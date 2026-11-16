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Championship
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London Stadium
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Cara mendapatkan tiket West Ham United vs Middlesbrough: Harga Championship, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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West Ham United
Middlesbrough
Championship

West Ham United menghadapi Middlesbrough di Championship. Berikut cara mendapatkan tiketnya

West Ham United menjamu Middlesbrough pada Selasa, 8 Desember 2026, di London Stadium, London.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim terjadi pada musim Liga Primer 2016–17, yang mencakup hasil imbang 1-1 di London Stadium dan kemenangan 3-1 West Ham di Riverside Stadium. Sebelum periode mereka di kasta tertinggi itu, kedua tim sesekali bertemu di EFL Championship pada musim 2011–12, dengan West Ham meraih kemenangan tandang 0-2 dan satu pertandingan di London berakhir imbang 1-1.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket West Ham United vs Middlesbrough, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship West Ham United vs Middlesbrough dimulai?

West Ham United vs Middlesbrough berlangsung di London Stadium, London, pada Selasa, 8 Desember 2026.

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Championship - Pekan 20
London Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Championship West Ham United vs Middlesbrough?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara West Ham United dan Middlesbrough, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui portal penjualan tiket resmi West Ham United atau loket tiket klub. Ini merupakan cara paling aman dan resmi bagi pendukung tuan rumah.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Championship West Ham United vs Middlesbrough?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Championship antara West Ham United dan Middlesbrough:

1. Kanal resmi klub

  • Dewasa reguler: Biasanya mulai dari sekitar £25.
  • Tiket dengan potongan harga dan kursi khusus: Berkisar antara £10 hingga £30.
  • Kursi premium: Berkisar antara £40 hingga £50.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tribun atas atau kursi reguler: Mulai dari sekitar £20 hingga £27.
  • Harga rata-rata di pasar tiket: Biasanya berkisar di angka £88, bergantung pada lokasi persis kursi dan tingkat permintaan.

West Ham United vs Middlesbrough di Championship: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa West Ham United vs Middlesbrough

West Ham mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan Championship terakhir. Pada laga terbarunya, mereka kalah 2-1 di markas Blackburn Rovers pada 7 November. Mereka juga bermain imbang 3-3 di markas Cardiff City dalam pertandingan pertama Parker sebagai pelatih. Dalam lima pertandingan tersebut, West Ham mencetak tujuh gol dan kebobolan sebelas kali. Tiga kekalahan beruntun sebelum hasil imbang melawan Cardiff menegaskan rentetan hasil sulit yang membuat Nuno kehilangan pekerjaannya.

Middlesbrough mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Watford pada 7 November, setelah kalah 2-0 di markas Wrexham pada 4 November. Sebelum dua hasil itu, Middlesbrough mengalahkan Charlton Athletic 3-0 dan Bolton Wanderers 5-1, menunjukkan kualitas serangan yang menjadikan mereka tim paling menonjol di divisi ini sepanjang musim.

WHU

WHU - Performa

SWA
M0-1
SOU
K2-3
WBA
K1-3
CAC
S3-3
BLB
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
MID

MID - Performa

CAC
S2-2
BOL
M1-5
CHA
M3-0
WRE
K2-0
WAT
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

West Ham United vs Middlesbrough: Rekor pertemuan terbaru

Kedua klub terakhir bertemu di Liga Primer pada Januari 2017, ketika West Ham menang 3-1 di Riverside Stadium. Sebelumnya, hasil imbang 1-1 di London Stadium pada Oktober 2016 merupakan pertemuan terakhir kedua tim di London timur. Dari lima pertemuan terbaru yang tercatat, West Ham menang dua kali, Middlesbrough tidak pernah menang, dan dua pertandingan berakhir imbang, dengan satu hasil imbang lainnya. Pertemuan terakhir kedua klub di Championship terjadi pada Maret 2012 dan berakhir imbang 1-1 di London Stadium.

Head to Head

West Ham UnitedSeriMiddlesbrough
3
2
0
Premier League
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
West Ham United badge
West Ham United
WHU
3
FT
Premier League
West Ham United badge
West Ham United
WHU
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
FT
Championship
West Ham United badge
West Ham United
WHU
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
FT
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
0
West Ham United badge
West Ham United
WHU
2
FT
Premier League
West Ham United badge
West Ham United
WHU
2
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
FT
9Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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