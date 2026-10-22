AC Milan memasuki musim 2026/27 bersama pelatih kepala baru Ruben Amorim setelah perombakan besar di San Siro.
Kemerosotan pada akhir musim lalu membuat AC Milan gagal meraih tempat di Liga Champions. Dampaknya, Massimiliano Allegri, direktur olahraga, dan CEO klub sama-sama hengkang. Milan akan berlaga di Liga Europa musim ini sembari berupaya membangun kembali tim di bawah Amorim.
GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket AC Milan musim ini.
Jadwal pertandingan Serie A 2026/27 mendatang & tiket
Tanggal & waktu
Pertandingan
Stadion
Tiket
25 Oktober 2026
Udinese vs Milan
Bluenergy Stadium (tandang)
Rabu, 28 Oktober 2026
Milan vs Bologna
San Siro (kandang)
1 November 2026
Milan vs Inter (Derby della Madonnina, pertemuan pertama)
San Siro (kandang)
8 November 2026
Genoa vs Milan
Stadio Luigi Ferraris (tandang)
22 November 2026
Milan vs Frosinone
San Siro (kandang)
29 November 2026
Cagliari vs Milan
Unipol Domus (tandang)
6 Desember 2026
Milan vs Parma
San Siro (kandang)
13 Desember 2026
Napoli vs Milan
Stadio Diego Armando Maradona (tandang)
20 Desember 2026
Milan vs Como
San Siro (kandang)
3 Januari 2027
Monza vs Milan
U-Power Stadium (tandang)
Rabu, 6 Januari 2027
Milan vs Fiorentina
San Siro (kandang)
10 Januari 2027
Roma vs Milan
Stadio Olimpico (tandang)
17 Januari 2027
Milan vs Torino
San Siro (kandang)
24 Januari 2027
Frosinone vs Milan
Stadio Benito Stirpe (tandang)
31 Januari 2027
Milan vs Juventus
San Siro (kandang)
7 Februari 2027
Bologna vs Milan
Stadio Renato Dall'Ara (tandang)
14 Februari 2027
Inter vs Milan (Derby della Madonnina, pertemuan kedua)
San Siro (tandang, Inter sebagai tuan rumah)
21 Februari 2027
Milan vs Genoa
San Siro (kandang)
28 Februari 2027
Como vs Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (tandang)
7 Maret 2027
Milan vs Cagliari
San Siro (kandang)
14 Maret 2027
Milan vs Sassuolo
San Siro (kandang)
21 Maret 2027
Atalanta vs Milan
Gewiss Stadium (tandang)
4 April 2027
Milan vs Monza
San Siro (kandang)
11 April 2027
Fiorentina vs Milan
Stadio Artemio Franchi (tandang)
18 April 2027
Milan vs Napoli
San Siro (kandang)
25 April 2027
Lecce vs Milan
Stadio Via del Mare (tandang)
2 Mei 2027
Milan vs Lazio
San Siro (kandang)
9 Mei 2027
Parma vs Milan
Stadio Ennio Tardini (tandang)
16 Mei 2027
Milan vs Roma
San Siro (kandang)
23 Mei 2027
Venezia vs Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (tandang)
30 Mei 2027
Milan vs Udinese
San Siro (kandang)
Bagaimana cara membeli tiket AC Milan?
- Beli melalui portal tiket resmi klub dan periksa secara berkala tanggal penjualan serta ketersediaannya.
- Permintaan tertinggi terjadi untuk Derby della Madonnina (melawan Inter) serta pertandingan melawan Juventus dan Napoli. Tiket pertandingan tersebut biasanya cepat habis melalui kanal resmi.
- Jika tiket resmi habis terjual atau Anda mencari tiket pertandingan tertentu menjelang hari pertandingan, pasar tiket sekunder menjadi cara alternatif untuk mendapatkan tempat duduk, dengan perlindungan pembeli yang disertakan.
Berapa harga tiket AC Milan?
- Harga bervariasi menurut lawan, lokasi tempat duduk, dan permintaan. Pertandingan besar melawan Inter, Juventus, dan Napoli memiliki harga tertinggi.
- Tiket masuk umum dan tempat duduk di tribun atas merupakan pilihan paling terjangkau untuk menonton di San Siro.
- Tempat duduk premium dan di sisi lapangan dikenai harga jauh lebih tinggi, terutama untuk pertandingan derbi.
- Pasar tiket sekunder melalui StubHub merupakan pilihan yang baik untuk pertandingan yang tiketnya sudah habis atau untuk pembelian menjelang hari pertandingan, dengan harga yang berubah mengikuti permintaan.
Periksa portal resmi klub untuk mengetahui harga terbaru yang telah dikonfirmasi, karena harga ditinjau ulang setiap musim panas.
Apa yang bisa diharapkan dari AC Milan pada 2026/27
Musim 2025/26 Milan sempat menjanjikan, tetapi berakhir dengan kemerosotan. Awal yang kuat di bawah Massimiliano Allegri, yang kembali ke klub pada 2025 setelah sebelas tahun absen, diikuti penurunan performa tajam menjelang akhir musim. Kekalahan di kandang dari Cagliari pada laga terakhir memastikan Milan finis di posisi kelima dan gagal lolos ke Liga Champions. Dampaknya besar: Allegri, CEO Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, dan kepala perekrutan Geoffrey Moncada semuanya hengkang dalam beberapa hari setelah musim berakhir.
Pemilik klub RedBird Capital dan penasihat Zlatan Ibrahimovic kemudian memilih Ruben Amorim, yang baru saja meninggalkan Manchester United setelah hanya menangani 63 pertandingan di Old Trafford. Amorim ditunjuk dengan kontrak tiga tahun mulai Juli 2026. Ia mewarisi skuad yang dibangun dengan Christian Pulisic dan Rafael Leao sebagai pemain-pemain utama. Amorim bertugas membangun kembali tim setelah jeda antarmusim yang penuh gejolak. Musim ini, Milan akan berlaga di Liga Europa, bukan Liga Champions, sementara dua pertemuan Derby della Madonnina melawan juara bertahan Inter menjadi salah satu laga paling menonjol dalam jadwal mereka.
Sejarah San Siro
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) dibuka pada 1926 dan tetap menjadi stadion terbesar di Italia, dengan kapasitas 80.018 tempat duduk. Stadion ini merupakan kandang bersama AC Milan dan Inter Milan, yang saling berhadapan dalam Derby della Madonnina. San Siro pernah menggelar pertandingan Piala Dunia FIFA (1934 dan 1990), Kejuaraan Eropa 1980, serta empat final Piala Champions/Liga Champions (1965, 1970, 2001, dan 2016). Stadion ini juga menjadi lokasi upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 pada Februari, memperkuat statusnya sebagai salah satu tempat olahraga paling bersejarah di dunia.