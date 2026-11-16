Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoVillarreal
Estadio de la Ceramica
team-logoSabah FK
Book Villarreal vs Sabah FK Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Villarreal vs Sabah FK: Harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menjelang laga, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Villarreal
Sabah FK
Champions League

Villarreal menghadapi Sabah FK di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Villarreal menjamu Sabah FK pada Selasa, 8 Desember 2026, di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Laga ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara Villarreal dan Sabah FK di kompetisi UEFA. Kedua tim menghadapi pertandingan penting di Eropa ini dengan harapan naik di klasemen, sementara Villarreal bermain di kandang sendiri di Spanyol.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Villarreal vs Sabah FK, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Villarreal vs Sabah FK di Liga Champions dimulai?

Villarreal vs Sabah FK berlangsung di Estadio de la Ceramica, Villarreal, pada Selasa, 8 Desember 2026.

crest
Champions League - Pekan 6
Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket Villarreal vs Sabah FK di Liga Champions?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Villarreal vs Sabah FK di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi Villarreal CF atau loket tiket stadion merupakan cara utama dan paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi.

2. Platform penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Villarreal vs Sabah FK di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Villarreal vs Sabah FK di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

  • Fondo (tribune belakang gawang / tribun melengkung): Sekitar €30 hingga €50.
  • Preferencia (tribune samping): Sekitar €55 hingga €95.
  • Tribuna (tribune utama / area VIP): Sekitar €100 hingga €150 atau lebih

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Fondo (tribune belakang gawang / tribun melengkung): Biasanya mulai dari sekitar €420 hingga €530.
  • Preferencia (tribune samping): Biasanya berkisar antara €550 hingga €850.
  • Tribuna (tribune utama / area VIP): Biasanya berkisar antara €900 hingga €1.650 atau lebih.

Villarreal vs Sabah FK di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs Sabah FK

Villarreal menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 2-0 atas Getafe di LaLiga pada 8 November. Keberhasilan tidak kebobolan itu memberi mereka sedikit kepercayaan diri setelah periode sulit. Sebelumnya, mereka kalah 6-0 dari PSG di Liga Champions dan takluk 0-1 dari Espanyol di liga. Dalam periode tersebut, Villarreal juga mengalahkan CD Manacor 5-0 di Copa del Rey dan meraih kemenangan tandang 2-1 atas Valencia. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu.

Sabah FK datang dengan catatan dua kekalahan, dua hasil imbang, dan tanpa kemenangan dalam lima laga terakhir. Pertandingan teranyar mereka berakhir imbang 2-2 melawan Shamakhi FK di Liga Primer Azerbaijan. Sebelumnya, mereka kalah 4-1 dari Viking di Liga Champions. Hasil-hasil sebelumnya mencakup kekalahan 3-2 dari Turan Tovuz, hasil imbang 0-0 melawan Qarabag FK, dan kekalahan 1-2 dari Borussia Dortmund di kompetisi Eropa. Sabah mencetak lima gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

VIL

VIL - Performa

VAL
M1-2
CDM
M0-5
ESP
K0-1
PSG
K0-6
GET
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
SAB

SAB - Performa

BVB
K1-2
QRB
S0-0
TUT
K3-2
VIK
K4-1
SHA
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Villarreal vs Sabah FK: Rekor pertemuan terakhir

Belum ada data pertemuan sebelumnya antara Villarreal dan Sabah FK. Laga ini akan menjadi pertemuan pertama mereka yang tercatat di kompetisi UEFA.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google