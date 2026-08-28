Werder Bremen akan menghadapi Augsburg pada Sabtu, 19 September 2026 di Wohninvest Weserstadion, Bremen.

SV Werder Bremen akan berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang dan mengamankan poin penting di depan pendukung sendiri pada awal musim ini. FC Augsburg datang ke utara dengan target menampilkan performa tandang yang kuat, sekaligus berusaha mengulangi kemenangan 3-1 mereka atas Bremen di Weserstadion pada Mei 2026.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Werder Bremen vs Augsburg, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Werder Bremen vs Augsburg?

Werder Bremen vs Augsburg kick-off di Wohninvest Weserstadion, Bremen.

Bundesliga - Pekan 4 19 Sep 2026 - 09.30 Wohninvest WESERSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Werder Bremen vs Augsburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga SV Werder Bremen vs FC Augsburg di Weserstadion, ada dua metode utama:

Kanal resmi SV Werder Bremen

Toko tiket klub: Kunjungi portal tiket resmi SV Werder Bremen secara online.

Prioritas anggota: Anggota klub mendapatkan akses prioritas ke penjualan tiket sebelum dibuka untuk publik umum.

Penjualan untuk publik umum: Sisa tiket dirilis untuk publik tidak lama setelah periode prapenjualan anggota ditutup.

Bursa tiket resmi (Zweitmarkt): Jika pertandingan habis terjual, cek pasar tiket sekunder resmi Werder Bremen di situs web mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan harga nominal.

Platform tiket sekunder

Jika tiket habis di kanal resmi, platform sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali yang tersedia. Harga di platform ini bervariasi berdasarkan permintaan dan lokasi kursi.

Berapa harga tiket Bundesliga Werder Bremen vs Augsburg?

Harga resmi tiket dengan nilai nominal untuk laga kandang SV Werder Bremen di Weserstadion bergantung pada kategori tempat duduk dan tier harga pertandingan:

Harga resmi tiket nilai nominal

Tiket berdiri (Ostkurve / Fan Block): €17 - €20 (harga konsesi/diskon: €11 - €15)

Kategori 4 (sudut atas / belakang gawang): €30 - €38

Kategori 2-3 (sisi & tier atas): €40 - €55

Kategori 1 (tengah bawah & tier utama): €60 - €75

Harga pasar sekunder

Jika membeli melalui Bursa Tiket Sekunder resmi Werder Bremen (Zweitmarkt), tiket dijual kembali dengan harga nominal asli ditambah biaya pemrosesan 10%.

Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga jual kembali untuk laga ini biasanya dimulai dari sekitar €40 hingga €67 untuk kursi dasar, dengan kursi tier yang lebih tinggi mencapai €100+ tergantung pada permintaan.

Werder Bremen vs Augsburg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Werder Bremen vs Augsburg

Werder Bremen menatap laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 di DFB-Pokal atas SK Hansa Lueneburg pada 22 Agustus. Sebelumnya, Bremen dua kali bermain imbang melawan Paderborn, keduanya berakhir 2-2, dan menelan kekalahan 1-0 dalam laga persahabatan melawan Auxerre. Mereka juga menang 4-2 atas Energie Cottbus di laga tandang pada pramusim. Bremen mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Augsburg datang dengan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di DFB-Pokal atas Energie Cottbus pada 22 Agustus. Mereka juga menang 3-2 atas Sassuolo dan menghancurkan Schwaz 15-0 dalam laga-laga persahabatan pramusim. Kekalahan mereka datang saat menghadapi Leeds United, yang menang 4-0, dan Bournemouth, yang menang 5-2. Augsburg mencetak 20 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh gol.

Werder Bremen vs Augsburg: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 2 Mei 2026, ketika Augsburg mengalahkan Werder Bremen 3-1 dalam laga Bundesliga di Wohninvest Weserstadion. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 ketika Augsburg menjamu Bremen pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Augsburg memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Bremen, serta satu hasil imbang. Augsburg mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara Bremen mencetak lima gol.