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Cara mendapatkan tiket Villarreal vs Real Sociedad: harga tiket LaLiga, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Villarreal
Real Sociedad
LaLiga

Villarreal menghadapi Real Sociedad di La Liga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Villarreal menjamu Real Sociedad pada Minggu, 6 Desember 2026, di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada 20 Maret 2026, Villarreal meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Real Sociedad di Estadio de la Cerámica. Sebelumnya pada musim 2025–26, Villarreal juga menang tipis 3-2 dalam laga tandang yang berlangsung sengit melawan Real Sociedad di Reale Arena.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu diketahui untuk mendapatkan tiket Villarreal vs Real Sociedad, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Villarreal vs Real Sociedad di LaLiga dimulai?

Pertandingan Villarreal vs Real Sociedad dimulai pada Minggu, 6 Desember 2026, di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

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LaLiga - Pekan 15
Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket Villarreal vs Real Sociedad di LaLiga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Villarreal vs Real Sociedad di LaLiga mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi Villarreal CF atau Real Sociedad. Ini merupakan cara paling aman dan tepercaya untuk mendapatkan tempat duduk dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Villarreal vs Real Sociedad di LaLiga?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Villarreal vs Real Sociedad di LaLiga mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum / tribun belakang gawang (Fondo Norte / Fondo Sur): Biasanya berkisar antara €30 hingga €50.
  • Tribun samping (Lateral): Umumnya berkisar antara €50 hingga €90.
  • Tribun utama (Tribuna): Berkisar antara €90 hingga €150 lebih.

Villarreal vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal dan Real Sociedad

Villarreal mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 6-0 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Mereka juga kalah 1-0 dari Espanyol di LaLiga. Di sisi positif, kemenangan 5-0 atas CD Manacor di Copa del Rey dan kemenangan 2-1 di kandang Valencia menunjukkan bahwa mereka masih mampu tampil baik. Dalam lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh.

Real Sociedad mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Lyon di Liga Europa, setelah sebelumnya mengalahkan Levante 2-1 di LaLiga dan Lillestroem 6-0 di kompetisi Eropa. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode itu terjadi saat menghadapi Athletic Bilbao, dengan skor 2-1 di liga. Sociedad mencetak 15 gol dan kebobolan 10 dalam lima pertandingan tersebut.

VIL

VIL - Performa

VAL
M1-2
CDM
M0-5
ESP
K0-1
PSG
K0-6
GET
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
RSO

RSO - Performa

LIL
M0-6
LEV
M2-1
ATH
K2-1
OL
S1-1
RAY
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Villarreal vs Real Sociedad: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Maret 2026, ketika Villarreal menang 3-1 di Estadio de la Ceramica dalam laga LaLiga. Dalam lima pertemuan terakhir, Villarreal meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Real Sociedad meraih satu kemenangan, yakni 1-0 di Reale Arena pada Januari 2025. Total gol dalam lima pertandingan tersebut adalah 12 untuk Villarreal dan tujuh untuk Real Sociedad.

Head to Head

VillarrealSeriReal Sociedad
3
1
1
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FT
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FT
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FT
11Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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