Cara mendapatkan tiket Yunani vs Belanda: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Yunani akan menjamu Belanda dalam duel UEFA Nations League berisiko tinggi di Stadion Toumba, Thessaloniki, pada 1 Oktober 2026. Kedua negara membawa tradisi kuat sepakbola Eropa ke laga ini, yang menjanjikan atmosfer intens pada hari pertandingan.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mengamankan kursi Anda. Cari tahu tempat membeli tiket, rincian harganya, dan bersiaplah mendukung tim Anda secara langsung.

Kapan kick-off Yunani vs Belanda di UEFA Nations League A?

Yunani vs Belanda berlangsung di Stadion Toumba, Thessaloniki, dengan waktu kick-off resmi yang masih akan dikonfirmasi. Cek pemegang hak siar di wilayah Anda untuk jadwal pastinya.

UEFA Nations League A - Pekan 3 1 Okt 2026 - 14.45 Toumba Stadium

Di mana membeli tiket Yunani vs Belanda di Nations League putra?

Tiket resmi dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Federasi Sepakbola Hellenic, yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Yunani. Situs resmi tersebut menjadi tujuan awal bagi fan yang mencari tiket dengan harga normal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika listing di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Yunani vs Belanda di Nations League putra?

Harga tiket standar di portal resmi HFF biasanya dimulai dari €25 untuk kursi masuk umum, dengan tarif yang meningkat tergantung lokasi tempat duduk dan kategori di dalam Stadion Toumba.

Di marketplace sekunder seperti Ticombo, harga tiket saat ini dimulai dari €65 tergantung ketersediaan kursi dan permintaan pasar secara real-time.

Yunani vs Belanda UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Yunani vs Belanda

Yunani tidak pernah menang dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan mencatatkan tiga hasil imbang dan dua kekalahan dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Italia dalam pertandingan persahabatan pada 7 Juni, dan sebelum itu mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Swedia. Yunani gagal mencetak gol dalam tiga dari lima laga tersebut, meski mereka hanya kebobolan total tiga gol sepanjang periode itu.

Belanda meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Maroko di Piala Dunia pada 30 Juni, yang mengakhiri turnamen mereka. Sebelumnya, Belanda mengalahkan Swedia 5-1 dan Tunisia 3-1 di kompetisi yang sama, serta bermain imbang 2-2 melawan Jepang. Belanda mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Yunani vs Belanda: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Oktober 2023, ketika Yunani kalah 0-1 dari Belanda dalam pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa di Athena. Sebulan sebelumnya, Belanda menang 3-0 di kandang dalam pertemuan sebelumnya pada kampanye kualifikasi yang sama. Belanda juga menang 4-0 dalam laga persahabatan pada 2004, meski Yunani meraih kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan pada 2016 di Amsterdam. Belanda unggul dalam head-to-head dari empat pertemuan yang tercatat, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Yunani.



