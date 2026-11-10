Cara mendapatkan tiket Werder Bremen vs Hamburger SV: Harga tiket Nordderby, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

Nordderby, yang berarti Derbi Utara, merupakan salah satu rivalitas paling bersejarah dan sengit dalam sepak bola Jerman. Pada 22 November 2026, SV Werder Bremen akan menjamu tetangga sekaligus rival bersejarahnya dari wilayah utara, Hamburger SV, di Weserstadion dalam laga Bundesliga yang menjanjikan keseruan.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan kursi terbaik dalam pertandingan yang tak boleh dilewatkan ini. Simak cara mendapatkan tiketnya sekarang.

Kapan laga Bundesliga Werder Bremen vs Hamburger SV dimulai?

Werder Bremen vs Hamburger SV akan berlangsung di Wohninvest Weserstadion, Bremen. Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini saat ini belum tersedia.

Bundesliga - Pekan 10 22 Nov 2026 - 11.30 Wohninvest WESERSTADION

Di mana bisa membeli tiket Nordderby?

Tempat terbaik untuk membeli tiket Nordderby adalah langsung melalui situs resmi penjualan tiket SV Werder Bremen. Pembelian langsung dari klub memastikan tiket Anda asli dan diperoleh dengan harga resminya. Namun, mengingat tingginya permintaan dari suporter setempat untuk laga rivalitas ini, tiket di platform resmi akan habis dengan sangat cepat.

StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis, sebagai alternatif yang sangat tepercaya agar Anda tidak melewatkan pertandingan ini.

Berapa harga tiket Nordderby?

Harga resmi tiket standar melalui platform penjualan tiket Werder Bremen biasanya mulai sekitar €40 untuk tiket masuk umum. Harga bervariasi menurut kategori dan lokasi kursi di Weserstadion, sementara kursi premium berharga jauh lebih mahal.

Jika alokasi tiket umum resmi habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, dengan harga tiket laga yang sangat diminati ini mulai sekitar €155.

Werder Bremen vs Hamburger SV di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Werder Bremen vs Hamburger SV

Werder Bremen mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan delapan gol dicetak dan lima gol kebobolan. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan tandang 1-0 dari VfB Stuttgart di Bundesliga, mengakhiri rentetan hasil yang mencakup kemenangan 2-0 di kandang Hoffenheim dan kemenangan 3-2 di kandang Mainz 05. Satu-satunya hasil imbang dalam periode itu terjadi saat menghadapi Paderborn, dengan skor akhir 2-2.

Hasil Hamburg dalam lima pertandingan terakhir lebih tidak konsisten: dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan, dengan tujuh gol dicetak dan tujuh gol kebobolan. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Sebelumnya, Hamburg kalah 3-1 dari Eintracht Frankfurt di liga dan juga tersingkir oleh lawan yang sama di DFB-Pokal dengan skor identik.

Werder Bremen vs Hamburger SV: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua tim berlangsung di Bundesliga pada 18 April 2026, ketika Werder Bremen menang 3-1 di kandang. Sebelumnya, Hamburg meraih kemenangan 3-2 di kandangnya pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di Bundesliga dan 2. Bundesliga, masing-masing tim meraih dua kemenangan, sementara satu hasil lainnya berpihak kepada Bremen dengan selisih satu gol.