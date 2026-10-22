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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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Cara membeli tiket AC Milan 2026/27: harga tiket Serie A, jadwal pertandingan mendatang, dan lainnya

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Serie A
AC Milan

Allegri pergi, Amorim datang. Proses membangun kembali AC Milan dimulai sekarang. Dapatkan tiket Anda untuk musim Serie A 2026/27.

AC Milan memasuki musim 2026/27 bersama pelatih kepala baru Ruben Amorim setelah perombakan besar di San Siro.

Kemerosotan pada akhir musim lalu membuat AC Milan gagal meraih tempat di Liga Champions. Dampaknya, Massimiliano Allegri, direktur olahraga, dan CEO klub sama-sama hengkang. Milan akan berlaga di Liga Europa musim ini sembari berupaya membangun kembali tim di bawah Amorim.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara membeli tiket AC Milan musim ini.

Jadwal pertandingan Serie A 2026/27 mendatang & tiket

Tanggal & waktu

Pertandingan

Stadion

Tiket

25 Oktober 2026

Udinese vs Milan

Bluenergy Stadium (tandang)

Tiket

Rabu, 28 Oktober 2026

Milan vs Bologna

San Siro (kandang)

Tiket

1 November 2026

Milan vs Inter (Derby della Madonnina, pertemuan pertama)

San Siro (kandang)

Tiket

8 November 2026

Genoa vs Milan

Stadio Luigi Ferraris (tandang)

Tiket

22 November 2026

Milan vs Frosinone

San Siro (kandang)

Tiket

29 November 2026

Cagliari vs Milan

Unipol Domus (tandang)

Tiket

6 Desember 2026

Milan vs Parma

San Siro (kandang)

Tiket

13 Desember 2026

Napoli vs Milan

Stadio Diego Armando Maradona (tandang)

Tiket

20 Desember 2026

Milan vs Como

San Siro (kandang)

Tiket

3 Januari 2027

Monza vs Milan

U-Power Stadium (tandang)

Tiket

Rabu, 6 Januari 2027

Milan vs Fiorentina

San Siro (kandang)

Tiket

10 Januari 2027

Roma vs Milan

Stadio Olimpico (tandang)

Tiket

17 Januari 2027

Milan vs Torino

San Siro (kandang)

Tiket

24 Januari 2027

Frosinone vs Milan

Stadio Benito Stirpe (tandang)

Tiket

31 Januari 2027

Milan vs Juventus

San Siro (kandang)

Tiket

7 Februari 2027

Bologna vs Milan

Stadio Renato Dall'Ara (tandang)

Tiket

14 Februari 2027

Inter vs Milan (Derby della Madonnina, pertemuan kedua)

San Siro (tandang, Inter sebagai tuan rumah)

Tiket

21 Februari 2027

Milan vs Genoa

San Siro (kandang)

Tiket

28 Februari 2027

Como vs Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (tandang)

Tiket

7 Maret 2027

Milan vs Cagliari

San Siro (kandang)

Tiket

14 Maret 2027

Milan vs Sassuolo

San Siro (kandang)

Tiket

21 Maret 2027

Atalanta vs Milan

Gewiss Stadium (tandang)

Tiket

4 April 2027

Milan vs Monza

San Siro (kandang)

Tiket

11 April 2027

Fiorentina vs Milan

Stadio Artemio Franchi (tandang)

Tiket

18 April 2027

Milan vs Napoli

San Siro (kandang)

Tiket

25 April 2027

Lecce vs Milan

Stadio Via del Mare (tandang)

Tiket

2 Mei 2027

Milan vs Lazio

San Siro (kandang)

Tiket

9 Mei 2027

Parma vs Milan

Stadio Ennio Tardini (tandang)

Tiket

16 Mei 2027

Milan vs Roma

San Siro (kandang)

Tiket

23 Mei 2027

Venezia vs Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (tandang)

Tiket

30 Mei 2027

Milan vs Udinese

San Siro (kandang)

Tiket

Bagaimana cara membeli tiket AC Milan?

  • Beli melalui portal tiket resmi klub dan periksa secara berkala tanggal penjualan serta ketersediaannya.
  • Permintaan tertinggi terjadi untuk Derby della Madonnina (melawan Inter) serta pertandingan melawan Juventus dan Napoli. Tiket pertandingan tersebut biasanya cepat habis melalui kanal resmi.
  • Jika tiket resmi habis terjual atau Anda mencari tiket pertandingan tertentu menjelang hari pertandingan, pasar tiket sekunder menjadi cara alternatif untuk mendapatkan tempat duduk, dengan perlindungan pembeli yang disertakan.

Berapa harga tiket AC Milan?

  • Harga bervariasi menurut lawan, lokasi tempat duduk, dan permintaan. Pertandingan besar melawan Inter, Juventus, dan Napoli memiliki harga tertinggi.
  • Tiket masuk umum dan tempat duduk di tribun atas merupakan pilihan paling terjangkau untuk menonton di San Siro.
  • Tempat duduk premium dan di sisi lapangan dikenai harga jauh lebih tinggi, terutama untuk pertandingan derbi.
  • Pasar tiket sekunder melalui StubHub merupakan pilihan yang baik untuk pertandingan yang tiketnya sudah habis atau untuk pembelian menjelang hari pertandingan, dengan harga yang berubah mengikuti permintaan.

Periksa portal resmi klub untuk mengetahui harga terbaru yang telah dikonfirmasi, karena harga ditinjau ulang setiap musim panas.

Apa yang bisa diharapkan dari AC Milan pada 2026/27

Musim 2025/26 Milan sempat menjanjikan, tetapi berakhir dengan kemerosotan. Awal yang kuat di bawah Massimiliano Allegri, yang kembali ke klub pada 2025 setelah sebelas tahun absen, diikuti penurunan performa tajam menjelang akhir musim. Kekalahan di kandang dari Cagliari pada laga terakhir memastikan Milan finis di posisi kelima dan gagal lolos ke Liga Champions. Dampaknya besar: Allegri, CEO Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, dan kepala perekrutan Geoffrey Moncada semuanya hengkang dalam beberapa hari setelah musim berakhir.

Pemilik klub RedBird Capital dan penasihat Zlatan Ibrahimovic kemudian memilih Ruben Amorim, yang baru saja meninggalkan Manchester United setelah hanya menangani 63 pertandingan di Old Trafford. Amorim ditunjuk dengan kontrak tiga tahun mulai Juli 2026. Ia mewarisi skuad yang dibangun dengan Christian Pulisic dan Rafael Leao sebagai pemain-pemain utama. Amorim bertugas membangun kembali tim setelah jeda antarmusim yang penuh gejolak. Musim ini, Milan akan berlaga di Liga Europa, bukan Liga Champions, sementara dua pertemuan Derby della Madonnina melawan juara bertahan Inter menjadi salah satu laga paling menonjol dalam jadwal mereka.

Sejarah San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) dibuka pada 1926 dan tetap menjadi stadion terbesar di Italia, dengan kapasitas 80.018 tempat duduk. Stadion ini merupakan kandang bersama AC Milan dan Inter Milan, yang saling berhadapan dalam Derby della Madonnina. San Siro pernah menggelar pertandingan Piala Dunia FIFA (1934 dan 1990), Kejuaraan Eropa 1980, serta empat final Piala Champions/Liga Champions (1965, 1970, 2001, dan 2016). Stadion ini juga menjadi lokasi upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 pada Februari, memperkuat statusnya sebagai salah satu tempat olahraga paling bersejarah di dunia.


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