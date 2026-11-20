Wolverhampton Wanderers menjamu Millwall pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Stadion Molineux, Wolverhampton.

Pertemuan terakhir mereka di liga terjadi pada musim EFL Championship 2017/18, ketika Wolves akhirnya meraih promosi ke Liga Primer Inggris. Pada dua pertemuan musim itu, Wolves menang tipis 1-0 di Molineux sebelum bermain imbang 2-2 dalam laga seru di kandang Millwall, The Den.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu diketahui untuk mendapatkan tiket Wolverhampton Wanderers vs Millwall, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship Wolverhampton Wanderers vs Millwall dimulai?

Wolverhampton Wanderers vs Millwall berlangsung di Stadion Molineux, Wolverhampton, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Championship - Pekan 21 12 Des 2026 - 10.00 Molineux Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Championship Wolverhampton Wanderers vs Millwall?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship Wolverhampton Wanderers vs Millwall, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Kantor tiket resmi Wolves: Pilihan paling tepercaya dan aman bagi pendukung tuan rumah adalah membeli langsung melalui situs web resmi Wolverhampton Wanderers atau layanan tiket melalui telepon.

Pilihan paling tepercaya dan aman bagi pendukung tuan rumah adalah membeli langsung melalui situs web resmi Wolverhampton Wanderers atau layanan tiket melalui telepon. Kantor tiket resmi Millwall: Pendukung tim tamu yang datang ke Stadion Molineux harus membeli tiket langsung melalui kanal resmi alokasi tiket Millwall.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Championship Wolverhampton Wanderers vs Millwall?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship Wolverhampton Wanderers vs Millwall:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum dewasa: Biasanya berkisar antara sekitar £25 hingga £45.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Dewasa standar: Mulai dari sekitar £80 hingga £100 .

Mulai dari sekitar . Tribun sisi panjang dan tribun bawah premium: Biasanya berkisar antara £100 hingga £130+.

Wolverhampton Wanderers vs Millwall di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Wolverhampton Wanderers vs Millwall

Wolves menang empat kali dan imbang sekali dalam lima pertandingan Championship terakhir, dengan mencetak delapan gol dan hanya kebobolan empat kali. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 saat menjamu Wrexham pada 7 November, dalam laga yang mereka dominasi tanpa mampu memaksimalkan peluang. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka mengalahkan Cardiff City 3-0 dan menang 1-2 di kandang Bristol City, menegaskan produktivitas serangan mereka.

Millwall meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan Championship terakhir, dengan mencetak lima gol dan kebobolan delapan kali. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 di kandang West Bromwich Albion pada 7 November, setelah kalah 3-0 dari Birmingham City empat hari sebelumnya. Satu-satunya kemenangan Millwall dalam periode itu diraih atas Derby County dengan skor 4-1 pada 31 Oktober.

Wolverhampton Wanderers vs Millwall: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Championship pada 26 Desember 2017, ketika Millwall dan Wolves bermain imbang 2-2 di The Den. Dalam lima pertemuan terakhir, yang seluruhnya berlangsung di Championship, Wolves menang tiga kali, Millwall tidak pernah menang, dan dua laga berakhir imbang. Wolves mencetak sembilan gol dalam pertemuan tersebut, sementara Millwall mencetak tujuh.