi ruang bagi Piala Asia AFC 2027 yang digelar di berbagai lokasi di Arab Saudi. Setelah itu, Al-Nassr melanjutkan perjuangan dalam perebutan gelar hingga akhir Mei 2027. Waktu pertandingan tercantum dalam AST setempat dan masih dapat berubah sedikit karena penyesuaian jadwal siaran.
|Tanggal & waktu (AST)
|Pertandingan
|Stadion & lokasi
|Kompetisi
|Tiket
|Sabtu, 15 Agustus 2026, 14.00
|Al-Nassr vs Al Fateh
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 1
|Tiket
|Selasa, 18 Agustus 2026, 14.00
|Al Diriyah vs Al-Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh
|Piala Raja, babak 32 besar
|Tiket
|Jumat, 21 Agustus 2026, 12.00
|Al Riyadh vs Al-Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 2
|Tiket
|Selasa, 25 Agustus 2026, 14.00
|Al-Ettifaq vs Al-Nassr
|Al-Ettifaq Club Stadium, Dammam
|Liga Pro Saudi, pekan 3
|Tiket
|Jumat, 28 Agustus 2026, 14.00
|Al-Nassr vs Al-Taawoun
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 4
|Tiket
|Sabtu, 5 September 2026, 14.00
|Al Ittihad vs Al-Nassr
|King Abdullah Sports City, Jeddah
|Liga Pro Saudi, pekan 5
|Tiket
|Rabu, 9 September 2026, 14.00
|Al-Nassr vs Abha
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 6
|Tiket
|Kamis, 10 September 2026, 14.00
|Al Khaleej vs Al-Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam
|Liga Pro Saudi, pekan 7
|Tiket
|Kamis, 17 September 2026, 14.00
|Al-Nassr vs Al Diriyah
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 8
|Tiket
|Jumat, 9 Oktober 2026, 13.00
|Al Ahli vs Al-Nassr
|King Abdullah Sports City, Jeddah
|Liga Pro Saudi, pekan 9
|Tiket
|Kamis, 15 Oktober 2026, 13.00
|Al-Nassr vs NEOM SC
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 10
|Tiket
|Kamis, 22 Oktober 2026, 13.00
|Al-Faisaly vs Al-Nassr
|Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah
|Liga Pro Saudi, pekan 11
|Tiket
|Kamis, 29 Oktober 2026, 13.00
|Al-Nassr vs Al Kholood
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 12
|Tiket
|Kamis, 5 November 2026, 12.00
|Al Hazem vs Al-Nassr
|Al Hazem Club Stadium, Ar Rass
|Liga Pro Saudi, pekan 13
|Tiket
|Jumat, 20 November 2026, 12.00
|Al-Nassr vs Al Qadsiah
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 14
|Tiket
|Kamis, 26 November 2026, 12.00
|Al-Nassr vs Al Shabab
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi (Derbi Riyadh), pekan 15
|Tiket
|Kamis, 3 Desember 2026, 12.00
|Al-Fayha vs Al-Nassr
|Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah
|Liga Pro Saudi, pekan 16
|Tiket
|Kamis, 10 Desember 2026, 12.00
|Al-Nassr vs Al Hilal
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi (Derbi Ibu Kota), pekan 17
|Tiket
|Senin, 14 Desember 2026, 12.00
|Al Fateh vs Al-Nassr
|Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa
|Liga Pro Saudi, pekan 18
|Tiket
|Kamis, 11 Februari 2027, 15.00
|Al-Nassr vs Al Riyadh
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 19
|Tiket
|Kamis, 18 Februari 2027, 15.00
|Al-Nassr vs Al-Ettifaq
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 20
|Tiket
|Kamis, 25 Februari 2027, 15.00
|Al-Taawoun vs Al-Nassr
|King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah
|Liga Pro Saudi, pekan 21
|Tiket
|Kamis, 11 Maret 2027, 14.00
|Al-Nassr vs Al Ittihad
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 22
|Tiket
|Kamis, 18 Maret 2027, 15.00
|Abha vs Al-Nassr
|Prince Sultan bin Abdulaziz Stadium, Abha
|Liga Pro Saudi, pekan 23
|Tiket
|Jumat, 2 April 2027, 13.00
|Al-Nassr vs Al Khaleej
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 24
|Tiket
|Kamis, 8 April 2027, 13.00
|Al Diriyah vs Al-Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 25
|Tiket
|Kamis, 15 April 2027, 13.00
|Al-Nassr vs Al Ahli
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 26
|Tiket
|Minggu, 18 April 2027, 13.00
|NEOM SC vs Al-Nassr
|King Khalid Sport City Stadium, Tabuk
|Liga Pro Saudi, pekan 27
|Tiket
|Kamis, 22 April 2027, 13.00
|Al-Nassr vs Al-Faisaly
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 28
|Tiket
|Kamis, 29 April 2027, 13.00
|Al Kholood vs Al-Nassr
|Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass
|Liga Pro Saudi, pekan 29
|Tiket
|Kamis, 6 Mei 2027, 13.00
|Al-Nassr vs Al Hazem
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 30
|Tiket
|Rabu, 12 Mei 2027, 13.00
|Al Qadsiah vs Al-Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam
|Liga Pro Saudi, pekan 31
|Tiket
|Kamis, 20 Mei 2027, 13.00
|Al Shabab vs Al-Nassr
|Al-Shabab Club Stadium / SHG Arena, Riyadh
|Liga Pro Saudi (Derbi Riyadh), pekan 32
|Tiket
|Senin, 24 Mei 2027, 13.00
|Al-Nassr vs Al-Fayha
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Liga Pro Saudi, pekan 33
|Tiket
|Jumat, 28 Mei 2027, 13.00
|Al Hilal vs Al-Nassr
|Kingdom Arena, Riyadh
|Liga Pro Saudi (Derbi Ibu Kota), pekan 34
|Tiket
Cara membeli tiket Al-Nassr 2026/27Untuk membeli tiket pertandingan Al-Nassr, saluran utamanya adalah situs web resmi liga (SPL) pada bagian ‘Jadwal/Tiket’, atau aplikasi tiket resmi WeBook, yang bermitra dengan liga dan klub. Penggemar juga dapat memeriksa ketersediaan tiket melalui portal resmi Al-Awwal Park.
Pertandingan biasanya dijadwalkan dari Kamis hingga Sabtu agar sesuai dengan akhir pekan di Arab Saudi. Penjualan tiket resmi umumnya dibuka 7 hingga 14 hari sebelum setiap pertandingan. Untuk laga-laga besar, terutama Derbi Riyadh melawan Al-Hilal, duel sesama tim sekota melawan Al-Shabab, atau pertandingan melawan Al-Ittihad, tiket di loket habis dalam hitungan menit.
Meski keanggotaan klub berbayar tidak diwajibkan untuk membeli tiket biasa, Al-Nassr menawarkan paket keanggotaan Diamond dan Seasonal. Keanggotaan Diamond menjamin akses ke semua pertandingan domestik dan antarklub AFC, sementara paket Seasonal, dari kategori Fan hingga Platinum, memberikan kesempatan membeli tiket lebih awal sebelum dijual kepada umum.
Jika Anda kehabisan tiket dari penjualan resmi, GrintaHub merupakan pasar tiket sekunder terkemuka di Arab Saudi dan negara-negara GCC, yang menyediakan tiket asli, terverifikasi 100%, dan dikirim langsung ke ponsel untuk setiap pertandingan kandang maupun tandang yang tiketnya telah habis.
Berapa harga tiket Al-Nassr 2026/27?Harga tiket pertandingan Al-Nassr bervariasi berdasarkan kompetisi, lokasi tempat duduk di Al-Awwal Park, dan reputasi lawan:
- Tiket umum (di belakang gawang / sudut stadion): Biasanya berkisar dari SAR 185 hingga SAR 350.
- Kategori 1 & sisi lapangan premium (tribun bawah): Biasanya berharga antara SAR 450 dan SAR 950.
- Layanan VIP & boks eksekutif: Mulai dari SAR 1.875 hingga lebih dari SAR 5.000 untuk derbi-derbi besar, termasuk layanan konsumsi di ruang privat, tempat duduk eksekutif, dan parkir khusus.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-NassrDidirikan pada 1955, Al-Nassr FC merupakan salah satu pilar sepakbola Arab Saudi. Berbasis di ibu kota Riyadh, klub ini menjadi salah satu pihak dalam rivalitas sengit sepakbola Saudi dengan tetangganya, Al-Hilal.
Setelah kemenangan dramatis dalam perebutan gelar Liga Pro Saudi 2025/26, yang menjadi gelar domestik ke-11 mereka, Al-Nassr memasuki musim 2026/27 sebagai tim yang harus dikalahkan. Pemenang Ballon d’Or lima kali, Cristiano Ronaldo, terus memimpin lini serang dan menjadi tumpuan ambisi klub. Selama bertahun-tahun, klub besar asal Riyadh ini pernah diperkuat pemain-pemain ikonis, mulai dari Hristo Stoichkov dan Denilson hingga Sadio Mané, Aymeric Laporte, dan Marcelo Brozović.
Sejarah Al-Awwal ParkAl-Awwal Park, yang semula bernama King Saud University Stadium dan kemudian Mrsool Park, telah menjadi kandang eksklusif Al-Nassr sejak September 2020, menyusul kesepakatan dengan Saudi Media Company (SMC). Pada April 2023, stadion ini menggunakan nama Al-Awwal Park sebagai bagian dari perjanjian hak penamaan jangka panjang dengan Saudi Awwal Bank (SAB).
- Kapasitas: 25.000 hingga 26.000 penonton, dengan rancangan tribun kompak bergaya Eropa yang memberikan pandangan jelas ke lapangan dan membuat penggemar berada sangat dekat dengan garis tepi lapangan.
- Lokasi: Terletak di kampus King Saud University di Riyadh bagian barat, hanya beberapa menit dari King Abdullah Financial District (KAFD).
- Akses pada hari pertandingan: Mudah dijangkau melalui jalan-jalan utama Riyadh (King Khalid Road dan Northern Ring Road), serta dilayani jaringan Riyadh Metro dan titik penjemputan Careem/Uber.
- Selain sepakbola: Selain pertandingan Liga Pro Saudi dan kompetisi AFC, stadion ini pernah menjadi tuan rumah acara hiburan besar berskala global, termasuk WWE Crown Jewel dan pertandingan perebutan gelar tinju internasional.