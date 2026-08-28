Villarreal akan menghadapi Levante pada Rabu, 20 September 2026 di Estadio de la Cerámica, Villarreal.

Secara historis, Villarreal unggul telak dalam pertemuan kompetitif terbaru kedua tim, termasuk kemenangan kandang meyakinkan 5-1 atas Levante dalam duel LaLiga terakhir mereka di stadion tersebut. Dengan Levante berusaha menghindari tekanan degradasi sejak awal musim dan Villarreal memburu tempat kualifikasi Eropa, kedua klub memasuki laga ini dengan target meraih hasil liga yang krusial.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Villarreal vs Levante, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Villarreal vs Levante di LaLiga?

Villarreal vs Levante berlangsung di Estadio de la Cerámica, Villarreal. Cek jadwal siaran di wilayah Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi.

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 12.30 Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket Villarreal vs Levante di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan Villarreal vs Levante di Estadio de la Cerámica, Anda bisa membelinya melalui saluran resmi utama atau platform tiket sekunder:

Pembelian resmi langsung

Portal tiket resmi Villarreal CF: Cara paling langsung adalah melalui portal tiket di situs resmi Villarreal CF (didukung OneBox), tempat tiket dijual bebas untuk publik setelah pemegang tiket musiman telah terakomodasi.

Loket Estadio de la Cerámica: Tiket bisa dibeli langsung secara tatap muka di loket stadion ( taquillas ) di Estadio de la Cerámica, Vila-real, tergantung ketersediaan.

Platform tiket sekunder & penjualan kembali

Agregator dan penjual ulang: Jika alokasi resmi habis terjual, tiket tersedia melalui marketplace sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Villarreal vs Levante di LaLiga?

Harga tiket Villarreal vs. Levante bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

Harga resmi langsung (Estadio de la Cerámica)

Tiket masuk umum (belakang gawang/tribune ujung): €25 - €40

Tribune samping (Preferente / Tribuna Lateral): €45 - €70

Tribune utama (Tribuna Central / Main Stand): €75 - €120+

Paket VIP / hospitality: €150 - €300+

Villarreal vs Levante di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs Levante

Villarreal meraih empat poin dari dua pertandingan LaLiga mereka, dengan keduanya berakhir 2-2. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang di markas Atletico Madrid pada 23 Agustus, dan mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Racing Santander pada pekan pembuka. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Dua kemenangan itu diraih pada pramusim, saat mengalahkan Galatasaray 2-1 dan Levante 1-0, sementara kekalahan 3-1 dari Lens menjadi satu-satunya kekalahan mereka. Villarreal mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan terakhir Levante menghasilkan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 di markas Osasuna di LaLiga pada 24 Agustus, setelah sebelumnya kalah 3-0 dari Espanyol pada pekan pembuka. Sebelum musim kompetitif dimulai, Levante kalah 1-0 dari Villarreal dalam laga persahabatan dan mengalahkan Albacete 2-1. Kemenangan pramusim lainnya diraih atas Al Qadsiah, dengan skor 1-0. Levante mencetak tiga gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

Villarreal vs Levante: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 5 Agustus 2026, ketika Villarreal mengalahkan Levante 1-0 dalam laga persahabatan pramusim. Sebelumnya, kedua tim bertemu di LaLiga pada 2 Mei 2026, dengan Villarreal menang 5-1 di Estadio de la Cerámica. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Villarreal menang empat kali, sementara Levante meraih satu kemenangan, yaitu menang kandang 2-0 di LaLiga pada April 2022. Kedua klub juga bertemu di LaLiga pada 18 Februari 2026, ketika Villarreal menang 1-0 di kandang lawan, serta dalam laga persahabatan pada Agustus 2022, yang dimenangkan Villarreal 3-1.