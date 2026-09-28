Cara mendapatkan tiket Wales vs Norwegia: harga UEFA Nations League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Wales kembali ke kasta teratas UEFA Nations League. Wales tidak terkalahkan pada edisi terakhir kompetisi ini, dengan meraih tiga kemenangan dan tiga hasil imbang, serta finis di puncak grup mereka. Pesan tiket untuk pertandingan-pertandingan mendatang mereka hari ini.

Setelah dua laga tandang berat di UEFA Nations League melawan Portugal dan Denmark, Wales akan pulang untuk menghadapi Norwegia pada Kamis, 1 Oktober, dalam matchday 3 fase liga.

Wales akan menghadapi ketiga tim, kandang dan tandang, selama fase liga (total enam pertandingan), dengan dua tim teratas lolos ke perempat-final pada Maret.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Wales vs Norwegia di UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Wales vs Norwegia di UEFA Nations League?

Wales vs Norwegia akan digelar di Cardiff City Stadium, Cardiff, pada Kamis, 1 Oktober dengan jadwal kick-off pukul 19.45 BST.

UEFA Nations League A - Pekan 3 1 Okt 2026 - 14.45 Cardiff City Stadium

Cara membeli tiket Wales vs Norwegia di UEFA Nations League

Tiket resmi untuk pertandingan Wales vs Norwegia di UEFA Nations League tersedia secara online di Portal eTickets FAW.

FAW membagi penjualan tiket ke dalam dua gelombang:

Penjualan Prioritas : Dibuka pada pukul 12.00 pada Jumat, 11 September, untuk anggota Red Wall 2026-28, yang dapat membeli hingga 4 tiket per orang.

Penjualan Umum : Dibuka pada pukul 12.00 pada Rabu, 16 September, untuk masyarakat umum, dengan batas hingga 10 tiket per pembelian.

Untuk suporter tandang Norwegia, tiket dialokasikan melalui Federasi Sepakbola Norwegia (NFF).

Jika ingin mendapatkan kursi pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Wales vs Norwegia di UEFA Nations League?

Tiket resmi untuk pertandingan Wales vs Norwegia di UEFA Nations League dijual mulai dari £30,00 untuk dewasa dan £9,50 untuk junior (usia 16 tahun ke bawah).

Football Association of Wales (FAW) membagi tiket pertandingan individual ke dalam tiga kategori harga yang berbeda berdasarkan pandangan dari tempat duduk.

Kategori 1 (Premium / Sisi Panjang) : Kursi premium ini berada di sepanjang sisi utama lapangan. Ini mencakup Grandstand (Barat) dan Ninian Stand (Timur) yang menawarkan pandangan paling seimbang terhadap jalannya laga. (Rentang harga: £15-40)

Kategori 2 (Standar / Sudut) : Kursi standar ini berada di area pertemuan sisi lapangan dengan belakang gawang, menawarkan pandangan diagonal ke lapangan. (Rentang harga: £10-35)

Kategori 3 (Family Stand / Sisi Pendek) : Kursi-kursi ini terletak di belakang gawang. Ini mencakup Canton Stand (markas kelompok suporter yang vokal) dan Family Stand yang telah ditentukan. (Rentang harga: £5-30)

Pantau situs resmi tim nasional mendekati waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Cardiff City Stadium

Cardiff City Stadium adalah venue olahraga utama di Wales, yang menjadi kandang bagi Cardiff City Football Club dan tim nasional sepakbola Wales. Resmi dibuka pada 2009, stadion ini merupakan stadion terbesar kedua di Wales setelah Principality Stadium, dengan kapasitas 33.280 kursi.

Selama 99 tahun, Cardiff City bermain di Ninian Park yang legendaris dan mengintimidasi. Pada awal 2000-an, stadion lama itu sudah ketinggalan zaman dan rencana untuk arena baru dengan seluruh tempat duduk disetujui untuk membantu klub melakukan modernisasi.

Pembangunan dimulai pada 2007 di lokasi bekas Leckwith Athletics Stadium, dengan biaya proyek sekitar £48 juta. Cardiff City Stadium yang baru membuka pintunya dengan pertandingan persahabatan melawan klub Skotlandia, Celtic, pada Juli 2009, yang berakhir dengan hasil imbang 0-0.

Momen-momen berkesan di Cardiff City Stadium

Epik Belgia (2015) : Wales mengalahkan Belgia 1-0 berkat gol legendaris Gareth Bale, mencatat rekor kehadiran stadion sebanyak 33.280 penonton dan membuka jalan menuju kiprah bersejarah mereka di Euro 2016.

Kualifikasi Piala Dunia (2022) : 'Red Wall' bernyanyi sepenuh hati di bawah sorotan lampu saat Wales mengalahkan Ukraina 1-0, yang membuat mereka lolos ke Piala Dunia FIFA pertama mereka dalam 64 tahun.

Real Madrid dan Piala Super UEFA (2014) : Venue ini menjadi pusat perhatian saat menjadi tuan rumah Piala Super UEFA. Real Madrid mengalahkan Sevilla 2-0, dengan superstar Cristiano Ronaldo mencetak kedua gol di rumput Cardiff.

Rock and Roll: Tentu saja, stadion ini tidak hanya digunakan untuk olahraga. Stadion ini adalah venue konser besar dan pernah menjadi tuan rumah penampilan musik raksasa termasuk Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart, dan Stereophonics.

Cara menuju ke sana

Dengan Kereta: Salah satu cara termudah untuk mencapai stadion dari pusat Cardiff.

Stasiun Ninian Park - Ini adalah stasiun terdekat, hanya 5 menit berjalan kaki dari gerbang stadion.

Stasiun Grangetown - Opsi bagus lainnya, hanya 10 menit berjalan kaki ke stadion.

Dengan Bus: Cardiff memiliki rute bus reguler yang berhenti tepat di dekat stadion.

Shuttle Hari Pertandingan (Rute 95) - Selama musim sepakbola, Cardiff Bus mengoperasikan bus shuttle khusus. Bus beroperasi setiap 15 menit mulai 2 jam sebelum kick-off, berangkat dari Wood Street (Halte JB) di pusat kota.

Rute Standar - Anda bisa naik Bus 1, 2, 95, atau 95A dari pusat kota. Turun di Sloper Road atau halte ASDA Leckwith Road.

Dengan Mobil: Stadion mudah diakses dari jalan tol, berlokasi di kode pos CF11 8AZ.

Petunjuk arah - Keluar dari jalan tol M4 di Junction 33. Ambil jalan raya terbagi A4232 menuju Cardiff/Barry, lalu keluar ke jalur B4267 yang bertanda menuju stadion.

Parkir - Area parkir stadion biasanya ditutup 60 menit sebelum kick-off demi keamanan. Hindari parkir di area ritel terdekat, karena memiliki batas ketat 90 menit dan penindakan tiket sangat ketat pada hari pertandingan.

Pertandingan Wales vs Norwegia di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Wales vs Norwegia: Performa terkini

Peringkat FIFA: Wales (#38) vs Norwegia (#19)

Wales saat ini sedang dalam rangkaian empat pertandingan tanpa kemenangan. Sejak mimpi mereka ke Piala Dunia dihancurkan oleh Bosnia dan Herzegovina pada play-off Maret, mereka bermain imbang dalam dua laga persahabatan (melawan Irlandia Utara dan Ghana) dan kalah dari Rumania.

Norwegia terdorong oleh performa mereka pada musim panas di Piala Dunia FIFA 2026. Mereka melampaui semua usaha sebelumnya di panggung global dengan mencapai babak perempat-final. Setidaknya ada 2 gol yang tercipta di masing-masing dari delapan pertandingan terakhir Norwegia dan mereka gagal mencatat clean sheet dalam seluruh laga tersebut.

Wales vs Norwegia: Rekor head-to-head terbaru

Rekor pertemuan sepanjang masa antara Wales dan Norwegia adalah 4 kemenangan untuk Norwegia, 3 kemenangan untuk Wales, dan 4 hasil imbang dari total 11 pertemuan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Norwegia mencetak 15 gol dan Wales 14 gol.

Pertandingan terakhir antara kedua tim berlangsung pada 2011, dengan Wales menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia dalam laga persahabatan di Cardiff City Stadium. Gareth Bale membuka skor dengan tendangan voli, diikuti sepakan melengkung dari manajer Wales saat ini, Craig Bellamy. Norwegia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Erik Huseklepp, tetapi dua gol telat dari pemain pengganti Sam Vokes memastikan kemenangan dominan Wales.