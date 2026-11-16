Villarreal menjamu Sabah FK pada Selasa, 8 Desember 2026, di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Laga ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara Villarreal dan Sabah FK di kompetisi UEFA. Kedua tim menghadapi pertandingan penting di Eropa ini dengan harapan naik di klasemen, sementara Villarreal bermain di kandang sendiri di Spanyol.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Villarreal vs Sabah FK, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Villarreal vs Sabah FK di Liga Champions dimulai?

Villarreal vs Sabah FK berlangsung di Estadio de la Ceramica, Villarreal, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 8 Des 2026 - 12.45 Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket Villarreal vs Sabah FK di Liga Champions?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Villarreal vs Sabah FK di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi Villarreal CF atau loket tiket stadion merupakan cara utama dan paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Villarreal vs Sabah FK di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Villarreal vs Sabah FK di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Fondo (tribune belakang gawang / tribun melengkung): Sekitar €30 hingga €50 .

Sekitar . Preferencia (tribune samping): Sekitar €55 hingga €95 .

Sekitar . Tribuna (tribune utama / area VIP): Sekitar €100 hingga €150 atau lebih

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Fondo (tribune belakang gawang / tribun melengkung): Biasanya mulai dari sekitar €420 hingga €530 .

Biasanya mulai dari sekitar . Preferencia (tribune samping): Biasanya berkisar antara €550 hingga €850 .

Biasanya berkisar antara . Tribuna (tribune utama / area VIP): Biasanya berkisar antara €900 hingga €1.650 atau lebih.

Villarreal vs Sabah FK di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs Sabah FK

Villarreal menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 2-0 atas Getafe di LaLiga pada 8 November. Keberhasilan tidak kebobolan itu memberi mereka sedikit kepercayaan diri setelah periode sulit. Sebelumnya, mereka kalah 6-0 dari PSG di Liga Champions dan takluk 0-1 dari Espanyol di liga. Dalam periode tersebut, Villarreal juga mengalahkan CD Manacor 5-0 di Copa del Rey dan meraih kemenangan tandang 2-1 atas Valencia. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu.

Sabah FK datang dengan catatan dua kekalahan, dua hasil imbang, dan tanpa kemenangan dalam lima laga terakhir. Pertandingan teranyar mereka berakhir imbang 2-2 melawan Shamakhi FK di Liga Primer Azerbaijan. Sebelumnya, mereka kalah 4-1 dari Viking di Liga Champions. Hasil-hasil sebelumnya mencakup kekalahan 3-2 dari Turan Tovuz, hasil imbang 0-0 melawan Qarabag FK, dan kekalahan 1-2 dari Borussia Dortmund di kompetisi Eropa. Sabah mencetak lima gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Villarreal vs Sabah FK: Rekor pertemuan terakhir

Belum ada data pertemuan sebelumnya antara Villarreal dan Sabah FK. Laga ini akan menjadi pertemuan pertama mereka yang tercatat di kompetisi UEFA.