Werder Bremen menjamu Hoffenheim pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di Wohninvest Weserstadion.

Sepanjang sejarah, pertemuan SV Werder Bremen dan TSG Hoffenheim berlangsung sengit dalam sejumlah musim Bundesliga, dengan kedua tim beberapa kali terlibat dalam laga berkesan yang menghasilkan banyak gol. Dalam pertemuan liga terakhir mereka pada Mei 2026, Hoffenheim meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bremen di kandang lawan.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Werder Bremen vs Hoffenheim, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Werder Bremen vs Hoffenheim dimulai?

Laga Werder Bremen vs Hoffenheim dimulai di Wohninvest Weserstadion pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 8 31 Okt 2026 - 10.30 Wohninvest WESERSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Werder Bremen vs Hoffenheim?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara SV Werder Bremen dan TSG Hoffenheim, tersedia beberapa pilihan, bergantung pada apakah Anda lebih memilih saluran resmi atau pasar tiket sekunder:

1. Saluran resmi klub

Gerai tiket resmi klub: Pilihan paling tepercaya dan aman untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah langsung melalui situs resmi SV Werder Bremen, karena mereka bermain di kandang di Wohninvest Weserstadion, atau melalui portal tiket resmi TSG Hoffenheim untuk alokasi anggota atau suporter tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Werder Bremen vs Hoffenheim?

Harga tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara SV Werder Bremen dan TSG Hoffenheim bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Saluran resmi klub

Tiket berdiri/suporter: Tiket standar untuk area berdiri yang aman (Stehplatz) langsung dari klub biasanya dibanderol mulai sekitar €15 hingga €20 bagi anggota dan pemegang hak diskon.

Tiket duduk reguler (tribun atas/bawah): Harga tempat duduk kategori standar melalui penjualan resmi klub berkisar antara €30 hingga €80 , bergantung pada blok dan pemandangannya.

Paket VIP dan layanan premium: Paket layanan premium pada hari pertandingan yang disediakan klub dibanderol mulai €112 untuk akses ruang tunggu dengan fasilitas tambahan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi penjualan kembali termurah: Tiket dengan harga terendah dan kursi dengan pandangan terbatas umumnya dibanderol mulai sekitar €55 hingga €68 .

Kursi reguler penjualan kembali: Harga kursi reguler di sisi panjang lapangan atau tribun tengah berkisar antara €90 dan €250 , bergantung pada permintaan dan jaraknya dari lapangan.

Tiket premium & VIP penjualan kembali: Kursi di lokasi istimewa atau paket VIP yang tersedia menjelang pertandingan dibanderol mulai €400 hingga lebih dari €1.600 .

Werder Bremen vs Hoffenheim di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Werder Bremen vs Hoffenheim

Werder Bremen mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Augsburg di Bundesliga. Sebelumnya, dalam rentang tersebut, mereka juga mengalahkan RB Leipzig 3-1. Satu-satunya hasil buruk adalah kekalahan 4-1 dari Freiburg. Bremen mencetak 11 gol dalam lima laga itu, tetapi juga kebobolan tujuh gol. Catatan tersebut menunjukkan mereka mampu menciptakan peluang, tetapi lini pertahanannya bisa ditembus.

Hoffenheim hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir, dengan empat kekalahan dalam rentang tersebut. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas VfB Stuttgart dengan skor 2-1 di Bundesliga, tetapi setelah itu mereka kalah dari Paderborn, OFI Crete, Borussia Dortmund, dan FC Koeln. Dalam lima laga tersebut, mereka mencetak enam gol dan kebobolan 11 gol, catatan yang mencerminkan inkonsistensi yang tengah diupayakan Ilzer untuk diperbaiki.

Werder Bremen vs Hoffenheim: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Mei 2026, ketika Hoffenheim menang 1-0 di kandang sendiri dalam laga Bundesliga. Sebelumnya, Hoffenheim mengalahkan Bremen 2-0 di Wohninvest Weserstadion pada Januari 2026. Dalam lima pertemuan kompetitif dan persahabatan terakhir yang tercantum dalam data, Hoffenheim menang empat kali dan Bremen belum meraih kemenangan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, tim tamu mencetak sembilan gol, sedangkan Bremen dua gol.