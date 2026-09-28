Yunani akan menghadapi Jerman dalam laga fase grup UEFA Nations League yang menarik di Stadion Toumba, Thessaloniki, pada 4 Oktober 2026. Pertandingan bergengsi ini mempertemukan dua negara sepak bola Eropa yang penuh gairah dalam duel kompetitif yang penting.

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Kapan kick-off Yunani vs Jerman di UEFA Nations League A?

Yunani vs Jerman akan kick-off pada Kamis, 1 Oktober 2026, di Stadion Toumba, Thessaloniki, dengan informasi siaran resmi saat ini belum tersedia untuk laga ini.

UEFA Nations League A - Pekan 4 4 Okt 2026 - 14.45 Toumba Stadium

Di mana membeli tiket Yunani vs Jerman?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Hellenic Football Federation (HFF), yang menangani distribusi utama untuk laga kandang tim nasional Yunani. Portal resmi tersebut adalah opsi utama Anda untuk mendapatkan tiket dengan harga normal selama masa prapenjualan dan penjualan umum.

Jika listing di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub adalah pilihan yang tepat.

Berapa harga tiket Yunani vs Jerman?

Harga tiket standar di portal penjualan tiket resmi HFF biasanya mulai dari €25 untuk kategori tempat duduk umum di belakang gawang, dengan harga yang meningkat berdasarkan bagian tempat duduk dan tingkat di dalam Stadion Toumba.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket saat ini mulai dari €48 per kursi, dengan harga akhir berfluktuasi tergantung pada pilihan kursi, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Yunani vs Jerman UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Yunani vs Jerman

Yunani tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan tiga kali imbang dan dua kekalahan dalam rentetan tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Italia dalam laga persahabatan pada 7 Juni, dan sebelum itu mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Swedia. Yunani gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan tersebut, meski mereka hanya kebobolan total tiga gol. Hasil imbang melawan Hungaria dan Belarus melengkapi rangkaian lima pertandingan itu.

Jerman memenangi tiga pertandingan dan kalah dua kali dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Paraguay di Piala Dunia pada 29 Juni, yang berujung pada tersingkirnya mereka dari turnamen. Sebelumnya, mereka mengalahkan Amerika Serikat 2-1 dalam laga persahabatan, menundukkan Curacao 7-1, dan mengalahkan Pantai Gading 2-1 di Piala Dunia, sebelum kalah 2-1 dari Ekuador. Jerman mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Yunani vs Jerman: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Juni 2024, ketika Jerman mengalahkan Yunani 2-1 dalam laga persahabatan. Dalam empat pertemuan yang tercatat, Jerman memenangi tiga laga dan Yunani tidak memenangi satu pun, dengan satu pertandingan tidak menghasilkan kemenangan Jerman, yakni kekalahan 2-4 bagi Yunani dalam kualifikasi Piala Dunia 2001 yang dimainkan di Athena. Jerman juga menang 4-2 atas Yunani di Euro 2012 dan 2-0 dalam kualifikasi Piala Dunia pada September 2000.



