AC Milan memasuki musim 2026/27 bersama pelatih kepala baru Ruben Amorim setelah perombakan besar di San Siro.

Kemerosotan pada akhir musim lalu membuat AC Milan gagal meraih tempat di Liga Champions. Dampaknya, Massimiliano Allegri, direktur olahraga, dan CEO klub sama-sama hengkang. Milan akan berlaga di Liga Europa musim ini sembari berupaya membangun kembali tim di bawah Amorim.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket AC Milan musim ini.

Jadwal pertandingan Serie A 2026/27 mendatang & tiket

Tanggal & waktu Pertandingan Stadion Tiket 25 Oktober 2026 Udinese vs Milan Bluenergy Stadium (tandang) Tiket Rabu, 28 Oktober 2026 Milan vs Bologna San Siro (kandang) Tiket 1 November 2026 Milan vs Inter (Derby della Madonnina, pertemuan pertama) San Siro (kandang) Tiket 8 November 2026 Genoa vs Milan Stadio Luigi Ferraris (tandang) Tiket 22 November 2026 Milan vs Frosinone San Siro (kandang) Tiket 29 November 2026 Cagliari vs Milan Unipol Domus (tandang) Tiket 6 Desember 2026 Milan vs Parma San Siro (kandang) Tiket 13 Desember 2026 Napoli vs Milan Stadio Diego Armando Maradona (tandang) Tiket 20 Desember 2026 Milan vs Como San Siro (kandang) Tiket 3 Januari 2027 Monza vs Milan U-Power Stadium (tandang) Tiket Rabu, 6 Januari 2027 Milan vs Fiorentina San Siro (kandang) Tiket 10 Januari 2027 Roma vs Milan Stadio Olimpico (tandang) Tiket 17 Januari 2027 Milan vs Torino San Siro (kandang) Tiket 24 Januari 2027 Frosinone vs Milan Stadio Benito Stirpe (tandang) Tiket 31 Januari 2027 Milan vs Juventus San Siro (kandang) Tiket 7 Februari 2027 Bologna vs Milan Stadio Renato Dall'Ara (tandang) Tiket 14 Februari 2027 Inter vs Milan (Derby della Madonnina, pertemuan kedua) San Siro (tandang, Inter sebagai tuan rumah) Tiket 21 Februari 2027 Milan vs Genoa San Siro (kandang) Tiket 28 Februari 2027 Como vs Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (tandang) Tiket 7 Maret 2027 Milan vs Cagliari San Siro (kandang) Tiket 14 Maret 2027 Milan vs Sassuolo San Siro (kandang) Tiket 21 Maret 2027 Atalanta vs Milan Gewiss Stadium (tandang) Tiket 4 April 2027 Milan vs Monza San Siro (kandang) Tiket 11 April 2027 Fiorentina vs Milan Stadio Artemio Franchi (tandang) Tiket 18 April 2027 Milan vs Napoli San Siro (kandang) Tiket 25 April 2027 Lecce vs Milan Stadio Via del Mare (tandang) Tiket 2 Mei 2027 Milan vs Lazio San Siro (kandang) Tiket 9 Mei 2027 Parma vs Milan Stadio Ennio Tardini (tandang) Tiket 16 Mei 2027 Milan vs Roma San Siro (kandang) Tiket 23 Mei 2027 Venezia vs Milan Stadio Pier Luigi Penzo (tandang) Tiket 30 Mei 2027 Milan vs Udinese San Siro (kandang) Tiket

Pertandingan berikutnya BOU Europa League 15.00 MIL

Bagaimana cara membeli tiket AC Milan?

Beli melalui portal tiket resmi klub dan periksa secara berkala tanggal penjualan serta ketersediaannya.

Permintaan tertinggi terjadi untuk Derby della Madonnina (melawan Inter) serta pertandingan melawan Juventus dan Napoli. Tiket pertandingan tersebut biasanya cepat habis melalui kanal resmi.

Jika tiket resmi habis terjual atau Anda mencari tiket pertandingan tertentu menjelang hari pertandingan, pasar tiket sekunder menjadi cara alternatif untuk mendapatkan tempat duduk, dengan perlindungan pembeli yang disertakan.

Berapa harga tiket AC Milan?

Harga bervariasi menurut lawan, lokasi tempat duduk, dan permintaan. Pertandingan besar melawan Inter, Juventus, dan Napoli memiliki harga tertinggi.

Tiket masuk umum dan tempat duduk di tribun atas merupakan pilihan paling terjangkau untuk menonton di San Siro.

Tempat duduk premium dan di sisi lapangan dikenai harga jauh lebih tinggi, terutama untuk pertandingan derbi.

Pasar tiket sekunder melalui StubHub merupakan pilihan yang baik untuk pertandingan yang tiketnya sudah habis atau untuk pembelian menjelang hari pertandingan, dengan harga yang berubah mengikuti permintaan.

Periksa portal resmi klub untuk mengetahui harga terbaru yang telah dikonfirmasi, karena harga ditinjau ulang setiap musim panas.

Apa yang bisa diharapkan dari AC Milan pada 2026/27

Musim 2025/26 Milan sempat menjanjikan, tetapi berakhir dengan kemerosotan. Awal yang kuat di bawah Massimiliano Allegri, yang kembali ke klub pada 2025 setelah sebelas tahun absen, diikuti penurunan performa tajam menjelang akhir musim. Kekalahan di kandang dari Cagliari pada laga terakhir memastikan Milan finis di posisi kelima dan gagal lolos ke Liga Champions. Dampaknya besar: Allegri, CEO Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, dan kepala perekrutan Geoffrey Moncada semuanya hengkang dalam beberapa hari setelah musim berakhir.

Pemilik klub RedBird Capital dan penasihat Zlatan Ibrahimovic kemudian memilih Ruben Amorim, yang baru saja meninggalkan Manchester United setelah hanya menangani 63 pertandingan di Old Trafford. Amorim ditunjuk dengan kontrak tiga tahun mulai Juli 2026. Ia mewarisi skuad yang dibangun dengan Christian Pulisic dan Rafael Leao sebagai pemain-pemain utama. Amorim bertugas membangun kembali tim setelah jeda antarmusim yang penuh gejolak. Musim ini, Milan akan berlaga di Liga Europa, bukan Liga Champions, sementara dua pertemuan Derby della Madonnina melawan juara bertahan Inter menjadi salah satu laga paling menonjol dalam jadwal mereka.

Sejarah San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) dibuka pada 1926 dan tetap menjadi stadion terbesar di Italia, dengan kapasitas 80.018 tempat duduk. Stadion ini merupakan kandang bersama AC Milan dan Inter Milan, yang saling berhadapan dalam Derby della Madonnina. San Siro pernah menggelar pertandingan Piala Dunia FIFA (1934 dan 1990), Kejuaraan Eropa 1980, serta empat final Piala Champions/Liga Champions (1965, 1970, 2001, dan 2016). Stadion ini juga menjadi lokasi upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 pada Februari, memperkuat statusnya sebagai salah satu tempat olahraga paling bersejarah di dunia.



