Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoVillarreal
Estadio de la Ceramica
team-logoSSC Napoli
Book Villarreal vs SSC Napoli Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Villarreal vs SSC Napoli: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Villarreal
SSC Napoli
Champions League

Villarreal menghadapi SSC Napoli di Liga Champions. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Villarreal akan menghadapi Napoli pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Dalam pertemuan mereka sebelumnya di Liga Champions UEFA pada fase grup 2011/12, Napoli memenangkan kedua laga melawan Villarreal dengan skor masing-masing 2–0. Villarreal akan mengandalkan dukungan penuh gairah dari 23.000 penonton di kandang untuk mencoba meraih kemenangan terobosan atas rival mereka dari Serie A.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Villarreal vs Napoli, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Villarreal vs SSC Napoli di Liga Champions?

Villarreal vs Napoli akan kick-off di Estadio de la Ceramica, Villarreal, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

crest
Champions League - Pekan 2
Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket Villarreal vs SSC Napoli Prague di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Villarreal vs SSC Napoli di Liga Champions UEFA yang berlangsung di Estadio de la Cerámica, Spanyol, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Portal Tiket Resmi Villarreal CF: Cara paling aman untuk membeli tiket utama adalah melalui situs resmi Villarreal CF. Tiket kandang awalnya tersedia untuk pemegang tiket musiman (abonados) sebelum sisa kursi dilepas untuk penjualan umum.
  • Alokasi Tandang SSC Napoli: Jika Anda mendukung Napoli dan ingin duduk di sektor tandang, tiket didistribusikan langsung melalui kanal resmi SSC Napoli dan membutuhkan kartu fan tim (Fidelity Card) atau registrasi di outlet tiket resmi mereka.

Berapa harga tiket Villarreal vs SSC Napoli di Liga Champions?

Harga tiket untuk pertandingan Villarreal vs SSC Napoli di Liga Champions UEFA di Estadio de la Cerámica bervariasi berdasarkan apakah Anda membeli tiket utama dengan harga normal atau tiket jual kembali.

Harga tiket utama / umum

Jika dibeli langsung melalui kanal resmi klub, tergantung ketersediaan:

  • Fondo Norte (Tingkat Atas): Sekitar €25 – €30
  • Fondo Norte / Fondo Sur (Tingkat Bawah): Sekitar €30 – €40
  • Preferencia: Sekitar €45 – €70
  • Tribuna / Tribun Tengah: Sekitar €80 – €120
  • VIP & Hospitality Boxes: Mulai dari €150 – €300+

Harga pasar sekunder / jual kembali

Karena tingginya permintaan dan kapasitas terbatas Estadio de la Cerámica, sekitar 23.000 kursi, tiket di platform tiket sekunder seperti StubHub berfluktuasi secara signifikan:

  • Kursi awal / level masuk: Biasanya mulai dari sekitar €75 – €115 (dikonversi dari sekitar $80–$125)
  • Harga tiket rata-rata: Berkisar antara €150 dan €350 untuk kategori pandangan standar
  • Seksi premium & fan tandang: Bisa mencapai €500+ tergantung permintaan dan markup penjual

Villarreal vs SSC Napoli di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs SSC Napoli

Villarreal kalah tiga kali dan imbang dua kali dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, tanpa kemenangan dalam rangkaian itu. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-2 dari Borussia Dortmund di Liga Champions pada 8 September. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka kalah 2-3 dari Deportivo de A Coruna di LaLiga dan 1-0 dari Deportivo Alaves. Dalam lima pertandingan itu, Villarreal mencetak delapan gol dan kebobolan 10 gol.

Napoli meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Bologna di Serie A pada 13 September. Sebelumnya, mereka kalah 0-1 dari Arsenal di Liga Champions dan kalah 3-2 dari Inter di Serie A. Dalam lima pertandingan itu, Napoli mencetak lima gol dan kebobolan tujuh gol.

VIL

VIL - Performa

COR
K2-3
BVB
K3-2
BET
K1-2
MAL
M1-3
LEV
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
NAP

NAP - Performa

COM
K1-2
INT
K3-2
ARS
K0-1
BOL
M1-0
FIO
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Villarreal vs SSC Napoli: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi dalam laga persahabatan pada 17 Desember 2022, ketika Villarreal mengalahkan Napoli 3-2. Sebelum itu, kedua tim bertemu dua kali di Liga Europa 2015-16, dengan Villarreal menang 1-0 di kandang sebelum bermain imbang 1-1 di Naples. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Napoli mencatat tiga kemenangan berbanding dua milik Villarreal.

Head to Head

VillarrealSeriSSC Napoli
2
1
2
Club Friendlies
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FT
Europa League
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FT
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Champions League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
FT
Champions League
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google