Villarreal menjamu Real Sociedad pada Minggu, 6 Desember 2026, di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada 20 Maret 2026, Villarreal meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Real Sociedad di Estadio de la Cerámica. Sebelumnya pada musim 2025–26, Villarreal juga menang tipis 3-2 dalam laga tandang yang berlangsung sengit melawan Real Sociedad di Reale Arena.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu diketahui untuk mendapatkan tiket Villarreal vs Real Sociedad, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Villarreal vs Real Sociedad di LaLiga dimulai?

Pertandingan Villarreal vs Real Sociedad dimulai pada Minggu, 6 Desember 2026, di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

LaLiga - Pekan 15 6 Des 2026 - 09.00 Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket Villarreal vs Real Sociedad di LaLiga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Villarreal vs Real Sociedad di LaLiga mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi Villarreal CF atau Real Sociedad. Ini merupakan cara paling aman dan tepercaya untuk mendapatkan tempat duduk dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Villarreal vs Real Sociedad di LaLiga?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Villarreal vs Real Sociedad di LaLiga mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / tribun belakang gawang (Fondo Norte / Fondo Sur): Biasanya berkisar antara €30 hingga €50 .

Biasanya berkisar antara . Tribun samping (Lateral): Umumnya berkisar antara €50 hingga €90 .

Umumnya berkisar antara . Tribun utama (Tribuna): Berkisar antara €90 hingga €150 lebih.

Villarreal vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal dan Real Sociedad

Villarreal mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 6-0 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Mereka juga kalah 1-0 dari Espanyol di LaLiga. Di sisi positif, kemenangan 5-0 atas CD Manacor di Copa del Rey dan kemenangan 2-1 di kandang Valencia menunjukkan bahwa mereka masih mampu tampil baik. Dalam lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh.

Real Sociedad mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Lyon di Liga Europa, setelah sebelumnya mengalahkan Levante 2-1 di LaLiga dan Lillestroem 6-0 di kompetisi Eropa. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode itu terjadi saat menghadapi Athletic Bilbao, dengan skor 2-1 di liga. Sociedad mencetak 15 gol dan kebobolan 10 dalam lima pertandingan tersebut.

Villarreal vs Real Sociedad: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Maret 2026, ketika Villarreal menang 3-1 di Estadio de la Ceramica dalam laga LaLiga. Dalam lima pertemuan terakhir, Villarreal meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Real Sociedad meraih satu kemenangan, yakni 1-0 di Reale Arena pada Januari 2025. Total gol dalam lima pertandingan tersebut adalah 12 untuk Villarreal dan tujuh untuk Real Sociedad.