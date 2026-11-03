Cara membeli tiket Al Ahli Saudi FC 2026/27: Harga tiket Liga Pro Saudi, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

Al-Ahli memasuki musim 2026/27 sebagai juara bertahan dua kali beruntun Liga Champions Elite AFC di bawah pelatih kepala baru Marino Pusic, yang ditunjuk setelah Matthias Jaissle hengkang untuk menjadi manajer Newcastle United. Dikenal di seluruh Arab Saudi sebagai 'Al-Malaki' (Sang Bangsawan), Al-Ahli tetap menjadi salah satu daya tarik utama sepakbola Saudi, dengan rata-rata jumlah penonton di kandang mereka di Jeddah mencapai titik tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.Biarkanmemberikan semua informasi tiket yang Anda butuhkan hingga Mei 2027, termasuk cara membeli, kategori tempat duduk, dan harganya.

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Jadwal Al-Ahli Saudi FC 2026/27

Tanggal & Waktu Pertandingan Stadion Kompetisi Tiket Kamis, 13 Agustus 2026, 23.00 Al Diriyah vs Al-Ahli Stadion Prince Faisal bin Fahd (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 1 Tiket Senin, 17 Agustus 2026, 18.00 Al Anwar vs Al-Ahli Tandang (stadion belum dikonfirmasi) Piala Raja, babak 32 besar Tiket Sabtu, 22 Agustus 2026, 23.00 Al-Ahli vs Abha King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 2 Tiket Rabu, 26 Agustus 2026, 21.00 Al-Ahli vs Auckland FC King Abdullah Sports City (kandang) Piala Interkontinental FIFA, putaran 1 Tiket Sabtu, 29 Agustus 2026, 21.05 Al Kholood vs Al-Ahli Stadion Al Hazem Club (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 4 Tiket Selasa, 1 September 2026, 23.00 Al Hilal vs Al-Ahli Kingdom Arena (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 3 (Clásico) Tiket Jumat, 4 September 2026, 23.00 Al-Ahli vs Al Riyadh King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 5 Tiket Selasa, 8 September 2026, 23.00 Al Qadsiah vs Al-Ahli Stadion Prince Mohammed Bin Fahd (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 6 Tiket Jumat, 11 September 2026, 21.00 Al-Ahli vs Al Hazem King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 7 Tiket Senin, 14 September 2026, 21.15 Al-Ahli vs Pakhtakor King Abdullah Sports City (kandang) Liga Champions Elite AFC, laga 1 Tiket Sabtu, 19 September 2026, 20.00 Mamelodi Sundowns vs Al-Ahli Stadion Loftus Versfeld (tandang) Piala Interkontinental FIFA, putaran 2 Tiket Jumat, 9 Oktober 2026, 20.00 Al Fateh vs Al-Ahli Stadion Maydan Al-Fateh Club (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 8 Tiket Senin, 12 Oktober 2026, 19.00 Al Wasl vs Al-Ahli Stadion Zabeel (tandang) Liga Champions Elite AFC, laga 2 Tiket Senin, 19 Oktober 2026, 20.00 Al Fayha vs Al-Ahli Al Majma'ah Sports City (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 10 Tiket Jumat, 23 Oktober 2026, 20.00 Al-Ahli vs Al Khaleej King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 11 Tiket Senin, 26 Oktober 2026, 21.15 Al-Ahli vs Al Gharafa King Abdullah Sports City (kandang) Liga Champions Elite AFC, laga 3 Tiket Jumat, 30 Oktober 2026, 20.00 Al Shabab vs Al-Ahli Stadion Al-Shabab Club (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 12 Tiket Senin, 2 November 2026, 19.00 Al Sadd vs Al-Ahli Stadion Jassim Bin Hamad (tandang) Liga Champions Elite AFC, laga 4 Tiket Sabtu, 7 November 2026, 20.30 Al-Ahli vs Al Taawoun King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 13 Tiket Jumat, 20 November 2026, 20.00 Al-Ahli vs Al Faisaly King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 14 Tiket Senin, 23 November 2026, 19.00 Al Shamal vs Al-Ahli Stadion Al Bayt (tandang) Liga Champions Elite AFC, laga 5 Tiket Kamis, 26 November 2026, 20.00 Al Ittihad vs Al-Ahli King Abdullah Sports City (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 15 (Derbi Jeddah) Tiket Selasa, 1 Desember 2026, 16.40 Al Ula vs Al-Ahli Stadion Prince Mohammed bin Abdulaziz (tandang) Piala Raja, babak 16 besar Tiket Kamis, 3 Desember 2026, 20.00 Al-Ahli vs Al Ettifaq King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 16 Tiket Selasa, 8 Desember 2026, 21.15 Al-Ahli vs Shabab Al Ahli Stadion Prince Abdullah Al Faisal (kandang) Liga Champions Elite AFC, laga 6 Tiket Kamis, 10 Desember 2026, 20.00 NEOM SC vs Al-Ahli Stadion King Khalid Sport City (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 17 Tiket Senin, 14 Desember 2026, 20.00 Al-Ahli vs Al Diriyah King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 18 Tiket Sabtu, 19 Desember 2026, 20.00 Al Qadsiah vs Al-Ahli Stadion netral (Arab Saudi) Piala Super Saudi, semifinal Tiket Selasa, 9 Februari 2027, 17.45 Neftchi Fergana vs Al-Ahli Stadion Istiqlol (tandang) Liga Champions Elite AFC, laga 7 Tiket Kamis, 11 Februari 2027, 22.00 Abha vs Al-Ahli Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 19 Tiket Senin, 15 Februari 2027, 21.15 Al-Ahli vs Al Ain King Abdullah Sports City (kandang) Liga Champions Elite AFC, laga 8 Tiket Kamis, 18 Februari 2027, 22.00 Al-Ahli vs Al Hilal King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 20 (Clásico) Tiket Kamis, 25 Februari 2027, 22.00 Al-Ahli vs Al Kholood King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 21 Tiket Sabtu, 6 Maret 2027, 21.00 Al-Ahli vs Al Nassr King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 9 (dijadwalkan ulang) Tiket Kamis, 11 Maret 2027, 21.00 Al Riyadh vs Al-Ahli Stadion Prince Turki bin Abdul Aziz (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 22 Tiket Kamis, 18 Maret 2027, 21.00 Al-Ahli vs Al Qadsiah King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 23 Tiket Jumat, 2 April 2027, 21.00 Al Hazem vs Al-Ahli Stadion Al Hazem Club (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 24 Tiket Kamis, 8 April 2027, 21.00 Al-Ahli vs Al Fateh King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 25 Tiket Kamis, 15 April 2027, 21.00 Al Nassr vs Al-Ahli Al-Awwal Park (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 26 Tiket Minggu, 18 April 2027, 21.00 Al-Ahli vs Al Fayha King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 27 Tiket Kamis, 22 April 2027, 21.00 Al Khaleej vs Al-Ahli Stadion Prince Nayef bin Abdulaziz (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 28 Tiket Kamis, 29 April 2027, 21.00 Al-Ahli vs Al Shabab King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 29 Tiket Kamis, 6 Mei 2027, 21.00 Al Taawoun vs Al-Ahli Stadion King Abdullah Sport City (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 30 Tiket Rabu, 12 Mei 2027, 21.00 Al Faisaly vs Al-Ahli Al Majma'ah Sports City (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 31 Tiket Kamis, 20 Mei 2027, 21.00 Al-Ahli vs Al Ittihad King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 32 (Derbi Jeddah) Tiket Senin, 24 Mei 2027, 21.00 Al Ettifaq vs Al-Ahli Stadion Prince Mohammed Bin Fahd (tandang) Liga Pro Saudi, pekan 33 Tiket Sabtu, 29 Mei 2027, 21.00 Al-Ahli vs NEOM SC King Abdullah Sports City (kandang) Liga Pro Saudi, pekan 34 Tiket

Kalender Liga Pro Saudi (SPL) berlangsung selama 34 pekan hingga akhir Mei 2027, bersamaan dengan upaya Al-Ahli mempertahankan gelar Liga Champions Elite AFC, Piala Super Saudi, dan Piala Raja. Berikut jadwal pertandingan Al-Ahli di semua kompetisi hingga akhir musim 2026/27.SPL mengumumkan jadwal sepak mula setiap pekan dalam periode penetapan kalender operasional. Selain berlaga di liga domestik, Al-Ahli akan menjalani fase gugur Liga Champions Elite AFC dan Piala Raja sepanjang musim semi 2027.

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Bagaimana cara membeli tiket Al-Ahli Saudi FC?

Untuk mendapatkan tempat di pertandingan kandang Al-Ahli, tiket resmi pertama-tama dijual melalui kanal penjualan tiket resmi Liga Pro Saudi (SPL) atau platform khusus WeBook.Tiket pertandingan Al-Ahli biasanya mulai dijual tujuh hingga sepuluh hari sebelum hari pertandingan. Karena rata-rata jumlah penonton Al-Ahli termasuk yang tertinggi di Arab Saudi, tiket laga besar, khususnya Derbi Jeddah melawan Al-Ittihad serta kunjungan Al-Hilal dan Al-Nassr, secara konsisten habis dalam hitungan jam.Meski keanggotaan klub tidak diwajibkan untuk membeli tiket masuk umum, Al-Ahli menyediakan beberapa tingkatan keanggotaan 'Raqi' yang memberikan akses pemesanan lebih awal untuk kursi di sisi lapangan yang strategis di King Abdullah Sports City.Bagi suporter yang tidak kebagian tiket saat penjualan resmi dibuka, GrintaHub merupakan platform tiket sekunder terkemuka di Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah serta Afrika Utara, yang menyediakan tiket asli dan terverifikasi untuk pertandingan yang tiketnya telah habis, dengan pengiriman langsung ke perangkat seluler.

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Berapa harga tiket Al-Ahli Saudi FC?

Tiket masuk umum: Biasanya berkisar antara SAR 30 hingga SAR 90.

Biasanya berkisar antara SAR 30 hingga SAR 90. Kategori Emas & Perak: Kursi premium di tribun bawah dan bagian tengah sisi lapangan biasanya berharga antara SAR 250 hingga SAR 600.

Kursi premium di tribun bawah dan bagian tengah sisi lapangan biasanya berharga antara SAR 250 hingga SAR 600. Layanan VIP & VVIP: Lounge premium dengan layanan boga khusus, area parkir tersendiri, dan pilihan kursi eksekutif tersedia mulai dari SAR 1.500.

Harga tiket Al-Ahli bervariasi berdasarkan lawan, letak kursi di King Abdullah Sports City, dan tingkat kepentingan pertandingan:Harga tiket di pasar sekunder seperti GrintaHub mencerminkan permintaan pasar, dengan laga derbi melawan Al-Ittihad dan pertandingan krusial dalam perburuan gelar menarik minat lebih besar saat musim mendekati Mei 2027.

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Apa yang bisa diharapkan dari Al-Ahli Saudi FC pada 2026/27?

Sejarah King Abdullah Sports City

Al-Ahli memasuki musim 2026/27 sebagai salah satu dari "Empat Besar" tradisional Liga Pro Saudi, bersaing dengan rival sekota Al-Ittihad serta dua kekuatan asal Riyadh, Al-Hilal dan Al-Nassr. Setelah kembali ke divisi teratas pada 2022, klub tersebut meraih dua gelar kontinental berturut-turut dengan menjuarai Liga Champions Elite AFC pada 2024/25 dan 2025/26.Musim panas membawa perubahan besar dalam struktur klub. Setelah Matthias Jaissle hengkang ke Newcastle United, Marino Pusic datang dengan kontrak hingga 2028 seusai menjalani periode sukses di Shakhtar Donetsk dan Al Jazira. Setelah kontrak Riyad Mahrez diputus pada Juli 2026, Al-Ahli merombak lini depan dengan merekrut pengatur serangan asal Armenia Eduard Spertsyan dari Krasnodar dan mendatangkan pemain sayap asal Portugal Francisco Trincão seharga €85 juta.Penyerang Ivan Toney menjadi andalan lini depan setelah meraih Sepatu Emas 2025/26, dengan dukungan di lini pertahanan dari Roger Ibañez dan kiper Edouard Mendy saat tim bersaing di empat kompetisi hingga Mei 2027.King Abdullah Sports City, yang dijuluki 'The Jewel' (Al-Jawhara), terletak 30 kilometer di utara pusat Jeddah, dekat Bandara Internasional King Abdulaziz. Dibangun untuk menyediakan kompleks olahraga kelas satu bagi wilayah barat Arab Saudi, stadion ini menggantikan Stadion Prince Abdullah Al Faisal yang bersejarah sebagai tempat utama penyelenggaraan acara olahraga besar di Jeddah.Dibuka pada Mei 2014, stadion ini memiliki kapasitas resmi 62.241 penonton, menjadikannya arena olahraga terbesar kedua di Arab Saudi setelah King Fahd Sports City di Riyadh. Al-Ahli menggunakan fasilitas ini bersama rival sekotanya, Al-Ittihad. Selain rutin menggelar pertandingan klub dan tim nasional, stadion ini telah menjadi tuan rumah sejumlah acara besar berskala dunia, termasuk Greatest Royal Rumble WWE (2018), pertandingan ulang tinju kelas berat Oleksandr Usyk vs. Anthony Joshua bertajuk 'Rage on the Red Sea' (2022), dan final Supercopa de España 2026.