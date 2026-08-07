Al-Ittihad memasuki musim 2026/27 di bawah pelatih kepala baru Jens Wissing, sebuah penunjukan mengejutkan yang direkrut dari klub Jepang Gamba Osaka setelah kepergian Sergio Conceicao menyusul finis mengecewakan di peringkat kelima. Berbasis di Jeddah, "Klub Rakyat" tetap menjadi institusi olahraga tertua di Arab Saudi dan identik dengan atmosfer "Yellow Wall" di King Abdullah Sports City. GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket musim ini.

Daftar pertandingan Al-Ittihad di Saudi Pro League 2026/27

SPL merilis kalender 34 pekannya secara bertahap, jadi sejauh ini baru enam pekan pembuka yang memiliki tanggal pasti. Derbi-derbi besar Al-Ittihad juga sudah memiliki nomor pekan yang dikonfirmasi, meski tanggal pastinya masih akan menyusul.

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Kompetisi Tiket Sab 15 Agu 2026, 23.00 Al Ittihad vs Al Kholood Alinma Stadium (Kandang) Saudi Pro League Tiket Jum 21 Agu 2026, 23.00 Al Qadsiah vs Al Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (Tandang) Saudi Pro League Tiket Sen 24 Agu 2026, 23.00 Al Ittihad vs Al Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (Kandang) Saudi Pro League Tiket Sab 29 Agu 2026, 23.00 Al Fateh vs Al Ittihad Maydan Tamweel Al Oula (Tandang) Saudi Pro League Tiket Sab 5 Sep 2026, 23.00 Al Ittihad vs Al Nassr Alinma Stadium (Kandang) Saudi Pro League Tiket Sel 8 Sep 2026, 23.00 Al Ittihad vs Al Fayha Alinma Stadium (Kandang) Saudi Pro League Tiket Masih akan dikonfirmasi, Pekan 8 Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, leg pertama) Kingdom Arena (Tandang) Saudi Pro League, Pekan 8 Tiket Masih akan dikonfirmasi, Pekan 15 Al Ittihad vs Al Ahli (Derbi Jeddah, leg pertama) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Kandang) Saudi Pro League, Pekan 15 Tiket Masih akan dikonfirmasi, Pekan 25 Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, leg kedua) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Kandang) Saudi Pro League, Pekan 25 Tiket Masih akan dikonfirmasi, Pekan 32 Al Ahli vs Al Ittihad (Derbi Jeddah, leg kedua) King Abdullah Sports City (Tandang) Saudi Pro League, Pekan 32 Tiket

Cara membeli tiket Al-Ittihad

Jalur utama adalah Portal Tiket resmi Al-Ittihad atau aplikasi khusus milik klub.

Tiket liga reguler biasanya mulai dijual 10-14 hari sebelum kick-off.

Untuk laga dengan permintaan tinggi seperti Derbi Jeddah, Membership Tiers memberikan akses lebih awal sebelum penjualan umum.

Jika alokasi resmi habis terjual, platform sekunder seperti Ticombo menyediakan stok mulai dari SAR 75.

Berapa harga tiket Al-Ittihad

Tiket reguler: SAR 50 - SAR 125

SAR 50 - SAR 125 Tempat duduk premium: SAR 300 - SAR 700

SAR 300 - SAR 700 VIP & Gold Lounges: mulai dari SAR 1.800, termasuk jamuan premium dan pemandangan terbaik stadion

mulai dari SAR 1.800, termasuk jamuan premium dan pemandangan terbaik stadion Pasar sekunder via Ticombo: biasanya mulai dari sekitar SAR 75, berfluktuasi mengikuti permintaan

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Ittihad pada 2026/27

Didirikan pada 1927, Al-Ittihad adalah klub olahraga tertua di Arab Saudi dan dua kali juara Liga Champions AFC, dengan sejarah panjang gelar domestik. Namun, musim 2025/26 menjadi kekecewaan: tim asuhan Sergio Conceicao finis di posisi kelima, tertinggal 31 poin dari juara Al-Nassr, kalah di semifinal King's Cup, dan tersingkir dari AFC Champions League Elite pada babak perempat-final. Conceicao pergi atas kesepakatan bersama pada Juni 2026 setelah gagal mempersembahkan trofi.

Klub merespons dengan menunjuk Jens Wissing, pelatih Jerman berusia 38 tahun yang baru memiliki pengalaman tujuh bulan sebagai pelatih tim senior, tetapi datang setelah membawa Gamba Osaka meraih gelar AFC Champions League Two, sembari mengalahkan Al-Nassr di final. Ini menjadi perubahan dari pendekatan biasa Al-Ittihad yang memburu nama-nama besar, dengan klub memprioritaskan pembangunan ulang taktik ketimbang reputasi. Karim Benzema dan N'Golo Kante tetap menjadi sosok sentral dalam skuad saat Wissing berusaha mengembalikan Al-Ittihad ke puncak sepak bola Saudi.

Sejarah King Abdullah Sports City

Umum dikenal sebagai "The Jewel," King Abdullah Sports City adalah stadion berkapasitas sekitar 62.000 penonton dan permata utama infrastruktur olahraga Jeddah. Arsitekturnya dirancang untuk memperkuat kebisingan penonton, memastikan setiap gemuruh terdengar hingga ke lapangan. Berlokasi tak jauh dari pesisir utara Jeddah, venue ini menawarkan zona suporter yang luas dan megastore resmi klub, serta digunakan bersama klub sesama Jeddah, Al-Ahli.