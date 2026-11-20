West Ham United menjamu Bristol City pada Sabtu, 12 Desember 2026 di London Stadium, London.

Dua pertemuan terakhir mereka terjadi pada putaran ketiga Piala FA 2023–24. Bristol City secara mengejutkan menahan West Ham 1-1 di London Stadium sebelum menyingkirkan mereka lewat kemenangan 1-0 dalam laga ulang di Ashton Gate. Pertemuan di ajang piala itu juga memicu ketegangan di luar lapangan yang masih membekas di antara kedua klub setelah besarnya jatah tiket suporter tandang Bristol City membuat ribuan pemegang tiket musiman West Ham harus pindah dari tempat duduk biasanya.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket West Ham United vs Bristol City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship West Ham United vs Bristol City dimulai?

West Ham United vs Bristol City berlangsung di London Stadium, London, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Championship - Pekan 21 12 Des 2026 - 10.00 London Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Championship West Ham United vs Bristol City?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara West Ham United dan Bristol City, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Tiket anggota resmi klub (laga kandang West Ham): Tiket kandang dapat dibeli melalui platform penjualan tiket elektronik resmi West Ham United. Anggota Claret biasanya mendapat prioritas untuk membeli tiket reguler sebelum sisa tiket ditawarkan kepada kelompok pembeli berikutnya.

Tiket kandang dapat dibeli melalui platform penjualan tiket elektronik resmi West Ham United. Anggota Claret biasanya mendapat prioritas untuk membeli tiket reguler sebelum sisa tiket ditawarkan kepada kelompok pembeli berikutnya. Jatah tiket tandang Bristol City: Tiket ini dijual melalui situs penjualan tiket resmi Bristol City berdasarkan tingkat prioritas, seperti poin loyalitas, status pemegang tiket musiman, dan keanggotaan klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika jatah tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Championship West Ham United vs Bristol City?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara West Ham United dan Bristol City:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler dewasa: Berkisar antara £25 hingga £45 .

Berkisar antara . Tiket dengan harga khusus (usia di atas 66 tahun / dewasa muda di bawah 21 tahun / usia di bawah 18 tahun): Harga tiket berkisar antara £10 hingga £45 . Tempat duduk di tribun bawah menawarkan harga yang jauh lebih murah bagi kelompok usia muda dan lanjut usia, mulai dari £10 hingga £12 .

Harga tiket berkisar antara . Tempat duduk di tribun bawah menawarkan harga yang jauh lebih murah bagi kelompok usia muda dan lanjut usia, mulai dari . Diskon anggota Claret & Blue: Suporter dengan keanggotaan resmi dewasa (£35 per musim) atau keanggotaan U18 (£15 per musim) mendapat diskon £5

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket berdasarkan permintaan pasar:

Harga tiket termurah: mulai dari sekitar £21.

mulai dari sekitar Harga rata-rata di pasar: Sekitar £111.

West Ham United vs Bristol City di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa West Ham United dan Bristol City

West Ham mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 2-1 dari Blackburn Rovers, setelah sebelumnya bermain imbang 3-3 dengan Cardiff City. Sebelum itu, West Ham menang 0-1 di kandang Swansea City. West Ham mencetak sembilan gol dan kebobolan sebelas kali dalam lima pertandingan tersebut.

Dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship, Bristol City meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-5 di kandang Norwich City, setelah sebelumnya kalah 1-2 di kandang sendiri dari Wolverhampton Wanderers. Satu-satunya kemenangan Bristol City dalam periode itu diraih dengan skor 2-3 di kandang Bolton Wanderers. Bristol City mencetak tiga gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

West Ham United vs Bristol City: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Januari 2024, ketika Bristol City mengalahkan West Ham United 1-0 di kandang sendiri dalam ajang Piala FA. Sebelumnya pada bulan yang sama, kedua tim bermain imbang 1-1 di London Stadium dalam kompetisi yang sama. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Bristol City unggul tipis dengan dua kemenangan berbanding satu milik West Ham, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Rekor pertemuan tersebut mencakup pertandingan di Piala FA dan Championship.