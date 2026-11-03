Cara membeli tiket Al Ahli Saudi FC 2026/27: Harga tiket Liga Pro Saudi, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

Al-Ahli memasuki musim 2026/27 sebagai juara bertahan dua kali beruntun Liga Champions Elite AFC di bawah pelatih kepala baru Marino Pusic, yang ditunjuk setelah Matthias Jaissle hengkang untuk menjadi manajer Newcastle United. Dikenal di seluruh Arab Saudi sebagai 'Al-Malaki' (Sang Bangsawan), Al-Ahli tetap menjadi salah satu daya tarik utama sepakbola Saudi, dengan rata-rata jumlah penonton di kandang mereka di Jeddah mencapai titik tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.Biarkan GOAL memberikan semua informasi tiket yang Anda butuhkan hingga Mei 2027, termasuk cara membeli, kategori tempat duduk, dan harganya.
Untuk mendapatkan tempat di pertandingan kandang Al-Ahli, tiket resmi pertama-tama dijual melalui kanal penjualan tiket resmi Liga Pro Saudi (SPL) atau platform khusus WeBook.
Tiket pertandingan Al-Ahli biasanya mulai dijual tujuh hingga sepuluh hari sebelum hari pertandingan. Karena rata-rata jumlah penonton Al-Ahli termasuk yang tertinggi di Arab Saudi, tiket laga besar, khususnya Derbi Jeddah melawan Al-Ittihad serta kunjungan Al-Hilal dan Al-Nassr, secara konsisten habis dalam hitungan jam.
Meski keanggotaan klub tidak diwajibkan untuk membeli tiket masuk umum, Al-Ahli menyediakan beberapa tingkatan keanggotaan 'Raqi' yang memberikan akses pemesanan lebih awal untuk kursi di sisi lapangan yang strategis di King Abdullah Sports City.
Bagi suporter yang tidak kebagian tiket saat penjualan resmi dibuka, GrintaHub merupakan platform tiket sekunder terkemuka di Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah serta Afrika Utara, yang menyediakan tiket asli dan terverifikasi untuk pertandingan yang tiketnya telah habis, dengan pengiriman langsung ke perangkat seluler.
Musim panas membawa perubahan besar dalam struktur klub. Setelah Matthias Jaissle hengkang ke Newcastle United, Marino Pusic datang dengan kontrak hingga 2028 seusai menjalani periode sukses di Shakhtar Donetsk dan Al Jazira. Setelah kontrak Riyad Mahrez diputus pada Juli 2026, Al-Ahli merombak lini depan dengan merekrut pengatur serangan asal Armenia Eduard Spertsyan dari Krasnodar dan mendatangkan pemain sayap asal Portugal Francisco Trincão seharga €85 juta.
Penyerang Ivan Toney menjadi andalan lini depan setelah meraih Sepatu Emas 2025/26, dengan dukungan di lini pertahanan dari Roger Ibañez dan kiper Edouard Mendy saat tim bersaing di empat kompetisi hingga Mei 2027.
Dibuka pada Mei 2014, stadion ini memiliki kapasitas resmi 62.241 penonton, menjadikannya arena olahraga terbesar kedua di Arab Saudi setelah King Fahd Sports City di Riyadh. Al-Ahli menggunakan fasilitas ini bersama rival sekotanya, Al-Ittihad. Selain rutin menggelar pertandingan klub dan tim nasional, stadion ini telah menjadi tuan rumah sejumlah acara besar berskala dunia, termasuk Greatest Royal Rumble WWE (2018), pertandingan ulang tinju kelas berat Oleksandr Usyk vs. Anthony Joshua bertajuk 'Rage on the Red Sea' (2022), dan final Supercopa de España 2026.
Jadwal Al-Ahli Saudi FC 2026/27Kalender Liga Pro Saudi (SPL) berlangsung selama 34 pekan hingga akhir Mei 2027, bersamaan dengan upaya Al-Ahli mempertahankan gelar Liga Champions Elite AFC, Piala Super Saudi, dan Piala Raja. Berikut jadwal pertandingan Al-Ahli di semua kompetisi hingga akhir musim 2026/27.
SPL mengumumkan jadwal sepak mula setiap pekan dalam periode penetapan kalender operasional. Selain berlaga di liga domestik, Al-Ahli akan menjalani fase gugur Liga Champions Elite AFC dan Piala Raja sepanjang musim semi 2027.
|Tanggal & Waktu
|Pertandingan
|Stadion
|Kompetisi
|Tiket
|Kamis, 13 Agustus 2026, 23.00
|Al Diriyah vs Al-Ahli
|Stadion Prince Faisal bin Fahd (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 1
|Tiket
|Senin, 17 Agustus 2026, 18.00
|Al Anwar vs Al-Ahli
|Tandang (stadion belum dikonfirmasi)
|Piala Raja, babak 32 besar
|Tiket
|Sabtu, 22 Agustus 2026, 23.00
|Al-Ahli vs Abha
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 2
|Tiket
|Rabu, 26 Agustus 2026, 21.00
|Al-Ahli vs Auckland FC
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Piala Interkontinental FIFA, putaran 1
|Tiket
|Sabtu, 29 Agustus 2026, 21.05
|Al Kholood vs Al-Ahli
|Stadion Al Hazem Club (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 4
|Tiket
|Selasa, 1 September 2026, 23.00
|Al Hilal vs Al-Ahli
|Kingdom Arena (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 3 (Clásico)
|Tiket
|Jumat, 4 September 2026, 23.00
|Al-Ahli vs Al Riyadh
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 5
|Tiket
|Selasa, 8 September 2026, 23.00
|Al Qadsiah vs Al-Ahli
|Stadion Prince Mohammed Bin Fahd (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 6
|Tiket
|Jumat, 11 September 2026, 21.00
|Al-Ahli vs Al Hazem
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 7
|Tiket
|Senin, 14 September 2026, 21.15
|Al-Ahli vs Pakhtakor
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Champions Elite AFC, laga 1
|Tiket
|Sabtu, 19 September 2026, 20.00
|Mamelodi Sundowns vs Al-Ahli
|Stadion Loftus Versfeld (tandang)
|Piala Interkontinental FIFA, putaran 2
|Tiket
|Jumat, 9 Oktober 2026, 20.00
|Al Fateh vs Al-Ahli
|Stadion Maydan Al-Fateh Club (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 8
|Tiket
|Senin, 12 Oktober 2026, 19.00
|Al Wasl vs Al-Ahli
|Stadion Zabeel (tandang)
|Liga Champions Elite AFC, laga 2
|Tiket
|Senin, 19 Oktober 2026, 20.00
|Al Fayha vs Al-Ahli
|Al Majma'ah Sports City (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 10
|Tiket
|Jumat, 23 Oktober 2026, 20.00
|Al-Ahli vs Al Khaleej
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 11
|Tiket
|Senin, 26 Oktober 2026, 21.15
|Al-Ahli vs Al Gharafa
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Champions Elite AFC, laga 3
|Tiket
|Jumat, 30 Oktober 2026, 20.00
|Al Shabab vs Al-Ahli
|Stadion Al-Shabab Club (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 12
|Tiket
|Senin, 2 November 2026, 19.00
|Al Sadd vs Al-Ahli
|Stadion Jassim Bin Hamad (tandang)
|Liga Champions Elite AFC, laga 4
|Tiket
|Sabtu, 7 November 2026, 20.30
|Al-Ahli vs Al Taawoun
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 13
|Tiket
|Jumat, 20 November 2026, 20.00
|Al-Ahli vs Al Faisaly
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 14
|Tiket
|Senin, 23 November 2026, 19.00
|Al Shamal vs Al-Ahli
|Stadion Al Bayt (tandang)
|Liga Champions Elite AFC, laga 5
|Tiket
|Kamis, 26 November 2026, 20.00
|Al Ittihad vs Al-Ahli
|King Abdullah Sports City (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 15 (Derbi Jeddah)
|Tiket
|Selasa, 1 Desember 2026, 16.40
|Al Ula vs Al-Ahli
|Stadion Prince Mohammed bin Abdulaziz (tandang)
|Piala Raja, babak 16 besar
|Tiket
|Kamis, 3 Desember 2026, 20.00
|Al-Ahli vs Al Ettifaq
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 16
|Tiket
|Selasa, 8 Desember 2026, 21.15
|Al-Ahli vs Shabab Al Ahli
|Stadion Prince Abdullah Al Faisal (kandang)
|Liga Champions Elite AFC, laga 6
|Tiket
|Kamis, 10 Desember 2026, 20.00
|NEOM SC vs Al-Ahli
|Stadion King Khalid Sport City (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 17
|Tiket
|Senin, 14 Desember 2026, 20.00
|Al-Ahli vs Al Diriyah
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 18
|Tiket
|Sabtu, 19 Desember 2026, 20.00
|Al Qadsiah vs Al-Ahli
|Stadion netral (Arab Saudi)
|Piala Super Saudi, semifinal
|Tiket
|Selasa, 9 Februari 2027, 17.45
|Neftchi Fergana vs Al-Ahli
|Stadion Istiqlol (tandang)
|Liga Champions Elite AFC, laga 7
|Tiket
|Kamis, 11 Februari 2027, 22.00
|Abha vs Al-Ahli
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 19
|Tiket
|Senin, 15 Februari 2027, 21.15
|Al-Ahli vs Al Ain
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Champions Elite AFC, laga 8
|Tiket
|Kamis, 18 Februari 2027, 22.00
|Al-Ahli vs Al Hilal
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 20 (Clásico)
|Tiket
|Kamis, 25 Februari 2027, 22.00
|Al-Ahli vs Al Kholood
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 21
|Tiket
|Sabtu, 6 Maret 2027, 21.00
|Al-Ahli vs Al Nassr
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 9 (dijadwalkan ulang)
|Tiket
|Kamis, 11 Maret 2027, 21.00
|Al Riyadh vs Al-Ahli
|Stadion Prince Turki bin Abdul Aziz (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 22
|Tiket
|Kamis, 18 Maret 2027, 21.00
|Al-Ahli vs Al Qadsiah
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 23
|Tiket
|Jumat, 2 April 2027, 21.00
|Al Hazem vs Al-Ahli
|Stadion Al Hazem Club (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 24
|Tiket
|Kamis, 8 April 2027, 21.00
|Al-Ahli vs Al Fateh
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 25
|Tiket
|Kamis, 15 April 2027, 21.00
|Al Nassr vs Al-Ahli
|Al-Awwal Park (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 26
|Tiket
|Minggu, 18 April 2027, 21.00
|Al-Ahli vs Al Fayha
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 27
|Tiket
|Kamis, 22 April 2027, 21.00
|Al Khaleej vs Al-Ahli
|Stadion Prince Nayef bin Abdulaziz (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 28
|Tiket
|Kamis, 29 April 2027, 21.00
|Al-Ahli vs Al Shabab
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 29
|Tiket
|Kamis, 6 Mei 2027, 21.00
|Al Taawoun vs Al-Ahli
|Stadion King Abdullah Sport City (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 30
|Tiket
|Rabu, 12 Mei 2027, 21.00
|Al Faisaly vs Al-Ahli
|Al Majma'ah Sports City (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 31
|Tiket
|Kamis, 20 Mei 2027, 21.00
|Al-Ahli vs Al Ittihad
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 32 (Derbi Jeddah)
|Tiket
|Senin, 24 Mei 2027, 21.00
|Al Ettifaq vs Al-Ahli
|Stadion Prince Mohammed Bin Fahd (tandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 33
|Tiket
|Sabtu, 29 Mei 2027, 21.00
|Al-Ahli vs NEOM SC
|King Abdullah Sports City (kandang)
|Liga Pro Saudi, pekan 34
|Tiket
Untuk mendapatkan tempat di pertandingan kandang Al-Ahli, tiket resmi pertama-tama dijual melalui kanal penjualan tiket resmi Liga Pro Saudi (SPL) atau platform khusus WeBook.
Bagaimana cara membeli tiket Al-Ahli Saudi FC?
Tiket pertandingan Al-Ahli biasanya mulai dijual tujuh hingga sepuluh hari sebelum hari pertandingan. Karena rata-rata jumlah penonton Al-Ahli termasuk yang tertinggi di Arab Saudi, tiket laga besar, khususnya Derbi Jeddah melawan Al-Ittihad serta kunjungan Al-Hilal dan Al-Nassr, secara konsisten habis dalam hitungan jam.
Meski keanggotaan klub tidak diwajibkan untuk membeli tiket masuk umum, Al-Ahli menyediakan beberapa tingkatan keanggotaan 'Raqi' yang memberikan akses pemesanan lebih awal untuk kursi di sisi lapangan yang strategis di King Abdullah Sports City.
Bagi suporter yang tidak kebagian tiket saat penjualan resmi dibuka, GrintaHub merupakan platform tiket sekunder terkemuka di Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah serta Afrika Utara, yang menyediakan tiket asli dan terverifikasi untuk pertandingan yang tiketnya telah habis, dengan pengiriman langsung ke perangkat seluler.
Berapa harga tiket Al-Ahli Saudi FC?Harga tiket Al-Ahli bervariasi berdasarkan lawan, letak kursi di King Abdullah Sports City, dan tingkat kepentingan pertandingan:
- Tiket masuk umum: Biasanya berkisar antara SAR 30 hingga SAR 90.
- Kategori Emas & Perak: Kursi premium di tribun bawah dan bagian tengah sisi lapangan biasanya berharga antara SAR 250 hingga SAR 600.
- Layanan VIP & VVIP: Lounge premium dengan layanan boga khusus, area parkir tersendiri, dan pilihan kursi eksekutif tersedia mulai dari SAR 1.500.
Apa yang bisa diharapkan dari Al-Ahli Saudi FC pada 2026/27?Al-Ahli memasuki musim 2026/27 sebagai salah satu dari "Empat Besar" tradisional Liga Pro Saudi, bersaing dengan rival sekota Al-Ittihad serta dua kekuatan asal Riyadh, Al-Hilal dan Al-Nassr. Setelah kembali ke divisi teratas pada 2022, klub tersebut meraih dua gelar kontinental berturut-turut dengan menjuarai Liga Champions Elite AFC pada 2024/25 dan 2025/26.
Musim panas membawa perubahan besar dalam struktur klub. Setelah Matthias Jaissle hengkang ke Newcastle United, Marino Pusic datang dengan kontrak hingga 2028 seusai menjalani periode sukses di Shakhtar Donetsk dan Al Jazira. Setelah kontrak Riyad Mahrez diputus pada Juli 2026, Al-Ahli merombak lini depan dengan merekrut pengatur serangan asal Armenia Eduard Spertsyan dari Krasnodar dan mendatangkan pemain sayap asal Portugal Francisco Trincão seharga €85 juta.
Penyerang Ivan Toney menjadi andalan lini depan setelah meraih Sepatu Emas 2025/26, dengan dukungan di lini pertahanan dari Roger Ibañez dan kiper Edouard Mendy saat tim bersaing di empat kompetisi hingga Mei 2027.
Sejarah King Abdullah Sports CityKing Abdullah Sports City, yang dijuluki 'The Jewel' (Al-Jawhara), terletak 30 kilometer di utara pusat Jeddah, dekat Bandara Internasional King Abdulaziz. Dibangun untuk menyediakan kompleks olahraga kelas satu bagi wilayah barat Arab Saudi, stadion ini menggantikan Stadion Prince Abdullah Al Faisal yang bersejarah sebagai tempat utama penyelenggaraan acara olahraga besar di Jeddah.
Dibuka pada Mei 2014, stadion ini memiliki kapasitas resmi 62.241 penonton, menjadikannya arena olahraga terbesar kedua di Arab Saudi setelah King Fahd Sports City di Riyadh. Al-Ahli menggunakan fasilitas ini bersama rival sekotanya, Al-Ittihad. Selain rutin menggelar pertandingan klub dan tim nasional, stadion ini telah menjadi tuan rumah sejumlah acara besar berskala dunia, termasuk Greatest Royal Rumble WWE (2018), pertandingan ulang tinju kelas berat Oleksandr Usyk vs. Anthony Joshua bertajuk 'Rage on the Red Sea' (2022), dan final Supercopa de España 2026.