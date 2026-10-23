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Champions League
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Cara mendapatkan tiket Villarreal vs Paris Saint-Germain: harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
Villarreal
Paris Saint-Germain
Champions League

Villarreal menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Pertandingan mendatang ini akan menjadi duel menarik di Eropa, mengingat kedua klub belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif di ajang resmi UEFA.

Paris Saint-Germain datang dengan modal kuat setelah meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua hal tentang cara mendapatkan tiket Villarreal vs Paris Saint-Germain, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Villarreal vs Paris Saint-Germain di Liga Champions dimulai?

Villarreal vs Paris Saint-Germain akan berlangsung di Estadio de la Ceramica, Villarreal, pada Selasa, 3 November 2026.

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Champions League - Pekan 4
Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket Villarreal vs Paris Saint-Germain di Liga Champions?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions UEFA mendatang antara Villarreal dan Paris Saint-Germain di Estadio de la Cerámica, suporter memiliki beberapa pilihan utama:

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda bisa langsung memeriksa situs resmi Villarreal CF atau Paris Saint-Germain. Ini biasanya menjadi sumber utama tiket dengan harga resmi, meski ketersediaan tiket untuk pertandingan besar di Eropa umumnya mensyaratkan keanggotaan klub atau poin loyalitas, dan tiketnya kerap cepat habis.
  • Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Villarreal vs Paris Saint-Germain di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions antara Villarreal dan Paris Saint-Germain bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui jalur resmi klub atau platform penjualan kembali tiket.

1. Jalur resmi klub

  • Tribune belakang gawang (Fondo Norte / Sur): €30 hingga €50 untuk tingkat atas dan bawah, sebagai pilihan menonton dengan harga paling terjangkau.
  • Tribune Lateral / Preferencia: €60 hingga €110 untuk kursi di sisi lapangan dengan harga menengah.
  • Tribune Central Tribuna: €120 hingga lebih dari €200 untuk pemandangan premium dari tribune utama.
  • Tribune VIP & boks hospitality: €250 hingga lebih dari €500 untuk paket mewah dengan fasilitas eksklusif.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan klub sudah habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Kursi tingkat atas / sudut: Mulai sekitar €240 hingga €320 untuk kursi masuk umum dengan pemandangan standar.
  • Blok sisi panjang lapangan / tingkat bawah: Berkisar antara €350 dan €650 seiring meningkatnya permintaan untuk pertandingan besar fase grup.
  • Paket penjualan kembali VIP & premium: Sering kali harganya melampaui €1.000 hingga lebih dari €1.500, bergantung pada blok tempat duduk dan ketersediaan di pasar.

Villarreal vs Paris Saint-Germain di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs Paris Saint-Germain

Villarreal mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Pada laga terkini, mereka menang 3-1 di kandang atas Levante di LaLiga, setelah sebelumnya menang 1-3 saat bertandang ke Malaga. Tiga kekalahan dalam rentang tersebut termasuk kekalahan 3-2 dari Borussia Dortmund di Liga Champions dan kekalahan 2-3 dari Deportivo de A Coruna di LaLiga. Dalam lima pertandingan itu, Villarreal mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali.

PSG meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 1-2 atas Marseille di Ligue 1. Mereka juga menang 1-0 saat bertandang ke markas Brest. Hasil paling menonjol dalam rentang tersebut ialah kemenangan 6-1 atas Slovan Bratislava di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Monaco dengan skor 2-1. PSG mencetak dua belas gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu.

VIL

VIL - Performa

LEV
M3-1
RMA
K1-0
NAP
M3-1
ELC
S0-0
LIV
K4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
PSG

PSG - Performa

OM
M1-2
LEM
M3-1
MCI
M2-4
STR
M1-3
BAR
M4-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Villarreal vs Paris Saint-Germain: Rekor pertemuan terakhir

Belum ada data pertemuan antara Villarreal dan Paris Saint-Germain yang disediakan untuk pertandingan ini. Informasi historis dari pertemuan sebelumnya akan diperbarui jika tersedia.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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