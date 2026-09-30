Werder Bremen akan menghadapi Paderborn pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Wohninvest WESERSTADION, Bremen.

Secara historis, Werder Bremen unggul dalam pertemuan kompetitif head-to-head antara kedua klub. Kedua tim sebelumnya bertemu di ajang piala, ketika Werder Bremen meraih kemenangan tandang 1-0 atas Paderborn pada putaran kedua DFB-Pokal 2024/25.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Werder Bremen vs Paderborn, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Werder Bremen vs Paderborn?

Werder Bremen vs Paderborn akan kick-off di Wohninvest WESERSTADION, Bremen, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 6 17 Okt 2026 - 09.30 Wohninvest WESERSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Werder Bremen vs Paderborn?

Untuk membeli tiket SV Werder Bremen vs. SC Paderborn 07 di Weserstadion, Anda bisa mengikuti opsi berikut:

1. Toko Tiket Resmi SV Werder Bremen

Penjualan utama: Beli langsung melalui portal tiket online resmi SV Werder Bremen.

Prioritas anggota: Anggota resmi klub mendapatkan akses lebih awal sebelum sisa tiket dibuka untuk penjualan umum.

2. Pasar jual kembali sekunder resmi (Zweitmarkt)

Jika pertandingan ini habis terjual lewat alokasi standar, periksa pasar tiket sekunder resmi Werder Bremen.

Pemegang tiket musiman atau pemegang tiket pertandingan tunggal yang tidak bisa hadir dapat mendaftarkan kembali kursi mereka secara legal dengan harga nominal.

3. Tiket VIP & Hospitality

Opsi kursi premium, termasuk executive box dan lounge hospitality hari pertandingan, dapat dipesan langsung melalui departemen layanan korporat klub atau mitra hospitality resmi.

Berapa harga tiket Bundesliga Werder Bremen vs Paderborn?

Harga tiket untuk pertandingan Bundesliga Werder Bremen vs. SC Paderborn di Weserstadion bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform jual kembali sekunder:

1. Harga tiket resmi (Weserstadion)

Area berdiri (Kategori 5): €17

Tiket duduk (Kategori 1-4): €30 hingga €75 per orang (tergantung tier dan penempatan di area tengah)

Kursi dengan pandangan terbatas: Diskon sebesar €10 hingga €20 dari harga kategori

Konsesi & remaja (di bawah 14 tahun): Hingga diskon 50% untuk kategori kursi standar (tidak termasuk Kategori 1)

Pasar sekunder resmi (Zweitmarkt): Harga tiket sesuai nominal ditambah biaya layanan resmi sebesar 10%

2. Harga pasar sekunder & jual kembali

Jika tiket habis terjual melalui kanal resmi klub, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar:

Kisaran jual kembali standar: Harga tiket umumnya mulai dari sekitar €40 hingga €56 untuk kursi masuk standar.

Paket hospitality & VIP: Opsi lounge premium berada pada kisaran €120 hingga €450+ tergantung pada paket hospitality spesifik yang dipilih.

Werder Bremen vs Paderborn Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Werder Bremen vs Paderborn

Werder Bremen mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan Cologne di Bundesliga, setelah kemenangan 3-1 atas RB Leipzig. Bremen mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut. Satu-satunya kekalahan di liga dalam periode itu terjadi saat menghadapi Freiburg, ketika mereka kalah 4-1.

Paderborn membukukan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Borussia Dortmund di Bundesliga, dan sebelum itu mereka juga kalah 0-1 dari Freiburg. Tim tamu mencetak lima gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di DFB-Pokal melawan 1. FC Phönix Lübeck, dengan kemenangan tandang 4-2.

Werder Bremen vs Paderborn: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir imbang 2-2 dalam laga uji coba pramusim pada Agustus 2026. Jika melihat lima pertemuan terakhir yang tercatat, hasilnya mencakup dua hasil imbang 2-2, kekalahan kandang Paderborn 0-1 dari Werder di DFB-Pokal pada Oktober 2024, hasil imbang 2-2 di DFB-Pokal pada Oktober 2022, dan kemenangan tandang Werder 4-3 di 2. Bundesliga pada Januari 2022. Werder unggul dalam laga kompetitif dalam sampel ini.