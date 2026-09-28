Cara mendapatkan tiket Wales vs Denmark: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Wales akan menghadapi Denmark dalam laga fase grup UEFA Nations League yang menarik di Cardiff City Stadium, Cardiff, pada 4 Oktober 2026. Duel bergengsi Grup D ini mempertemukan dua tim Eropa yang dinamis dan sama-sama ingin meraih poin penting di turnamen.

GOAL menyajikan semua detail penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat Anda di Cardiff City Stadium. Temukan kanal tiket resmi, opsi pasar sekunder, informasi harga, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Wales vs Denmark di UEFA Nations League A?

Wales vs Denmark akan kick-off pada pukul 19.45 BST, Kamis, 1 Oktober 2026, di Cardiff City Stadium, Cardiff.

UEFA Nations League A - Pekan 4 4 Okt 2026 - 14.45 Cardiff City Stadium

Di mana membeli tiket Wales vs Denmark?

Tiket resmi pertandingan bisa dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Football Association of Wales (FAW), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Wales. Portal resmi tersebut adalah tujuan utama Anda untuk mendapatkan tiket dengan harga normal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika listing di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti Ticombo adalah pilihan Anda.

Berapa harga tiket Wales vs Denmark?

Harga tiket standar di portal penjualan tiket resmi FAW biasanya mulai dari €35 untuk kursi general admission di belakang gawang, dengan harga meningkat berdasarkan kategori kursi dan lokasi di dalam Cardiff City Stadium.

Di marketplace sekunder seperti Ticombo, harga tiket pasar sekunder saat ini mulai dari €58 per kursi, dengan harga akhir berfluktuasi tergantung pada sektor tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Wales vs Denmark UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Wales vs Denmark

Wales meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, mencetak 11 gol dan kebobolan delapan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Romania dalam laga persahabatan pada Juni. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Ghana dan Irlandia Utara, kalah 1-1 dari Bosnia dan Herzegovina secara agregat di kualifikasi Piala Dunia, dan mengalahkan Makedonia Utara 7-1 pada babak kualifikasi sebelumnya.

Denmark mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan delapan gol dicetak dan delapan kebobolan. Pertandingan terbaru mereka adalah hasil imbang 0-0 melawan DR Congo dalam laga persahabatan. Sebelumnya, mereka tersingkir dari Czechia dengan agregat 2-2 di kualifikasi Piala Dunia, mengalahkan Makedonia Utara 4-0, kalah 4-2 dari Scotland, dan bermain imbang 2-2 melawan Belarus.

Wales vs Denmark: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara Wales dan Denmark terjadi di Euro 2020 pada Juni 2021, ketika Denmark menang 4-0 di Amsterdam. Dalam empat pertemuan terakhir yang tercatat, Denmark menang tiga kali dan Wales sekali, tanpa hasil imbang. Denmark meraih kemenangan 2-0 dan 2-1 di UEFA Nations League B 2018, sementara satu-satunya kemenangan Wales dalam data ini terjadi dalam laga persahabatan pada November 2008.



