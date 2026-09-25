Villarreal akan menghadapi Napoli pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Dalam pertemuan mereka sebelumnya di Liga Champions UEFA pada fase grup 2011/12, Napoli memenangkan kedua laga melawan Villarreal dengan skor masing-masing 2–0. Villarreal akan mengandalkan dukungan penuh gairah dari 23.000 penonton di kandang untuk mencoba meraih kemenangan terobosan atas rival mereka dari Serie A.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Villarreal vs Napoli, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Villarreal vs SSC Napoli di Liga Champions?

Villarreal vs Napoli akan kick-off di Estadio de la Ceramica, Villarreal, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 15.00 Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket Villarreal vs SSC Napoli Prague di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Villarreal vs SSC Napoli di Liga Champions UEFA yang berlangsung di Estadio de la Cerámica, Spanyol, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Kanal resmi klub

Portal Tiket Resmi Villarreal CF: Cara paling aman untuk membeli tiket utama adalah melalui situs resmi Villarreal CF. Tiket kandang awalnya tersedia untuk pemegang tiket musiman (abonados) sebelum sisa kursi dilepas untuk penjualan umum.

Alokasi Tandang SSC Napoli: Jika Anda mendukung Napoli dan ingin duduk di sektor tandang, tiket didistribusikan langsung melalui kanal resmi SSC Napoli dan membutuhkan kartu fan tim (Fidelity Card) atau registrasi di outlet tiket resmi mereka.

Berapa harga tiket Villarreal vs SSC Napoli di Liga Champions?

Harga tiket untuk pertandingan Villarreal vs SSC Napoli di Liga Champions UEFA di Estadio de la Cerámica bervariasi berdasarkan apakah Anda membeli tiket utama dengan harga normal atau tiket jual kembali.

Harga tiket utama / umum

Jika dibeli langsung melalui kanal resmi klub, tergantung ketersediaan:

Fondo Norte (Tingkat Atas): Sekitar €25 – €30

Fondo Norte / Fondo Sur (Tingkat Bawah): Sekitar €30 – €40

Preferencia: Sekitar €45 – €70

Tribuna / Tribun Tengah: Sekitar €80 – €120

VIP & Hospitality Boxes: Mulai dari €150 – €300+

Harga pasar sekunder / jual kembali

Karena tingginya permintaan dan kapasitas terbatas Estadio de la Cerámica, sekitar 23.000 kursi, tiket di platform tiket sekunder seperti StubHub berfluktuasi secara signifikan:

Kursi awal / level masuk: Biasanya mulai dari sekitar €75 – €115 (dikonversi dari sekitar $80–$125)

Harga tiket rata-rata: Berkisar antara €150 dan €350 untuk kategori pandangan standar

Seksi premium & fan tandang: Bisa mencapai €500+ tergantung permintaan dan markup penjual

Villarreal vs SSC Napoli di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs SSC Napoli

Villarreal kalah tiga kali dan imbang dua kali dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, tanpa kemenangan dalam rangkaian itu. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-2 dari Borussia Dortmund di Liga Champions pada 8 September. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka kalah 2-3 dari Deportivo de A Coruna di LaLiga dan 1-0 dari Deportivo Alaves. Dalam lima pertandingan itu, Villarreal mencetak delapan gol dan kebobolan 10 gol.

Napoli meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Bologna di Serie A pada 13 September. Sebelumnya, mereka kalah 0-1 dari Arsenal di Liga Champions dan kalah 3-2 dari Inter di Serie A. Dalam lima pertandingan itu, Napoli mencetak lima gol dan kebobolan tujuh gol.

Villarreal vs SSC Napoli: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi dalam laga persahabatan pada 17 Desember 2022, ketika Villarreal mengalahkan Napoli 3-2. Sebelum itu, kedua tim bertemu dua kali di Liga Europa 2015-16, dengan Villarreal menang 1-0 di kandang sebelum bermain imbang 1-1 di Naples. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Napoli mencatat tiga kemenangan berbanding dua milik Villarreal.