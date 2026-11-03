Al-Ahli memasuki musim 2026/27 sebagai juara AFC Champions League Elite dua kali berturut-turut di bawah pelatih kepala baru Marino Pusic, yang ditunjuk setelah Matthias Jaissle hengkang untuk menjadi manajer Newcastle United. Dikenal di seluruh Arab Saudi sebagai 'Al-Malaki' (Sang Bangsawan), Al-Ahli tetap menjadi salah satu daya tarik utama sepakbola Saudi, dengan rata-rata jumlah penonton di kandang mereka di Jeddah mencapai titik tertinggi dalam 10 tahun terakhir.menyajikan semua informasi tiket yang Anda perlukan hingga Mei 2027, termasuk cara membeli, kategori tempat duduk, dan harganya.

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Jadwal Al-Ahli Saudi FC 2026/27

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Kompetisi Tiket Kamis, 13 Agustus 2026, 23.00 Al Diriyah vs Al-Ahli Stadion Prince Faisal bin Fahd (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 1 Tiket Senin, 17 Agustus 2026, 18.00 Al Anwar vs Al-Ahli Tandang (lokasi belum ditentukan) Piala Raja, Babak 32 Besar Tiket Sabtu, 22 Agustus 2026, 23.00 Al-Ahli vs Abha King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 2 Tiket Rabu, 26 Agustus 2026, 21.00 Al-Ahli vs Auckland FC King Abdullah Sports City (Kandang) Piala Interkontinental FIFA, Babak 1 Tiket Sabtu, 29 Agustus 2026, 21.05 Al Kholood vs Al-Ahli Stadion Al Hazem Club (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 4 Tiket Selasa, 1 September 2026, 23.00 Al Hilal vs Al-Ahli Kingdom Arena (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 3 (Clásico) Tiket Jumat, 4 September 2026, 23.00 Al-Ahli vs Al Riyadh King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 5 Tiket Selasa, 8 September 2026, 23.00 Al Qadsiah vs Al-Ahli Stadion Prince Mohammed Bin Fahd (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 6 Tiket Jumat, 11 September 2026, 21.00 Al-Ahli vs Al Hazem King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 7 Tiket Senin, 14 September 2026, 21.15 Al-Ahli vs Pakhtakor King Abdullah Sports City (Kandang) AFC Champions League Elite, Laga 1 Tiket Sabtu, 19 September 2026, 20.00 Mamelodi Sundowns vs Al-Ahli Stadion Loftus Versfeld (Tandang) Piala Interkontinental FIFA, Babak 2 Tiket Jumat, 9 Oktober 2026, 20.00 Al Fateh vs Al-Ahli Stadion Maydan Al-Fateh Club (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 8 Tiket Senin, 12 Oktober 2026, 19.00 Al Wasl vs Al-Ahli Stadion Zabeel (Tandang) AFC Champions League Elite, Laga 2 Tiket Senin, 19 Oktober 2026, 20.00 Al Fayha vs Al-Ahli Al Majma'ah Sports City (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 10 Tiket Jumat, 23 Oktober 2026, 20.00 Al-Ahli vs Al Khaleej King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 11 Tiket Senin, 26 Oktober 2026, 21.15 Al-Ahli vs Al Gharafa King Abdullah Sports City (Kandang) AFC Champions League Elite, Laga 3 Tiket Jumat, 30 Oktober 2026, 20.00 Al Shabab vs Al-Ahli Stadion Al-Shabab Club (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 12 Tiket Senin, 2 November 2026, 19.00 Al Sadd vs Al-Ahli Stadion Jassim Bin Hamad (Tandang) AFC Champions League Elite, Laga 4 Tiket Sabtu, 7 November 2026, 20.30 Al-Ahli vs Al Taawoun King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 13 Tiket Jumat, 20 November 2026, 20.00 Al-Ahli vs Al Faisaly King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 14 Tiket Senin, 23 November 2026, 19.00 Al Shamal vs Al-Ahli Stadion Al Bayt (Tandang) AFC Champions League Elite, Laga 5 Tiket Kamis, 26 November 2026, 20.00 Al Ittihad vs Al-Ahli King Abdullah Sports City (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 15 (Derbi Jeddah) Tiket Selasa, 1 Desember 2026, 16.40 Al Ula vs Al-Ahli Stadion Prince Mohammed bin Abdulaziz (Tandang) Piala Raja, Babak 16 Besar Tiket Kamis, 3 Desember 2026, 20.00 Al-Ahli vs Al Ettifaq King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 16 Tiket Selasa, 8 Desember 2026, 21.15 Al-Ahli vs Shabab Al Ahli Stadion Prince Abdullah Al Faisal (Kandang) AFC Champions League Elite, Laga 6 Tiket Kamis, 10 Desember 2026, 20.00 NEOM SC vs Al-Ahli Stadion King Khalid Sport City (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 17 Tiket Senin, 14 Desember 2026, 20.00 Al-Ahli vs Al Diriyah King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 18 Tiket Sabtu, 19 Desember 2026, 20.00 Al Qadsiah vs Al-Ahli Lokasi netral (Arab Saudi) Piala Super Saudi, Semifinal Tiket Selasa, 9 Februari 2027, 17.45 Neftchi Fergana vs Al-Ahli Stadion Istiqlol (Tandang) AFC Champions League Elite, Laga 7 Tiket Kamis, 11 Februari 2027, 22.00 Abha vs Al-Ahli Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 19 Tiket Senin, 15 Februari 2027, 21.15 Al-Ahli vs Al Ain King Abdullah Sports City (Kandang) AFC Champions League Elite, Laga 8 Tiket Kamis, 18 Februari 2027, 22.00 Al-Ahli vs Al Hilal King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 20 (Clásico) Tiket Kamis, 25 Februari 2027, 22.00 Al-Ahli vs Al Kholood King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 21 Tiket Sabtu, 6 Maret 2027, 21.00 Al-Ahli vs Al Nassr King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 9 (Dijadwal Ulang) Tiket Kamis, 11 Maret 2027, 21.00 Al Riyadh vs Al-Ahli Stadion Prince Turki bin Abdul Aziz (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 22 Tiket Kamis, 18 Maret 2027, 21.00 Al-Ahli vs Al Qadsiah King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 23 Tiket Jumat, 2 April 2027, 21.00 Al Hazem vs Al-Ahli Stadion Al Hazem Club (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 24 Tiket Kamis, 8 April 2027, 21.00 Al-Ahli vs Al Fateh King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 25 Tiket Kamis, 15 April 2027, 21.00 Al Nassr vs Al-Ahli Al-Awwal Park (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 26 Tiket Minggu, 18 April 2027, 21.00 Al-Ahli vs Al Fayha King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 27 Tiket Kamis, 22 April 2027, 21.00 Al Khaleej vs Al-Ahli Stadion Prince Nayef bin Abdulaziz (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 28 Tiket Kamis, 29 April 2027, 21.00 Al-Ahli vs Al Shabab King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 29 Tiket Kamis, 6 Mei 2027, 21.00 Al Taawoun vs Al-Ahli Stadion King Abdullah Sport City (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 30 Tiket Rabu, 12 Mei 2027, 21.00 Al Faisaly vs Al-Ahli Al Majma'ah Sports City (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 31 Tiket Kamis, 20 Mei 2027, 21.00 Al-Ahli vs Al Ittihad King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 32 (Derbi Jeddah) Tiket Senin, 24 Mei 2027, 21.00 Al Ettifaq vs Al-Ahli Stadion Prince Mohammed Bin Fahd (Tandang) Liga Pro Saudi, Pekan 33 Tiket Sabtu, 29 Mei 2027, 21.00 Al-Ahli vs NEOM SC King Abdullah Sports City (Kandang) Liga Pro Saudi, Pekan 34 Tiket

Kalender Liga Pro Saudi (SPL) berlangsung selama 34 pekan hingga akhir Mei 2027, bersamaan dengan upaya Al-Ahli mempertahankan gelar AFC Champions League Elite, Piala Super Saudi, dan Piala Raja. Berikut jadwal pertandingan Al-Ahli di semua kompetisi hingga akhir musim 2026/27.SPL mengumumkan jadwal spesifik sepak mula setiap pekan dalam periode penetapan kalender kompetisi. Selain berlaga di liga domestik, Al-Ahli akan menjalani fase gugur AFC Champions League Elite dan Piala Raja hingga musim semi 2027.

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Bagaimana cara membeli tiket Al-Ahli Saudi FC?

Untuk mendapatkan tempat di pertandingan kandang Al-Ahli, tiket resmi awalnya dijual melalui kanal tiket resmi Liga Pro Saudi (SPL) atau platform khusus WeBook.Tiket pertandingan Al-Ahli biasanya mulai dijual 7 hingga 10 hari sebelum hari pertandingan. Karena Al-Ahli mencatat salah satu rata-rata jumlah penonton tertinggi di Arab Saudi, tiket pertandingan besar, khususnya Derbi Jeddah melawan Al-Ittihad serta kunjungan Al-Hilal dan Al-Nassr, secara konsisten terjual habis dalam hitungan jam.Meski keanggotaan klub tidak diwajibkan untuk membeli tiket kategori umum, Al-Ahli menyediakan beberapa tingkat keanggotaan 'Raqi' yang memberikan akses pemesanan lebih awal untuk kursi terbaik di sisi lapangan King Abdullah Sports City.Bagi suporter yang tidak kebagian pada penjualan awal, GrintaHub merupakan platform tiket sekunder terkemuka di Arab Saudi dan kawasan MENA secara luas, yang menyediakan tiket asli dan terverifikasi untuk pertandingan yang tiketnya telah habis terjual, dengan pengiriman langsung ke ponsel.

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Berapa harga tiket Al-Ahli Saudi FC?

Kategori umum: Biasanya berkisar antara SAR 30 hingga SAR 90.

Biasanya berkisar antara SAR 30 hingga SAR 90. Kategori Gold & Silver: Kursi premium di tribun bawah dan di sisi tengah lapangan biasanya berharga antara SAR 250 dan SAR 600.

Kursi premium di tribun bawah dan di sisi tengah lapangan biasanya berharga antara SAR 250 dan SAR 600. Layanan VIP & VVIP: Lounge premium dengan sajian makanan dan minuman khusus, area parkir tersendiri, serta pilihan kursi eksekutif tersedia mulai dari SAR 1.500.

Harga tiket Al-Ahli bervariasi berdasarkan lawan, lokasi kursi di King Abdullah Sports City, dan tingkat kepentingan pertandingan:Harga tiket di pasar sekunder seperti GrintaHub mencerminkan permintaan pasar, dengan laga derbi melawan Al-Ittihad dan pertandingan penting dalam perebutan gelar menarik minat lebih besar saat musim mendekati Mei 2027.

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Apa yang bisa diharapkan dari Al-Ahli Saudi FC pada 2026/27?

Sejarah King Abdullah Sports City

Al-Ahli memasuki musim 2026/27 sebagai salah satu dari "Empat Besar" tradisional Liga Pro Saudi, bersaing bersama rival sekota Al-Ittihad serta dua kekuatan dari Riyadh, Al-Hilal dan Al-Nassr. Setelah kembali ke divisi teratas pada 2022, klub ini meraih gelar kontinental dua kali berturut-turut dengan menjuarai AFC Champions League Elite pada 2024/25 dan 2025/26.Musim panas membawa perubahan besar dalam struktur tim. Setelah Matthias Jaissle hengkang ke Newcastle United, Marino Pusic datang dengan kontrak hingga 2028 seusai menjalani periode sukses di Shakhtar Donetsk dan Al Jazira. Menyusul pemutusan kontrak Riyad Mahrez pada Juli 2026, Al-Ahli merombak lini depan dengan mendatangkan pengatur serangan asal Armenia Eduard Spertsyan dari Krasnodar dan merekrut pemain sayap asal Portugal Francisco Trincão seharga €85 juta.Penyerang Ivan Toney menjadi andalan lini depan setelah meraih Sepatu Emas 2025/26, sementara Roger Ibañez dan kiper Edouard Mendy memperkuat pertahanan saat tim bersaing di empat kompetisi hingga Mei 2027.King Abdullah Sports City, yang dijuluki 'Al-Jawhara' (Al-Jawhara), terletak 30 kilometer di utara pusat Jeddah, dekat Bandara Internasional King Abdulaziz. Dibangun untuk menyediakan kompleks olahraga kelas satu bagi wilayah barat Arab Saudi, stadion ini menggantikan Stadion Prince Abdullah Al Faisal yang bersejarah sebagai lokasi utama ajang olahraga besar di Jeddah.Dibuka pada Mei 2014, stadion ini memiliki kapasitas resmi 62.241 penonton, menjadikannya arena olahraga terbesar kedua di Arab Saudi setelah King Fahd Sports City di Riyadh. Al-Ahli berbagi fasilitas ini dengan rival sekota Al-Ittihad. Selain rutin menggelar pertandingan klub dan tim nasional, stadion ini pernah menjadi tuan rumah sejumlah ajang besar dunia, termasuk Greatest Royal Rumble WWE (2018), pertandingan ulang tinju kelas berat Oleksandr Usyk melawan Anthony Joshua bertajuk 'Rage on the Red Sea' (2022), dan final Supercopa de España 2026.