Cara mendapatkan tiket West Bromwich Albion vs Cardiff City: harga Championship, jadwal pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

West Bromwich Albion menjamu Cardiff City pada Selasa, 8 Desember 2026 di The Hawthorns, West Bromwich.

Pertemuan terakhir mereka berlangsung pada April 2025 di Cardiff City Stadium dan berakhir imbang tanpa gol dalam laga yang berlangsung ketat. Salah satu kemenangan paling meyakinkan West Brom atas Cardiff City dalam beberapa tahun terakhir terjadi pada Februari 2024, ketika mereka menang nyaman 2-0 di kandang.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket West Bromwich Albion vs Cardiff City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship West Bromwich Albion vs Cardiff City dimulai?

West Bromwich Albion vs Cardiff City berlangsung di The Hawthorns, West Bromwich, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Championship - Pekan 20 8 Des 2026 - 14.45 The Hawthorns

Bagaimana cara membeli tiket Championship West Bromwich Albion vs Cardiff City?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara West Bromwich Albion dan Cardiff City, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs resmi penjualan tiket West Bromwich Albion untuk informasi penjualan umum, periode pembelian prioritas bagi anggota, dan paket hospitality, atau mengunjungi portal tiket resmi Cardiff City untuk mengetahui rincian alokasi tiket sektor tandang.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Championship West Bromwich Albion vs Cardiff City?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara West Bromwich Albion dan Cardiff City:

1. Kanal resmi klub

Tiket pertandingan untuk dewasa: Mulai dari £32 .

Mulai dari . Tiket dengan potongan harga dan tiket khusus: Mulai dari £8 hingga £27 bergantung pada kategori usia.

Mulai dari bergantung pada kategori usia. Tiket untuk penyandang disabilitas: Mulai dari £22.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket masuk umum: Biasanya mulai sekitar £73 hingga £76 .

Biasanya mulai sekitar . Harga tengah tiket yang dijual kembali: Umumnya berkisar antara £113 dan £135+.

West Bromwich Albion vs Cardiff City di Championship: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa West Bromwich Albion dan Cardiff City

West Brom meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang tanpa kekalahan dalam lima pertandingan Championship terakhir, dengan mencetak 11 gol dan kebobolan tujuh kali. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Millwall, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Southampton. Kemenangan tandang 3-1 atas West Ham United pada periode tersebut menjadi hasil paling mengesankan dari lima laga itu.

Cardiff meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan Championship terakhir, dengan mencetak 11 gol. Laga terakhir mereka menghasilkan kemenangan 5-4 atas Burnley, setelah sebelumnya bermain imbang 3-3 melawan West Ham United dalam pertandingan yang juga menghasilkan banyak gol. Satu-satunya kekalahan Cardiff dalam periode tersebut adalah saat takluk 0-3 dari Wolverhampton Wanderers.

West Bromwich Albion vs Cardiff City: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir tanpa gol, yakni imbang 0-0 di Cardiff City Stadium pada April 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, West Brom menang dua kali, Cardiff menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Hasil paling meyakinkan Albion dalam rangkaian pertemuan itu adalah kemenangan kandang 2-0 pada Februari 2024.