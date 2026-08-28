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Cara mendapatkan tiket Werder Bremen vs Augsburg: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit terakhir, dan lainnya

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Werder Bremen menghadapi Augsburg di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Werder Bremen akan menghadapi Augsburg pada Sabtu, 19 September 2026 di Wohninvest Weserstadion, Bremen.

SV Werder Bremen akan berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang dan mengamankan poin penting di depan pendukung sendiri pada awal musim ini. FC Augsburg datang ke utara dengan target menampilkan performa tandang yang kuat, sekaligus berusaha mengulangi kemenangan 3-1 mereka atas Bremen di Weserstadion pada Mei 2026.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Werder Bremen vs Augsburg, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Werder Bremen vs Augsburg?

Werder Bremen vs Augsburg kick-off di Wohninvest Weserstadion, Bremen.

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Bundesliga - Pekan 4
Wohninvest WESERSTADION

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Werder Bremen vs Augsburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga SV Werder Bremen vs FC Augsburg di Weserstadion, ada dua metode utama:

Kanal resmi SV Werder Bremen

  • Toko tiket klub: Kunjungi portal tiket resmi SV Werder Bremen secara online.
  • Prioritas anggota: Anggota klub mendapatkan akses prioritas ke penjualan tiket sebelum dibuka untuk publik umum.
  • Penjualan untuk publik umum: Sisa tiket dirilis untuk publik tidak lama setelah periode prapenjualan anggota ditutup.
  • Bursa tiket resmi (Zweitmarkt): Jika pertandingan habis terjual, cek pasar tiket sekunder resmi Werder Bremen di situs web mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan harga nominal.

Platform tiket sekunder

  • Jika tiket habis di kanal resmi, platform sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali yang tersedia. Harga di platform ini bervariasi berdasarkan permintaan dan lokasi kursi.

Berapa harga tiket Bundesliga Werder Bremen vs Augsburg?

Harga resmi tiket dengan nilai nominal untuk laga kandang SV Werder Bremen di Weserstadion bergantung pada kategori tempat duduk dan tier harga pertandingan:

Harga resmi tiket nilai nominal

  • Tiket berdiri (Ostkurve / Fan Block): €17 - €20 (harga konsesi/diskon: €11 - €15)  
  • Kategori 4 (sudut atas / belakang gawang): €30 - €38  
  • Kategori 2-3 (sisi & tier atas): €40 - €55  
  • Kategori 1 (tengah bawah & tier utama): €60 - €75  

Harga pasar sekunder

  • Jika membeli melalui Bursa Tiket Sekunder resmi Werder Bremen (Zweitmarkt), tiket dijual kembali dengan harga nominal asli ditambah biaya pemrosesan 10%.  
  • Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga jual kembali untuk laga ini biasanya dimulai dari sekitar €40 hingga €67 untuk kursi dasar, dengan kursi tier yang lebih tinggi mencapai €100+ tergantung pada permintaan.  

Werder Bremen vs Augsburg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Werder Bremen vs Augsburg

Werder Bremen menatap laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 di DFB-Pokal atas SK Hansa Lueneburg pada 22 Agustus. Sebelumnya, Bremen dua kali bermain imbang melawan Paderborn, keduanya berakhir 2-2, dan menelan kekalahan 1-0 dalam laga persahabatan melawan Auxerre. Mereka juga menang 4-2 atas Energie Cottbus di laga tandang pada pramusim. Bremen mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Augsburg datang dengan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di DFB-Pokal atas Energie Cottbus pada 22 Agustus. Mereka juga menang 3-2 atas Sassuolo dan menghancurkan Schwaz 15-0 dalam laga-laga persahabatan pramusim. Kekalahan mereka datang saat menghadapi Leeds United, yang menang 4-0, dan Bournemouth, yang menang 5-2. Augsburg mencetak 20 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh gol.

SVW

SVW - Performa

AJA
K0-1
LSK
M0-3
SCF
K4-1
RBL
M3-1
KOE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FCA

FCA - Performa

LEE
K4-0
COT
M0-2
S04
M3-0
SGE
M1-4
B04
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Werder Bremen vs Augsburg: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 2 Mei 2026, ketika Augsburg mengalahkan Werder Bremen 3-1 dalam laga Bundesliga di Wohninvest Weserstadion. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 ketika Augsburg menjamu Bremen pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Augsburg memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Bremen, serta satu hasil imbang. Augsburg mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara Bremen mencetak lima gol.

Head to Head

Werder BremenSeriAugsburg
1
2
2
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
FT
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
3
FT
6Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Werder Bremen vs Augsburg

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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