Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Bundesliga
team-logoWerder Bremen
Wohninvest WESERSTADION
team-logoPaderborn
Book Werder Bremen vs Paderborn Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Werder Bremen vs Paderborn: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Werder Bremen
Paderborn
Bundesliga

Werder Bremen menghadapi Paderborn di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Werder Bremen akan menghadapi Paderborn pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Wohninvest WESERSTADION, Bremen.

Secara historis, Werder Bremen unggul dalam pertemuan kompetitif head-to-head antara kedua klub. Kedua tim sebelumnya bertemu di ajang piala, ketika Werder Bremen meraih kemenangan tandang 1-0 atas Paderborn pada putaran kedua DFB-Pokal 2024/25.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Werder Bremen vs Paderborn, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Werder Bremen vs Paderborn?

Werder Bremen vs Paderborn akan kick-off di Wohninvest WESERSTADION, Bremen, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

crest
Bundesliga - Pekan 6
Wohninvest WESERSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Werder Bremen vs Paderborn?

Untuk membeli tiket SV Werder Bremen vs. SC Paderborn 07 di Weserstadion, Anda bisa mengikuti opsi berikut:

1. Toko Tiket Resmi SV Werder Bremen

  • Penjualan utama: Beli langsung melalui portal tiket online resmi SV Werder Bremen.
  • Prioritas anggota: Anggota resmi klub mendapatkan akses lebih awal sebelum sisa tiket dibuka untuk penjualan umum.

2. Pasar jual kembali sekunder resmi (Zweitmarkt)

  • Jika pertandingan ini habis terjual lewat alokasi standar, periksa pasar tiket sekunder resmi Werder Bremen.
  • Pemegang tiket musiman atau pemegang tiket pertandingan tunggal yang tidak bisa hadir dapat mendaftarkan kembali kursi mereka secara legal dengan harga nominal.

3. Tiket VIP & Hospitality

  • Opsi kursi premium, termasuk executive box dan lounge hospitality hari pertandingan, dapat dipesan langsung melalui departemen layanan korporat klub atau mitra hospitality resmi.

Berapa harga tiket Bundesliga Werder Bremen vs Paderborn?

Harga tiket untuk pertandingan Bundesliga Werder Bremen vs. SC Paderborn di Weserstadion bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform jual kembali sekunder:

1. Harga tiket resmi (Weserstadion)

  • Area berdiri (Kategori 5):€17
  • Tiket duduk (Kategori 1-4):€30 hingga €75 per orang (tergantung tier dan penempatan di area tengah)
  • Kursi dengan pandangan terbatas: Diskon sebesar €10 hingga €20 dari harga kategori
  • Konsesi & remaja (di bawah 14 tahun): Hingga diskon 50% untuk kategori kursi standar (tidak termasuk Kategori 1)
  • Pasar sekunder resmi (Zweitmarkt): Harga tiket sesuai nominal ditambah biaya layanan resmi sebesar 10%

2. Harga pasar sekunder & jual kembali

Jika tiket habis terjual melalui kanal resmi klub, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar:

  • Kisaran jual kembali standar: Harga tiket umumnya mulai dari sekitar €40 hingga €56 untuk kursi masuk standar.
  • Paket hospitality & VIP: Opsi lounge premium berada pada kisaran €120 hingga €450+ tergantung pada paket hospitality spesifik yang dipilih.

Werder Bremen vs Paderborn Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Werder Bremen vs Paderborn

Werder Bremen mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan Cologne di Bundesliga, setelah kemenangan 3-1 atas RB Leipzig. Bremen mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut. Satu-satunya kekalahan di liga dalam periode itu terjadi saat menghadapi Freiburg, ketika mereka kalah 4-1.

Paderborn membukukan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Borussia Dortmund di Bundesliga, dan sebelum itu mereka juga kalah 0-1 dari Freiburg. Tim tamu mencetak lima gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di DFB-Pokal melawan 1. FC Phönix Lübeck, dengan kemenangan tandang 4-2.

SVW

SVW - Performa

LSK
M0-3
SCF
K4-1
RBL
M3-1
KOE
S1-1
FCA
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SCP

SCP - Performa

PHL
M2-4
M05
S0-0
SCF
K0-1
BVB
K3-0
TSG
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Werder Bremen vs Paderborn: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir imbang 2-2 dalam laga uji coba pramusim pada Agustus 2026. Jika melihat lima pertemuan terakhir yang tercatat, hasilnya mencakup dua hasil imbang 2-2, kekalahan kandang Paderborn 0-1 dari Werder di DFB-Pokal pada Oktober 2024, hasil imbang 2-2 di DFB-Pokal pada Oktober 2022, dan kemenangan tandang Werder 4-3 di 2. Bundesliga pada Januari 2022. Werder unggul dalam laga kompetitif dalam sampel ini.

Head to Head

Werder BremenSeriPaderborn
2
2
1
Club Friendlies
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FT
Club Friendlies
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FT
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FT
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FT
2. Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
4
FT
9Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google