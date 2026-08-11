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Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Cara membeli tiket Al-Hilal 2026/27: harga & jadwal Saudi Pro League

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Saudi Pro League
Al Hilal

Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan salah satu tim sepakbola terbesar di Asia beraksi

Al-Hilal memasuki 2026/27 dengan target merebut kembali gelar Liga Pro Saudi setelah rentetan 24 pertandingan tanpa kekalahan tetap belum cukup untuk mengejar Al-Nassr musim lalu. Simone Inzaghi berlanjut sebagai pelatih kepala, dengan Crysencio Summerville menjadi rekrutan utama pada musim panas ini. Sebagai klub tersukses di Asia, dengan 21 gelar liga sejak 1962, Al-Hilal tetap menjadi salah satu tontonan paling diburu dalam sepakbola Saudi. Berikut semua yang dimiliki GOAL soal cara membeli tiket untuk musim mendatang.

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Daftar jadwal Al-Hilal di Liga Pro Saudi 2026/27

Tanggal & WaktuPertandinganVenueKompetisiTiket
Jum 14 Agu 2026, 23:00Al Hilal vs Al-FaisalyKingdom Arena (Kandang)Liga Pro SaudiTiket
Kam 20 Agu 2026, 23:00Al Fayha vs Al HilalAl Majma'a Sport City Stadium (Tandang)Liga Pro SaudiTiket
Jum 28 Agu 2026, 23:00Al Khaleej vs Al HilalPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (Tandang)Liga Pro SaudiTiket
Sel 1 Sep 2026, 23:00Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, leg pertama)Kingdom Arena (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 3Tiket
Jum 4 Sep 2026, 23:00Al Shabab vs Al HilalSHG Arena (Tandang)Liga Pro SaudiTiket
Sen 7 Sep 2026, 23:00Al Hilal vs Neom SCKingdom Arena (Kandang)Liga Pro SaudiTiket
Akan dikonfirmasi — Pekan 8Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, leg pertama)Kingdom Arena (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 8Tiket
Akan dikonfirmasi — Pekan 17Al Nassr vs Al Hilal (Derby Riyadh, leg pertama)Al-Awwal Park (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 17Tiket
Akan dikonfirmasi — Pekan 20Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, leg kedua)King Abdullah Sports City (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 20Tiket
Akan dikonfirmasi — Pekan 25Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, leg kedua)King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Tandang)Liga Pro Saudi, Pekan 25Tiket
Akan dikonfirmasi — Pekan 34 (Pekan Terakhir)Al Hilal vs Al Nassr (Derby Riyadh, leg kedua)Kingdom Arena (Kandang)Liga Pro Saudi, Pekan 34Tiket

Al-Hilal juga akan berkompetisi di King's Cup dan AFC Champions League Elite, dengan jadwal kedua ajang itu dikonfirmasi setelah drawing masing-masing.

Cara membeli tiket Al-Hilal

  • Rute paling andal adalah melalui bagian 'Fixture/Tickets' di situs resmi SPL, atau langsung lewat situs Kingdom Arena.
  • Pekan pertandingan biasanya berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan akhir pekan Saudi, dengan tiket dirilis beberapa pekan sebelum setiap laga.
  • Untuk Derby Riyadh dan laga-laga besar lainnya, beli segera setelah tiket mulai tersedia.
  • Tidak ada keanggotaan yang dibutuhkan untuk tiket satu pertandingan, tetapi Al-Hilal menawarkan delapan tingkat keanggotaan, dari Basic (SAR115) hingga Platinum, yang semuanya mencakup prioritas pembelian tiket.
  • Jika saluran resmi habis terjual, situs sekunder seperti Ticombo menyediakan tiket mulai dari SAR49.

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Berapa harga tiket Al-Hilal

  • Tiket masuk umum dan kursi standar: biasanya SAR50-SAR1,500+, tergantung lawan dan kategori tempat duduk.
  • Boks VIP dan suite eksekutif dibanderol dengan harga tertinggi, terutama untuk Derby Riyadh dan laga Clásico.
  • Tiket pasar sekunder melalui Ticombo mulai dari SAR49, meski harga berfluktuasi sesuai permintaan.
  • Cek situs resmi SPL atau situs Kingdom Arena untuk ketersediaan terbaru.

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Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Hilal pada 2026/27

Al-Hilal, yang didirikan pada 1957, adalah satu dari hanya tiga klub yang bermain di setiap musim Liga Pro Saudi sejak kompetisi itu diluncurkan, dan tetap menjadi klub tersukses di Asia dengan total 70 trofi. Gelar 2023/24 mereka, yang diraih tanpa kekalahan di bawah kampanye 40 gol Aleksandar Mitrovic, tetap menjadi pencapaian puncak, tetapi musim lalu berakhir menyakitkan: rentetan 24 pertandingan tanpa kekalahan tidak cukup untuk menyalip Al-Nassr, dan Al-Hilal finis sebagai runner-up.

Simone Inzaghi, yang ditunjuk pada Juni 2025, tetap menjadi pelatih kepala untuk 2026/27. Skuad mereka tetap dipenuhi talenta internasional, dengan Crysencio Summerville datang dari West Ham dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar £64,5 juta pada musim panas ini untuk bergabung dengan daftar pemain yang sudah mencakup Darwin Nunez, Theo Hernandez, dan Joao Cancelo. Al-Hilal diperkirakan kembali bersaing di semua ajang musim ini.

Sejarah Kingdom Arena

Al-Hilal memainkan laga kandang di Kingdom Arena sejak Februari 2024, dengan stadion itu mampu menampung hingga 30.000 penonton dalam konfigurasi sepakbola. Berlokasi di Boulevard City di barat laut Riyadh, pembangunannya dimulai pada pertengahan 2023, dengan Kingdom Holding Company (KHC) berinvestasi di venue tersebut pada September tahun itu sebagai imbalan atas hak penamaan, dan Al-Hilal setuju menjadikannya kandang permanen mereka. Stadion ini memiliki atap yang dapat dibuka-tutup dan layar video empat sisi yang digantung di atas titik tengah lapangan, serta juga menjadi tuan rumah acara yang terkait dengan kalender hiburan Riyadh Season pada musim dingin.

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