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Championship
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Molineux Stadium
team-logoSouthampton
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Cara mendapatkan tiket Wolverhampton Wanderers vs Southampton: Harga tiket Championship, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
Wolverhampton Wanderers
Southampton
Championship

Wolverhampton Wanderers menghadapi Southampton di Championship. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Wolverhampton Wanderers menjamu Southampton pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Stadion Molineux, Wolverhampton.

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 15 Maret 2025 di Liga Primer, ketika Wolverhampton Wanderers meraih kemenangan tandang 2-1 di St. Mary's. Sebelumnya, dalam pertemuan musim 2024–25 di Molineux, Wolverhampton Wanderers juga menang meyakinkan dengan skor 2-0.

Berikut GOAL sajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Wolverhampton Wanderers vs Southampton, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Wolverhampton Wanderers vs Southampton di Championship dimulai?

Wolverhampton Wanderers vs Southampton berlangsung di Stadion Molineux, Wolverhampton, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

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Championship - Pekan 19
Molineux Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Wolverhampton Wanderers vs Southampton di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Wolverhampton Wanderers vs Southampton di Championship, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi Wolverhampton Wanderers atau situs tiket Southampton FC. Pemegang tiket musiman dan anggota klub mendapat prioritas pembelian.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi tiket utama sudah habis.

Berapa harga tiket Wolverhampton Wanderers vs Southampton di Championship?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Wolverhampton Wanderers vs Southampton di Championship:

1. Kanal resmi klub

  • Dewasa standar: £30 hingga £55.
  • Tarif khusus (lansia / dewasa muda): £20 hingga £35.
  • Anak-anak (di bawah 17 tahun): £12 hingga £20.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Kisaran harga jual kembali standar: £45 hingga £110.
  • Kursi premium / di sisi panjang lapangan: £120 hingga £250 lebih.

Wolverhampton Wanderers vs Southampton di Championship: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Wolverhampton Wanderers vs Southampton

Wolverhampton Wanderers memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di Championship dan bermain imbang sekali. Hasil terbarunya adalah kemenangan tandang 1-2 atas Bristol City pada 4 November. Dalam rentang tersebut, mereka juga mengalahkan Cardiff City 3-0 dan Watford 1-0, dengan satu-satunya poin yang gagal mereka raih terjadi saat bermain imbang 1-1 melawan Portsmouth. Tim asuhan Peixoto mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan itu.

Southampton memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di Championship, bermain imbang dua kali, dan tidak kalah. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 di markas West Bromwich Albion pada 3 November. Sebelumnya, mereka mengalahkan Queens Park Rangers 4-1 dan menang tandang 2-3 atas West Ham United. Hasil imbang melawan Bolton Wanderers serta kemenangan tandang atas Norwich City melengkapi rentetan lima pertandingan tersebut. Tim asuhan Eckert mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga kali dalam periode itu.

WOL

WOL - Performa

POR
S1-1
WAT
M1-0
CAC
M3-0
BRC
M1-2
WRE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SOU

SOU - Performa

BOL
S0-0
WHU
M2-3
QPR
M4-1
WBA
S1-1
PNE
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Wolverhampton Wanderers vs Southampton: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Primer pada 15 Maret 2025, ketika Wolverhampton Wanderers mengalahkan Southampton 1-2 di St. Mary's. Dalam lima pertemuan terakhir, yang seluruhnya berlangsung di Liga Primer, Wolverhampton Wanderers menang empat kali dan Southampton sekali. Wolverhampton Wanderers mencetak sembilan gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut, sedangkan Southampton mencetak empat gol.

Head to Head

Wolverhampton WanderersSeriSouthampton
5
0
0
Premier League
Southampton badge
Southampton
SOU
1
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
2
FT
Premier League
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
2
Southampton badge
Southampton
SOU
0
FT
Premier League
Southampton badge
Southampton
SOU
1
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
2
FT
Premier League
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
1
Southampton badge
Southampton
SOU
0
FT
Premier League
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
3
Southampton badge
Southampton
SOU
1
FT
10Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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