Watford menjamu Millwall pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Stadion Vicarage Road, Watford.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada Januari 2026, ketika Millwall meraih kemenangan meyakinkan 2-0 di kandang Watford, Stadion Vicarage Road. Dalam lima pertemuan terakhir, Millwall memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan, sedangkan Watford hanya menang sekali.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Watford vs Millwall, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Watford vs Millwall di Championship dimulai?

Watford vs Millwall berlangsung di Stadion Vicarage Road, Watford, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Championship - Pekan 19 5 Des 2026 - 07.30 Vicarage Road Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Watford vs Millwall di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Watford vs Millwall di Championship, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Watford: Suporter tuan rumah dapat membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi Watford FC, bergantung pada ketersediaan dan persyaratan keanggotaan.

Suporter tuan rumah dapat membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi Watford FC, bergantung pada ketersediaan dan persyaratan keanggotaan. Situs resmi Millwall: Suporter tim tamu dapat membeli tiket yang dialokasikan bagi pendukung Millwall melalui sistem tiket resmi Millwall FC.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Watford vs Millwall di Championship?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Watford vs Millwall di Championship:

1. Kanal resmi klub

Tiket dewasa: biasanya berkisar antara £25 hingga £45 .

biasanya berkisar antara . Tiket kategori khusus dan junior: mulai sekitar £15 hingga £25.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket reguler: umumnya mulai sekitar £35 hingga £60 untuk kursi standar.

umumnya mulai sekitar untuk kursi standar. Kursi premium atau dengan permintaan tinggi: harganya dapat berkisar dari £75 hingga £150 lebih.

Watford vs Millwall di Championship: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Watford vs Millwall

Watford menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir mereka di Championship. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Lincoln City pada 3 November, setelah sebelumnya kalah beruntun dari Norwich City (3-2) dan Wolverhampton Wanderers (1-0). Dalam lima pertandingan itu, Watford mencetak tujuh gol dan kebobolan sepuluh, dengan kekalahan 5-1 dari Cardiff City menjadi hasil terburuk dalam periode tersebut.

Lima laga terakhir Millwall di Championship menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Birmingham City, setelah sebelumnya menang 4-1 atas Derby County pada 31 Oktober. Tim asuhan Neil mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi kebobolan sembilan gol. Mereka belum mencatat kemenangan beruntun dalam periode itu.

Watford vs Millwall: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Millwall menang 2-0 di Vicarage Road dalam laga Championship. Dalam lima pertemuan terakhir, Millwall memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Watford, serta satu kemenangan tambahan Millwall dalam rangkaian tersebut. Millwall mencetak sembilan gol, sedangkan Watford enam gol dalam lima pertemuan itu.