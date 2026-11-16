Cara mendapatkan tiket Wrexham vs Charlton Athletic: Harga tiket Championship, informasi laga, penjualan menjelang pertandingan, dan lainnya

Wrexham menjamu Charlton Athletic pada Selasa, 8 Desember 2026 di SToK Cae Ras, Wrexham.

Dalam pertemuan-pertemuan yang lebih baru, kedua tim berhadapan di EFL League One pada musim 2024–25. Mereka bermain imbang 2-2 pada awal musim sebelum Wrexham meraih kemenangan telak 3-0 pada April 2025. Pertemuan kompetitif mereka berlanjut di EFL Championship ketika Wrexham meraih kemenangan tandang 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Charlton di The Valley pada November 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Wrexham vs Charlton Athletic, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan kick-off Wrexham vs Charlton Athletic di Championship?

Wrexham vs Charlton Athletic berlangsung di SToK Cae Ras, Wrexham, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Championship - Pekan 20 8 Des 2026 - 14.45 SToK Cae Ras

Bagaimana cara membeli tiket Wrexham vs Charlton Athletic di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Wrexham dan Charlton Athletic, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat mengecek langsung portal tiket atau loket resmi Wrexham AFC untuk penjualan umum, periode prioritas anggota, serta opsi pembelian tiket tamu bagi pemegang tiket musiman. Karena Wrexham menjadi tuan rumah laga ini di SToK Cae Ras, situs resmi mereka merupakan jalur paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket resmi sesuai harga yang ditetapkan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Wrexham vs Charlton Athletic di Championship?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Championship antara Wrexham dan Charlton Athletic:

1. Kanal resmi klub

Dewasa reguler: Biasanya mulai sekitar £28 hingga £35 .

Biasanya mulai sekitar . Harga khusus: Mulai dari £7 hingga £21, bergantung pada kategori usia.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi reguler: Mulai dari £65 .

Mulai dari . Kursi kategori rata-rata atau premium: Berkisar antara £150 hingga lebih dari £335.

Wrexham vs Charlton Athletic di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Wrexham dan Charlton Athletic

Wrexham mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Championship, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan empat. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Wolverhampton Wanderers, setelah sebelumnya menang 2-0 atas Middlesbrough. Satu-satunya kemenangan lain Wrexham dalam periode ini diraih lebih awal, yakni dengan mengalahkan Preston North End 4-1. Di antara kemenangan tersebut dan hasil terbarunya, Wrexham kalah dari Sheffield United (1-0) dan Blackburn Rovers (2-0).

Charlton mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Championship, dengan mencetak empat gol dan kebobolan tujuh. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Sheffield United, tetapi sebelumnya Charlton menelan tiga kekalahan beruntun dari Watford (2-0), Norwich City (3-1), dan Middlesbrough (3-0). Charlton juga kalah 1-0 dari Bolton Wanderers dalam periode ini.

Wrexham vs Charlton Athletic: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Charlton menjamu Wrexham di Championship dan kalah 1-0. Sebelumnya, Wrexham memenangi pertemuan pertama musim itu dengan skor 1-0 di SToK Cae Ras pada November 2025. Dari empat pertemuan yang tercatat, Wrexham meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Charlton belum pernah menang dalam rangkaian tersebut. Kedua tim juga dua kali bertemu di League One, dengan Wrexham menang 3-0 pada April 2025, sedangkan pertemuan sebelumnya pada Oktober 2024 berakhir 2-2.