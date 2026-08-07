Cara membeli tiket Al Ahli Saudi FC 2026/27: harga Saudi Pro League, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

Al-Ahli memasuki 2026/27 sebagai juara bertahan AFC Champions League Elite dua musim beruntun di bawah pelatih kepala baru Marino Pusic, yang ditunjuk pekan ini setelah kepergian mengejutkan Matthias Jaissle untuk menjadi manajer Newcastle United. Dikenal sebagai 'Al-Malaki' (Sang Kerajaan), Al-Ahli tetap menjadi salah satu daya tarik terbesar sepakbola Arab Saudi, dengan rata-rata kehadiran penonton di kandang mereka di Jeddah mencapai level tertinggi dalam 10 tahun. Biarkan GOAL memberi Anda seluruh informasi tiket yang Anda butuhkan, termasuk cara membeli dan berapa harganya.

Jadwal Al-Ahli Saudi FC 2026/27

Saudi Pro League merilis kalender 34 pekannya secara bertahap, bukan sekaligus, dan saat ini baru enam pekan pertandingan pertama yang memiliki tanggal dan waktu kick-off yang telah dikonfirmasi. Di bawah ini adalah seluruh jadwal Al-Ahli yang sudah dikonfirmasi sejauh ini; putaran berikutnya akan ditambahkan saat SPL merilisnya.

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Kompetisi Tiket Kam 13 Agu 2026, 23:00 Al Diriyah vs Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium (Tandang) Saudi Pro League Tiket Sen 17 Agu 2026, 18:00 Al Anwar vs Al Ahli Tandang (venue TBC) Piala Raja, Putaran 1 Tiket Sab 22 Agu 2026, 23:00 Al Ahli vs Abha King Abdullah Sports City (Kandang) Saudi Pro League Tiket Sab 29 Agu 2026, 21:05 Al Kholood vs Al Ahli Al Hazem Club Stadium (Tandang) Saudi Pro League Tiket Sel 1 Sep 2026, 23:00 Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, leg pertama) Kingdom Arena (Tandang) Saudi Pro League, Putaran 3 Tiket Jum 4 Sep 2026, 23:00 Al Ahli vs Al Riyadh King Abdullah Sports City (Kandang) Saudi Pro League Tiket Sel 8 Sep 2026, 23:00 Al Qadsiah vs Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (Tandang) Saudi Pro League Tiket TBC — Putaran 15 Al Ittihad vs Al Ahli (Derbi Jeddah, leg pertama) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Tandang) Saudi Pro League, Putaran 15 Tiket TBC — Putaran 20 Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, leg kedua) King Abdullah Sports City (Kandang) Saudi Pro League, Putaran 20 Tiket TBC — Putaran 32 Al Ahli vs Al Ittihad (Derbi Jeddah, leg kedua) King Abdullah Sports City (Kandang) Saudi Pro League, Putaran 32 Tiket

SPL telah mengonfirmasi di putaran mana setiap laga derbi Al-Ahli akan dimainkan sepanjang musim penuh, tetapi tanggal kalender spesifik hanya dipublikasikan secara bertahap beberapa pekan sebelumnya, sehingga putaran yang bertanda TBC di atas akan mendapatkan tanggal pasti dan waktu kick-off lebih dekat ke waktunya. Al-Ahli juga menutup persiapan dengan tujuh laga uji coba pramusim, termasuk kemenangan besar atas Saalfelden dari Austria dan hasil imbang melawan Rio Ave dari Portugal serta Fulham dari Inggris, sebelum musim kompetitif dibuka. Di luar jadwal di atas, klub juga akan memulai upaya mempertahankan gelar AFC Champions League Elite dan kampanye Saudi Super Cup mereka, dengan semifinal dijadwalkan pada akhir November dan diikuti empat tim teratas dari 2025/26, yaitu Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli, dan Al-Qadsiah, pada fase selanjutnya musim ini, dengan lawan dan tanggal dikonfirmasi lebih dekat ke setiap putaran.

Bagaimana cara membeli tiket Al-Ahli Saudi FC?

Untuk mengamankan tempat Anda di laga kandang Al Ahli, metode utama dan paling andal adalah melalui platform tiket resmi Saudi Pro League (SPL) atau aplikasi tiket khusus klub, WeBook.

Tiket untuk pertandingan Al Ahli biasanya dirilis 7 hingga 10 hari sebelum hari pertandingan. Karena Al Ahli memiliki salah satu rata-rata kehadiran penonton tertinggi di liga, tiket untuk laga besar, terutama Derbi Jeddah melawan Al-Ittihad atau pertandingan kontra Al-Nassr dan Al-Hilal, cenderung habis terjual dalam hitungan jam setelah dirilis.

Meski keanggotaan klub tidak benar-benar diwajibkan untuk tiket umum, Al Ahli menawarkan tingkat keanggotaan 'Raqi' yang memberi suporter jendela pemesanan prioritas, memastikan mereka mendapat kesempatan pertama memilih kursi terbaik di King Abdullah Sports City.

Bagi mereka yang melewatkan penjualan awal, pasar sekunder seperti Ticombo sering menyediakan stok untuk pertandingan yang sudah sold out, dengan harga mulai serendah SAR 200 untuk laga liga standar.

Berapa harga tiket Al-Ahli Saudi FC?

Harga tiket Al-Ahli bervariasi tergantung pertandingan, kategori tempat duduk, dan permintaan. Opsi tempat duduk premium dibanderol lebih tinggi, sementara tiket umum lebih terjangkau.

Tiket Umum: biasanya berkisar antara SAR 30 hingga SAR 90 .

biasanya berkisar antara . Kategori Gold & Silver: pemandangan premium dari sisi lapangan biasanya berharga antara SAR 250 dan SAR 600 .

pemandangan premium dari sisi lapangan biasanya berharga antara . Hospitality VIP & VVIP: untuk pengalaman elite, termasuk akses lounge dan katering, harga bisa melebihi SAR 1.500.

Pantau situs resmi liga untuk informasi tiket tambahan, termasuk ketersediaan dan harga. Harga dapat berfluktuasi di pasar sekunder seperti Ticombo berdasarkan permintaan, terutama pada pekan-pekan penentuan di akhir musim.

Apa yang bisa diharapkan dari Al-Ahli Saudi FC pada 2026/27?

Al-Ahli memasuki musim baru sebagai salah satu kekuatan nyata "Big Four" Saudi Pro League, bersama rival sekota Al-Ittihad dan raksasa Riyadh Al-Hilal serta Al-Nassr. Sejak langsung bangkit dari degradasi pada 2022, klub ini terus berkembang di bawah serangkaian penunjukan ambisius, dan kini berstatus juara AFC Champions League Elite dua musim beruntun setelah mengalahkan Kawasaki Frontale pada 2024/25 dan sukses mempertahankan gelar pada 2025/26.

Musim panas ini membawa perubahan besar. Matthias Jaissle, yang menjadi otak di balik dua keberhasilan kontinental itu, pergi untuk menjadi pelatih kepala Newcastle United, dengan klub bergerak cepat menunjuk Marino Pusic, yang sebelumnya menangani Shakhtar Donetsk dan klub UEA Al Jazira, dengan kontrak hingga 2028. Ada juga perombakan skuad yang signifikan: kontrak Riyad Mahrez diakhiri pada Juli 2026 setelah mengumumkan pensiun dari tim nasional Aljazair, dengan Al-Ahli merespons dengan memecahkan rekor transfer mereka untuk playmaker Krasnodar Eduard Spertsyan dan mendatangkan winger Portugal Francisco Trincão dalam kesepakatan senilai €85 juta.

Ivan Toney tetap menjadi titik fokus serangan setelah memenangi Golden Boot 2025/26, sementara tulang punggung tim, termasuk Roger Ibañez dan kiper Edouard Mendy, memberi fondasi pertahanan yang solid untuk dibangun Pusic.

Sejarah King Abdullah Sports City

King Abdullah Sports City, yang dikenal sebagai 'The Jewel', adalah stadion serbaguna dan kota olahraga yang berlokasi 30 km di utara Jeddah. Venue ini dibangun untuk menyediakan kota pesisir tersebut dengan arena sepakbola kelas dunia, menggantikan Prince Abdullah Al Faisal Stadium yang lebih kecil dan sebagian besar tidak beratap, yang sebelumnya menjadi kandang klub-klub Jeddah.

Stadion ini dibuka pada 2014 dan merupakan yang terbesar kedua di Arab Saudi setelah King Fahd Stadium di Riyadh, dengan kapasitas lebih dari 60.000. Al-Ahli berbagi stadion ini dengan sesama klub Saudi Pro League, Al-Ittihad.

Selain sepakbola, venue ini pernah menggelar WWE's Greatest Royal Rumble pada 2018, laga ulang Usyk vs Joshua 'Rage on the Red Sea' pada Agustus 2022, dan yang lebih baru, final Piala Super Spanyol 2026 antara Barcelona dan Real Madrid pada 11 Januari.