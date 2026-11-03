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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
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Cara membeli tiket Al Ahli Saudi FC 2026/27: Harga tiket Liga Pro Saudi, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

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Saudi Pro League
AFC Champions League Elite
Al Ahli

Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan salah satu dari empat klub besar sepak bola Arab Saudi beraksi dan memeriahkan Jeddah.

Al-Ahli memasuki musim 2026/27 sebagai juara bertahan dua kali beruntun Liga Champions Elite AFC di bawah pelatih kepala baru Marino Pusic, yang ditunjuk setelah Matthias Jaissle hengkang untuk menjadi manajer Newcastle United. Dikenal di seluruh Arab Saudi sebagai 'Al-Malaki' (Sang Bangsawan), Al-Ahli tetap menjadi salah satu daya tarik utama sepakbola Saudi, dengan rata-rata jumlah penonton di kandang mereka di Jeddah mencapai titik tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.Biarkan GOAL memberikan semua informasi tiket yang Anda butuhkan hingga Mei 2027, termasuk cara membeli, kategori tempat duduk, dan harganya.

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Jadwal Al-Ahli Saudi FC 2026/27

Kalender Liga Pro Saudi (SPL) berlangsung selama 34 pekan hingga akhir Mei 2027, bersamaan dengan upaya Al-Ahli mempertahankan gelar Liga Champions Elite AFC, Piala Super Saudi, dan Piala Raja. Berikut jadwal pertandingan Al-Ahli di semua kompetisi hingga akhir musim 2026/27.
Tanggal & WaktuPertandinganStadionKompetisiTiket
Kamis, 13 Agustus 2026, 23.00Al Diriyah vs Al-AhliStadion Prince Faisal bin Fahd (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 1Tiket
Senin, 17 Agustus 2026, 18.00Al Anwar vs Al-AhliTandang (stadion belum dikonfirmasi)Piala Raja, babak 32 besarTiket
Sabtu, 22 Agustus 2026, 23.00Al-Ahli vs AbhaKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 2Tiket
Rabu, 26 Agustus 2026, 21.00Al-Ahli vs Auckland FCKing Abdullah Sports City (kandang)Piala Interkontinental FIFA, putaran 1Tiket
Sabtu, 29 Agustus 2026, 21.05Al Kholood vs Al-AhliStadion Al Hazem Club (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 4Tiket
Selasa, 1 September 2026, 23.00Al Hilal vs Al-AhliKingdom Arena (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 3 (Clásico)Tiket
Jumat, 4 September 2026, 23.00Al-Ahli vs Al RiyadhKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 5Tiket
Selasa, 8 September 2026, 23.00Al Qadsiah vs Al-AhliStadion Prince Mohammed Bin Fahd (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 6Tiket
Jumat, 11 September 2026, 21.00Al-Ahli vs Al HazemKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 7Tiket
Senin, 14 September 2026, 21.15Al-Ahli vs PakhtakorKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Champions Elite AFC, laga 1Tiket
Sabtu, 19 September 2026, 20.00Mamelodi Sundowns vs Al-AhliStadion Loftus Versfeld (tandang)Piala Interkontinental FIFA, putaran 2Tiket
Jumat, 9 Oktober 2026, 20.00Al Fateh vs Al-AhliStadion Maydan Al-Fateh Club (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 8Tiket
Senin, 12 Oktober 2026, 19.00Al Wasl vs Al-AhliStadion Zabeel (tandang)Liga Champions Elite AFC, laga 2Tiket
Senin, 19 Oktober 2026, 20.00Al Fayha vs Al-AhliAl Majma'ah Sports City (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 10Tiket
Jumat, 23 Oktober 2026, 20.00Al-Ahli vs Al KhaleejKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 11Tiket
Senin, 26 Oktober 2026, 21.15Al-Ahli vs Al GharafaKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Champions Elite AFC, laga 3Tiket
Jumat, 30 Oktober 2026, 20.00Al Shabab vs Al-AhliStadion Al-Shabab Club (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 12Tiket
Senin, 2 November 2026, 19.00Al Sadd vs Al-AhliStadion Jassim Bin Hamad (tandang)Liga Champions Elite AFC, laga 4Tiket
Sabtu, 7 November 2026, 20.30Al-Ahli vs Al TaawounKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 13Tiket
Jumat, 20 November 2026, 20.00Al-Ahli vs Al FaisalyKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 14Tiket
Senin, 23 November 2026, 19.00Al Shamal vs Al-AhliStadion Al Bayt (tandang)Liga Champions Elite AFC, laga 5Tiket
Kamis, 26 November 2026, 20.00Al Ittihad vs Al-AhliKing Abdullah Sports City (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 15 (Derbi Jeddah)Tiket
Selasa, 1 Desember 2026, 16.40Al Ula vs Al-AhliStadion Prince Mohammed bin Abdulaziz (tandang)Piala Raja, babak 16 besarTiket
Kamis, 3 Desember 2026, 20.00Al-Ahli vs Al EttifaqKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 16Tiket
Selasa, 8 Desember 2026, 21.15Al-Ahli vs Shabab Al AhliStadion Prince Abdullah Al Faisal (kandang)Liga Champions Elite AFC, laga 6Tiket
Kamis, 10 Desember 2026, 20.00NEOM SC vs Al-AhliStadion King Khalid Sport City (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 17Tiket
Senin, 14 Desember 2026, 20.00Al-Ahli vs Al DiriyahKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 18Tiket
Sabtu, 19 Desember 2026, 20.00Al Qadsiah vs Al-AhliStadion netral (Arab Saudi)Piala Super Saudi, semifinalTiket
Selasa, 9 Februari 2027, 17.45Neftchi Fergana vs Al-AhliStadion Istiqlol (tandang)Liga Champions Elite AFC, laga 7Tiket
Kamis, 11 Februari 2027, 22.00Abha vs Al-AhliPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 19Tiket
Senin, 15 Februari 2027, 21.15Al-Ahli vs Al AinKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Champions Elite AFC, laga 8Tiket
Kamis, 18 Februari 2027, 22.00Al-Ahli vs Al HilalKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 20 (Clásico)Tiket
Kamis, 25 Februari 2027, 22.00Al-Ahli vs Al KholoodKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 21Tiket
Sabtu, 6 Maret 2027, 21.00Al-Ahli vs Al NassrKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 9 (dijadwalkan ulang)Tiket
Kamis, 11 Maret 2027, 21.00Al Riyadh vs Al-AhliStadion Prince Turki bin Abdul Aziz (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 22Tiket
Kamis, 18 Maret 2027, 21.00Al-Ahli vs Al QadsiahKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 23Tiket
Jumat, 2 April 2027, 21.00Al Hazem vs Al-AhliStadion Al Hazem Club (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 24Tiket
Kamis, 8 April 2027, 21.00Al-Ahli vs Al FatehKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 25Tiket
Kamis, 15 April 2027, 21.00Al Nassr vs Al-AhliAl-Awwal Park (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 26Tiket
Minggu, 18 April 2027, 21.00Al-Ahli vs Al FayhaKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 27Tiket
Kamis, 22 April 2027, 21.00Al Khaleej vs Al-AhliStadion Prince Nayef bin Abdulaziz (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 28Tiket
Kamis, 29 April 2027, 21.00Al-Ahli vs Al ShababKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 29Tiket
Kamis, 6 Mei 2027, 21.00Al Taawoun vs Al-AhliStadion King Abdullah Sport City (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 30Tiket
Rabu, 12 Mei 2027, 21.00Al Faisaly vs Al-AhliAl Majma'ah Sports City (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 31Tiket
Kamis, 20 Mei 2027, 21.00Al-Ahli vs Al IttihadKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 32 (Derbi Jeddah)Tiket
Senin, 24 Mei 2027, 21.00Al Ettifaq vs Al-AhliStadion Prince Mohammed Bin Fahd (tandang)Liga Pro Saudi, pekan 33Tiket
Sabtu, 29 Mei 2027, 21.00Al-Ahli vs NEOM SCKing Abdullah Sports City (kandang)Liga Pro Saudi, pekan 34Tiket
SPL mengumumkan jadwal sepak mula setiap pekan dalam periode penetapan kalender operasional. Selain berlaga di liga domestik, Al-Ahli akan menjalani fase gugur Liga Champions Elite AFC dan Piala Raja sepanjang musim semi 2027. 

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Bagaimana cara membeli tiket Al-Ahli Saudi FC?

Untuk mendapatkan tempat di pertandingan kandang Al-Ahli, tiket resmi pertama-tama dijual melalui kanal penjualan tiket resmi Liga Pro Saudi (SPL) atau platform khusus WeBook.
Tiket pertandingan Al-Ahli biasanya mulai dijual tujuh hingga sepuluh hari sebelum hari pertandingan. Karena rata-rata jumlah penonton Al-Ahli termasuk yang tertinggi di Arab Saudi, tiket laga besar, khususnya Derbi Jeddah melawan Al-Ittihad serta kunjungan Al-Hilal dan Al-Nassr, secara konsisten habis dalam hitungan jam.
Meski keanggotaan klub tidak diwajibkan untuk membeli tiket masuk umum, Al-Ahli menyediakan beberapa tingkatan keanggotaan 'Raqi' yang memberikan akses pemesanan lebih awal untuk kursi di sisi lapangan yang strategis di King Abdullah Sports City.
Bagi suporter yang tidak kebagian tiket saat penjualan resmi dibuka, GrintaHub merupakan platform tiket sekunder terkemuka di Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah serta Afrika Utara, yang menyediakan tiket asli dan terverifikasi untuk pertandingan yang tiketnya telah habis, dengan pengiriman langsung ke perangkat seluler.

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Berapa harga tiket Al-Ahli Saudi FC?

Harga tiket Al-Ahli bervariasi berdasarkan lawan, letak kursi di King Abdullah Sports City, dan tingkat kepentingan pertandingan:
  • Tiket masuk umum: Biasanya berkisar antara SAR 30 hingga SAR 90.
  • Kategori Emas & Perak: Kursi premium di tribun bawah dan bagian tengah sisi lapangan biasanya berharga antara SAR 250 hingga SAR 600.
  • Layanan VIP & VVIP: Lounge premium dengan layanan boga khusus, area parkir tersendiri, dan pilihan kursi eksekutif tersedia mulai dari SAR 1.500.
Harga tiket di pasar sekunder seperti GrintaHub mencerminkan permintaan pasar, dengan laga derbi melawan Al-Ittihad dan pertandingan krusial dalam perburuan gelar menarik minat lebih besar saat musim mendekati Mei 2027.

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Apa yang bisa diharapkan dari Al-Ahli Saudi FC pada 2026/27?

Al-Ahli memasuki musim 2026/27 sebagai salah satu dari "Empat Besar" tradisional Liga Pro Saudi, bersaing dengan rival sekota Al-Ittihad serta dua kekuatan asal Riyadh, Al-Hilal dan Al-Nassr. Setelah kembali ke divisi teratas pada 2022, klub tersebut meraih dua gelar kontinental berturut-turut dengan menjuarai Liga Champions Elite AFC pada 2024/25 dan 2025/26.
Musim panas membawa perubahan besar dalam struktur klub. Setelah Matthias Jaissle hengkang ke Newcastle United, Marino Pusic datang dengan kontrak hingga 2028 seusai menjalani periode sukses di Shakhtar Donetsk dan Al Jazira. Setelah kontrak Riyad Mahrez diputus pada Juli 2026, Al-Ahli merombak lini depan dengan merekrut pengatur serangan asal Armenia Eduard Spertsyan dari Krasnodar dan mendatangkan pemain sayap asal Portugal Francisco Trincão seharga €85 juta.
Penyerang Ivan Toney menjadi andalan lini depan setelah meraih Sepatu Emas 2025/26, dengan dukungan di lini pertahanan dari Roger Ibañez dan kiper Edouard Mendy saat tim bersaing di empat kompetisi hingga Mei 2027.

Sejarah King Abdullah Sports City

King Abdullah Sports City, yang dijuluki 'The Jewel' (Al-Jawhara), terletak 30 kilometer di utara pusat Jeddah, dekat Bandara Internasional King Abdulaziz. Dibangun untuk menyediakan kompleks olahraga kelas satu bagi wilayah barat Arab Saudi, stadion ini menggantikan Stadion Prince Abdullah Al Faisal yang bersejarah sebagai tempat utama penyelenggaraan acara olahraga besar di Jeddah.
Dibuka pada Mei 2014, stadion ini memiliki kapasitas resmi 62.241 penonton, menjadikannya arena olahraga terbesar kedua di Arab Saudi setelah King Fahd Sports City di Riyadh. Al-Ahli menggunakan fasilitas ini bersama rival sekotanya, Al-Ittihad. Selain rutin menggelar pertandingan klub dan tim nasional, stadion ini telah menjadi tuan rumah sejumlah acara besar berskala dunia, termasuk Greatest Royal Rumble WWE (2018), pertandingan ulang tinju kelas berat Oleksandr Usyk vs. Anthony Joshua bertajuk 'Rage on the Red Sea' (2022), dan final Supercopa de España 2026.

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