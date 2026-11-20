Villarreal menjamu Rayo Vallecano pada Minggu, 13 Desember 2026 di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Villarreal menang telak 4-0 di kandang pada November 2025 lewat gol Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesaña, dan Ayoze Pérez. Rayo Vallecano membalas dalam pertemuan terakhir kedua tim pada Mei 2026 dengan kemenangan 2-0 di Vallecas melalui gol Sergio Camello dan Alemão.

Berikut GOAL sajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Villarreal vs Rayo Vallecano, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga LaLiga Villarreal vs Rayo Vallecano dimulai?

Villarreal vs Rayo Vallecano berlangsung di Estadio de la Ceramica, Villarreal, pada Minggu, 13 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 16 13 Des 2026 - 09.00 Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Villarreal vs Rayo Vallecano?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Villarreal vs Rayo Vallecano mendatang:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi klub (penjualan tiket resmi Villarreal CF): Ini adalah cara paling aman dan langsung untuk membeli tiket. Tiket penjualan umum biasanya tersedia beberapa pekan atau hari sebelum pertandingan, dengan pilihan tempat duduk resmi di berbagai tribune stadion.

Ini adalah cara paling aman dan langsung untuk membeli tiket. Tiket penjualan umum biasanya tersedia beberapa pekan atau hari sebelum pertandingan, dengan pilihan tempat duduk resmi di berbagai tribune stadion. Loket tiket stadion klub (Taquillas): Tiket dapat dibeli langsung di loket Estadio de la Cerámica pada hari pertandingan (bergantung pada ketersediaan) atau beberapa hari menjelang laga.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Villarreal vs Rayo Vallecano?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Villarreal vs Rayo Vallecano mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler / belakang gawang (Fondo Norte / Fondo Sur): Umumnya berkisar antara €30 hingga €50 .

Umumnya berkisar antara . Tribune samping (Lateral): Biasanya berkisar antara €50 hingga €90 .

Biasanya berkisar antara . Tribune utama & tempat duduk premium (Tribuna / Preferencia): Biasanya berkisar antara €90 hingga €150+ .

Biasanya berkisar antara . Paket layanan VIP: Harganya kerap mulai dari €350 hingga €600+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui kanal klub, salah satu platform tiket sekunder yang bisa dicoba adalah StubHub. Platform tersebut mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket reguler / tribune atas: Umumnya mulai dari sekitar €35 hingga €55 .

Umumnya mulai dari sekitar . Bagian samping tingkat tengah: Sering ditawarkan seharga €80 hingga €160 .

Sering ditawarkan seharga . Blok premium di sisi lapangan pada tribune bawah: Biasanya berharga €250 hingga €400+ .

Biasanya berharga . Tiket VIP yang dijual kembali & paket layanan: Harganya dapat berkisar antara €600 hingga €800+.

LaLiga Villarreal vs Rayo Vallecano: Semua yang perlu diketahui

Performa Villarreal vs Rayo Vallecano

Villarreal mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Getafe di LaLiga pada 8 November, setelah sebelumnya kalah 6-0 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Sebelumnya dalam rangkaian itu, Villarreal menang 2-1 di kandang Valencia dalam laga liga dan mengalahkan CD Manacor 5-0 di Copa del Rey. Dalam lima pertandingan tersebut, Villarreal mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali.

Rayo Vallecano meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan 1-0 dari Real Sociedad pada 8 November, meski mereka mengalahkan Celta Vigo 3-0 di LaLiga sepekan sebelumnya. Dalam periode ini, Rayo juga menang 3-2 di kandang Recreativo Huelva dalam laga Copa del Rey. Rayo mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Villarreal vs Rayo Vallecano: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di LaLiga pada 17 Mei 2026, ketika Rayo Vallecano menang 2-0 di kandang. Sebelumnya, Villarreal meraih kemenangan telak 4-0 di Estadio de la Ceramica pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Villarreal memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Rayo, sementara satu laga berakhir imbang. Agregat gol dalam lima pertemuan itu adalah 11 untuk Villarreal dan tiga untuk Rayo.