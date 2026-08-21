Werder Bremen akan menghadapi RB Leipzig pada Sabtu, 5 September 2026 di Weser Stadium, Bremen.

Laga awal musim ini memberi Werder Bremen peluang untuk mengamankan poin penting di kandang, sementara RB Leipzig ingin membangun momentum sejak awal kampanye. Dalam pertemuan Bundesliga terbaru mereka pada 4 April 2026, RB Leipzig meraih kemenangan 2-1 atas Werder Bremen di Weser Stadium.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Werder Bremen vs RB Leipzig, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Werder Bremen vs RB Leipzig di Bundesliga?

Werder Bremen vs RB Leipzig akan kick-off di Wohninvest Weserstadion, Bremen. Periksa daftar siaran lokal Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi di wilayah Anda.

Bundesliga - Pekan 2 5 Sep 2026 - 09.30 Wohninvest WESERSTADION

Cara membeli tiket Bundesliga Werder Bremen vs RB Leipzig

Untuk membeli tiket SV Werder Bremen vs. RB Leipzig di Weserstadion pada Sabtu, 5 September 2026 tanpa referensi platform sekunder atau harga, ikuti proses resmi berikut:

1. Portal tiket resmi klub

Situs klub: Buat akun di toko tiket resmi SV Werder Bremen.

Pra-penjualan & prioritas anggota: Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat alokasi prioritas selama fase awal penjualan tiket.

Penjualan untuk umum: Sisa tiket akan dirilis untuk masyarakat umum menjelang hari pertandingan.

2. Pasar sekunder

Jika kursi resmi habis terjual, StubHub adalah tempat untuk menemukan tiket yang tersisa, dengan daftar tiket di berbagai kisaran harga dan sektor.

Tiket seluler ditransfer secara instan, praktis untuk pembelian mendekati kick-off.

3. Pengiriman tiket & akses

Tiket digital: Pembelian resmi dikirim secara digital sebagai tiket seluler atau dokumen cetak mandiri.

Masuk pada hari pertandingan: Tiket seluler dapat dipindai langsung di pintu putar Weser stadium.

Berapa harga tiket Bundesliga Werder Bremen vs RB Leipzig?

Harga tiket resmi untuk laga kandang SV Werder Bremen di Weserstadion bervariasi menurut kategori tempat duduk dan tingkatnya:

Perkiraan kisaran harga tiket (harga normal)

Tiket berdiri (Ostkurve / Fan Zone):

Reguler: €17 - €20 Konsesi / diskon: €11 - €15

Tiket duduk (Tribüne Nord, Süd, & West):

Kategori 1 (Tengah / tribun utama bawah): €60 - €75 Kategori 2-3 (Samping / sudut tribun atas): €40 - €55 Kategori 4 (Belakang gawang / sudut atas): €30 - €38

Sektor tim tamu (blok RB Leipzig - tribun barat):

Berdiri: ~€17 - €19



Werder Bremen vs RB Leipzig Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Werder Bremen vs RB Leipzig

Lima pertandingan terakhir Werder Bremen semuanya merupakan laga pramusim, dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Auxerre pada 15 Agustus. Sebelumnya pada musim panas ini mereka dua kali bermain imbang melawan Paderborn, dengan kedua pertandingan berakhir 2-2, serta meraih kemenangan atas Energie Cottbus, dengan mencetak empat gol di kandang lawan, dan Bochum, dengan kemenangan 2-0. Dalam lima pertandingan itu, Bremen mencetak delapan gol dan kebobolan lima.

Performa pramusim RB Leipzig menunjukkan cerita yang campur aduk. Lima laga uji coba mereka menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan, dengan yang terbaru adalah kekalahan 3-1 dari Bayern Munich pada 15 Agustus di Telekom Cup. Mereka juga kalah 2-0 dari Leeds United pada awal Agustus. Di sisi positif, Leipzig mengalahkan SC Verl 4-0, hasil paling meyakinkan mereka pada musim panas ini, dan meraih kemenangan tipis atas Ingolstadt dan VSG Altglienicke. Leipzig mencetak delapan gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan lima.

Werder Bremen vs RB Leipzig: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan Bundesliga terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 4 April 2026, ketika RB Leipzig menang 2-1 di Wohninvest Weserstadion. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Leipzig memiliki catatan yang lebih kuat, menang tiga kali berbanding nol milik Bremen, dengan dua hasil imbang. Leipzig mencetak 11 gol dalam lima pertandingan tersebut dibandingkan empat milik Bremen, yang menegaskan dominasi mereka dalam pertemuan langsung terkini.

Klasemen Werder Bremen vs RB Leipzig

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Werder Bremen berada di posisi ke-18 sementara RB Leipzig menempati peringkat ke-14.