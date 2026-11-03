Al-Ahli memasuki musim 2026/27 sebagai juara AFC Champions League Elite dua kali berturut-turut di bawah pelatih kepala baru Marino Pusic, yang ditunjuk setelah Matthias Jaissle hengkang untuk menjadi manajer Newcastle United. Dikenal di seluruh Arab Saudi sebagai 'Al-Malaki' (Sang Bangsawan), Al-Ahli tetap menjadi salah satu daya tarik utama sepakbola Saudi, dengan rata-rata jumlah penonton di kandang mereka di Jeddah mencapai titik tertinggi dalam 10 tahun terakhir.GOAL menyajikan semua informasi tiket yang Anda perlukan hingga Mei 2027, termasuk cara membeli, kategori tempat duduk, dan harganya.
Untuk mendapatkan tempat di pertandingan kandang Al-Ahli, tiket resmi awalnya dijual melalui kanal tiket resmi Liga Pro Saudi (SPL) atau platform khusus WeBook.
Tiket pertandingan Al-Ahli biasanya mulai dijual 7 hingga 10 hari sebelum hari pertandingan. Karena Al-Ahli mencatat salah satu rata-rata jumlah penonton tertinggi di Arab Saudi, tiket pertandingan besar, khususnya Derbi Jeddah melawan Al-Ittihad serta kunjungan Al-Hilal dan Al-Nassr, secara konsisten terjual habis dalam hitungan jam.
Meski keanggotaan klub tidak diwajibkan untuk membeli tiket kategori umum, Al-Ahli menyediakan beberapa tingkat keanggotaan 'Raqi' yang memberikan akses pemesanan lebih awal untuk kursi terbaik di sisi lapangan King Abdullah Sports City.
Bagi suporter yang tidak kebagian pada penjualan awal, GrintaHub merupakan platform tiket sekunder terkemuka di Arab Saudi dan kawasan MENA secara luas, yang menyediakan tiket asli dan terverifikasi untuk pertandingan yang tiketnya telah habis terjual, dengan pengiriman langsung ke ponsel.
Musim panas membawa perubahan besar dalam struktur tim. Setelah Matthias Jaissle hengkang ke Newcastle United, Marino Pusic datang dengan kontrak hingga 2028 seusai menjalani periode sukses di Shakhtar Donetsk dan Al Jazira. Menyusul pemutusan kontrak Riyad Mahrez pada Juli 2026, Al-Ahli merombak lini depan dengan mendatangkan pengatur serangan asal Armenia Eduard Spertsyan dari Krasnodar dan merekrut pemain sayap asal Portugal Francisco Trincão seharga €85 juta.
Penyerang Ivan Toney menjadi andalan lini depan setelah meraih Sepatu Emas 2025/26, sementara Roger Ibañez dan kiper Edouard Mendy memperkuat pertahanan saat tim bersaing di empat kompetisi hingga Mei 2027.
Dibuka pada Mei 2014, stadion ini memiliki kapasitas resmi 62.241 penonton, menjadikannya arena olahraga terbesar kedua di Arab Saudi setelah King Fahd Sports City di Riyadh. Al-Ahli berbagi fasilitas ini dengan rival sekota Al-Ittihad. Selain rutin menggelar pertandingan klub dan tim nasional, stadion ini pernah menjadi tuan rumah sejumlah ajang besar dunia, termasuk Greatest Royal Rumble WWE (2018), pertandingan ulang tinju kelas berat Oleksandr Usyk melawan Anthony Joshua bertajuk 'Rage on the Red Sea' (2022), dan final Supercopa de España 2026.
Jadwal Al-Ahli Saudi FC 2026/27Kalender Liga Pro Saudi (SPL) berlangsung selama 34 pekan hingga akhir Mei 2027, bersamaan dengan upaya Al-Ahli mempertahankan gelar AFC Champions League Elite, Piala Super Saudi, dan Piala Raja. Berikut jadwal pertandingan Al-Ahli di semua kompetisi hingga akhir musim 2026/27.
SPL mengumumkan jadwal spesifik sepak mula setiap pekan dalam periode penetapan kalender kompetisi. Selain berlaga di liga domestik, Al-Ahli akan menjalani fase gugur AFC Champions League Elite dan Piala Raja hingga musim semi 2027.
|Tanggal & Waktu
|Pertandingan
|Lokasi
|Kompetisi
|Tiket
|Kamis, 13 Agustus 2026, 23.00
|Al Diriyah vs Al-Ahli
|Stadion Prince Faisal bin Fahd (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 1
|Tiket
|Senin, 17 Agustus 2026, 18.00
|Al Anwar vs Al-Ahli
|Tandang (lokasi belum ditentukan)
|Piala Raja, Babak 32 Besar
|Tiket
|Sabtu, 22 Agustus 2026, 23.00
|Al-Ahli vs Abha
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 2
|Tiket
|Rabu, 26 Agustus 2026, 21.00
|Al-Ahli vs Auckland FC
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Piala Interkontinental FIFA, Babak 1
|Tiket
|Sabtu, 29 Agustus 2026, 21.05
|Al Kholood vs Al-Ahli
|Stadion Al Hazem Club (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 4
|Tiket
|Selasa, 1 September 2026, 23.00
|Al Hilal vs Al-Ahli
|Kingdom Arena (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 3 (Clásico)
|Tiket
|Jumat, 4 September 2026, 23.00
|Al-Ahli vs Al Riyadh
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 5
|Tiket
|Selasa, 8 September 2026, 23.00
|Al Qadsiah vs Al-Ahli
|Stadion Prince Mohammed Bin Fahd (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 6
|Tiket
|Jumat, 11 September 2026, 21.00
|Al-Ahli vs Al Hazem
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 7
|Tiket
|Senin, 14 September 2026, 21.15
|Al-Ahli vs Pakhtakor
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|AFC Champions League Elite, Laga 1
|Tiket
|Sabtu, 19 September 2026, 20.00
|Mamelodi Sundowns vs Al-Ahli
|Stadion Loftus Versfeld (Tandang)
|Piala Interkontinental FIFA, Babak 2
|Tiket
|Jumat, 9 Oktober 2026, 20.00
|Al Fateh vs Al-Ahli
|Stadion Maydan Al-Fateh Club (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 8
|Tiket
|Senin, 12 Oktober 2026, 19.00
|Al Wasl vs Al-Ahli
|Stadion Zabeel (Tandang)
|AFC Champions League Elite, Laga 2
|Tiket
|Senin, 19 Oktober 2026, 20.00
|Al Fayha vs Al-Ahli
|Al Majma'ah Sports City (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 10
|Tiket
|Jumat, 23 Oktober 2026, 20.00
|Al-Ahli vs Al Khaleej
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 11
|Tiket
|Senin, 26 Oktober 2026, 21.15
|Al-Ahli vs Al Gharafa
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|AFC Champions League Elite, Laga 3
|Tiket
|Jumat, 30 Oktober 2026, 20.00
|Al Shabab vs Al-Ahli
|Stadion Al-Shabab Club (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 12
|Tiket
|Senin, 2 November 2026, 19.00
|Al Sadd vs Al-Ahli
|Stadion Jassim Bin Hamad (Tandang)
|AFC Champions League Elite, Laga 4
|Tiket
|Sabtu, 7 November 2026, 20.30
|Al-Ahli vs Al Taawoun
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 13
|Tiket
|Jumat, 20 November 2026, 20.00
|Al-Ahli vs Al Faisaly
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 14
|Tiket
|Senin, 23 November 2026, 19.00
|Al Shamal vs Al-Ahli
|Stadion Al Bayt (Tandang)
|AFC Champions League Elite, Laga 5
|Tiket
|Kamis, 26 November 2026, 20.00
|Al Ittihad vs Al-Ahli
|King Abdullah Sports City (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 15 (Derbi Jeddah)
|Tiket
|Selasa, 1 Desember 2026, 16.40
|Al Ula vs Al-Ahli
|Stadion Prince Mohammed bin Abdulaziz (Tandang)
|Piala Raja, Babak 16 Besar
|Tiket
|Kamis, 3 Desember 2026, 20.00
|Al-Ahli vs Al Ettifaq
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 16
|Tiket
|Selasa, 8 Desember 2026, 21.15
|Al-Ahli vs Shabab Al Ahli
|Stadion Prince Abdullah Al Faisal (Kandang)
|AFC Champions League Elite, Laga 6
|Tiket
|Kamis, 10 Desember 2026, 20.00
|NEOM SC vs Al-Ahli
|Stadion King Khalid Sport City (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 17
|Tiket
|Senin, 14 Desember 2026, 20.00
|Al-Ahli vs Al Diriyah
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 18
|Tiket
|Sabtu, 19 Desember 2026, 20.00
|Al Qadsiah vs Al-Ahli
|Lokasi netral (Arab Saudi)
|Piala Super Saudi, Semifinal
|Tiket
|Selasa, 9 Februari 2027, 17.45
|Neftchi Fergana vs Al-Ahli
|Stadion Istiqlol (Tandang)
|AFC Champions League Elite, Laga 7
|Tiket
|Kamis, 11 Februari 2027, 22.00
|Abha vs Al-Ahli
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 19
|Tiket
|Senin, 15 Februari 2027, 21.15
|Al-Ahli vs Al Ain
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|AFC Champions League Elite, Laga 8
|Tiket
|Kamis, 18 Februari 2027, 22.00
|Al-Ahli vs Al Hilal
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 20 (Clásico)
|Tiket
|Kamis, 25 Februari 2027, 22.00
|Al-Ahli vs Al Kholood
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 21
|Tiket
|Sabtu, 6 Maret 2027, 21.00
|Al-Ahli vs Al Nassr
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 9 (Dijadwal Ulang)
|Tiket
|Kamis, 11 Maret 2027, 21.00
|Al Riyadh vs Al-Ahli
|Stadion Prince Turki bin Abdul Aziz (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 22
|Tiket
|Kamis, 18 Maret 2027, 21.00
|Al-Ahli vs Al Qadsiah
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 23
|Tiket
|Jumat, 2 April 2027, 21.00
|Al Hazem vs Al-Ahli
|Stadion Al Hazem Club (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 24
|Tiket
|Kamis, 8 April 2027, 21.00
|Al-Ahli vs Al Fateh
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 25
|Tiket
|Kamis, 15 April 2027, 21.00
|Al Nassr vs Al-Ahli
|Al-Awwal Park (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 26
|Tiket
|Minggu, 18 April 2027, 21.00
|Al-Ahli vs Al Fayha
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 27
|Tiket
|Kamis, 22 April 2027, 21.00
|Al Khaleej vs Al-Ahli
|Stadion Prince Nayef bin Abdulaziz (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 28
|Tiket
|Kamis, 29 April 2027, 21.00
|Al-Ahli vs Al Shabab
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 29
|Tiket
|Kamis, 6 Mei 2027, 21.00
|Al Taawoun vs Al-Ahli
|Stadion King Abdullah Sport City (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 30
|Tiket
|Rabu, 12 Mei 2027, 21.00
|Al Faisaly vs Al-Ahli
|Al Majma'ah Sports City (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 31
|Tiket
|Kamis, 20 Mei 2027, 21.00
|Al-Ahli vs Al Ittihad
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 32 (Derbi Jeddah)
|Tiket
|Senin, 24 Mei 2027, 21.00
|Al Ettifaq vs Al-Ahli
|Stadion Prince Mohammed Bin Fahd (Tandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 33
|Tiket
|Sabtu, 29 Mei 2027, 21.00
|Al-Ahli vs NEOM SC
|King Abdullah Sports City (Kandang)
|Liga Pro Saudi, Pekan 34
|Tiket
Untuk mendapatkan tempat di pertandingan kandang Al-Ahli, tiket resmi awalnya dijual melalui kanal tiket resmi Liga Pro Saudi (SPL) atau platform khusus WeBook.
Bagaimana cara membeli tiket Al-Ahli Saudi FC?
Tiket pertandingan Al-Ahli biasanya mulai dijual 7 hingga 10 hari sebelum hari pertandingan. Karena Al-Ahli mencatat salah satu rata-rata jumlah penonton tertinggi di Arab Saudi, tiket pertandingan besar, khususnya Derbi Jeddah melawan Al-Ittihad serta kunjungan Al-Hilal dan Al-Nassr, secara konsisten terjual habis dalam hitungan jam.
Meski keanggotaan klub tidak diwajibkan untuk membeli tiket kategori umum, Al-Ahli menyediakan beberapa tingkat keanggotaan 'Raqi' yang memberikan akses pemesanan lebih awal untuk kursi terbaik di sisi lapangan King Abdullah Sports City.
Bagi suporter yang tidak kebagian pada penjualan awal, GrintaHub merupakan platform tiket sekunder terkemuka di Arab Saudi dan kawasan MENA secara luas, yang menyediakan tiket asli dan terverifikasi untuk pertandingan yang tiketnya telah habis terjual, dengan pengiriman langsung ke ponsel.
Berapa harga tiket Al-Ahli Saudi FC?Harga tiket Al-Ahli bervariasi berdasarkan lawan, lokasi kursi di King Abdullah Sports City, dan tingkat kepentingan pertandingan:
- Kategori umum: Biasanya berkisar antara SAR 30 hingga SAR 90.
- Kategori Gold & Silver: Kursi premium di tribun bawah dan di sisi tengah lapangan biasanya berharga antara SAR 250 dan SAR 600.
- Layanan VIP & VVIP: Lounge premium dengan sajian makanan dan minuman khusus, area parkir tersendiri, serta pilihan kursi eksekutif tersedia mulai dari SAR 1.500.
Apa yang bisa diharapkan dari Al-Ahli Saudi FC pada 2026/27?Al-Ahli memasuki musim 2026/27 sebagai salah satu dari "Empat Besar" tradisional Liga Pro Saudi, bersaing bersama rival sekota Al-Ittihad serta dua kekuatan dari Riyadh, Al-Hilal dan Al-Nassr. Setelah kembali ke divisi teratas pada 2022, klub ini meraih gelar kontinental dua kali berturut-turut dengan menjuarai AFC Champions League Elite pada 2024/25 dan 2025/26.
Musim panas membawa perubahan besar dalam struktur tim. Setelah Matthias Jaissle hengkang ke Newcastle United, Marino Pusic datang dengan kontrak hingga 2028 seusai menjalani periode sukses di Shakhtar Donetsk dan Al Jazira. Menyusul pemutusan kontrak Riyad Mahrez pada Juli 2026, Al-Ahli merombak lini depan dengan mendatangkan pengatur serangan asal Armenia Eduard Spertsyan dari Krasnodar dan merekrut pemain sayap asal Portugal Francisco Trincão seharga €85 juta.
Penyerang Ivan Toney menjadi andalan lini depan setelah meraih Sepatu Emas 2025/26, sementara Roger Ibañez dan kiper Edouard Mendy memperkuat pertahanan saat tim bersaing di empat kompetisi hingga Mei 2027.
Sejarah King Abdullah Sports CityKing Abdullah Sports City, yang dijuluki 'Al-Jawhara' (Al-Jawhara), terletak 30 kilometer di utara pusat Jeddah, dekat Bandara Internasional King Abdulaziz. Dibangun untuk menyediakan kompleks olahraga kelas satu bagi wilayah barat Arab Saudi, stadion ini menggantikan Stadion Prince Abdullah Al Faisal yang bersejarah sebagai lokasi utama ajang olahraga besar di Jeddah.
Dibuka pada Mei 2014, stadion ini memiliki kapasitas resmi 62.241 penonton, menjadikannya arena olahraga terbesar kedua di Arab Saudi setelah King Fahd Sports City di Riyadh. Al-Ahli berbagi fasilitas ini dengan rival sekota Al-Ittihad. Selain rutin menggelar pertandingan klub dan tim nasional, stadion ini pernah menjadi tuan rumah sejumlah ajang besar dunia, termasuk Greatest Royal Rumble WWE (2018), pertandingan ulang tinju kelas berat Oleksandr Usyk melawan Anthony Joshua bertajuk 'Rage on the Red Sea' (2022), dan final Supercopa de España 2026.