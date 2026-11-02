Villarreal menjamu Getafe pada Minggu, 8 November 2026, di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Dalam pertemuan terakhir pada 14 Februari 2026, Getafe meraih kemenangan 2-1 atas Villarreal lewat pertandingan sengit di Coliseum. Sebelum laga itu, Villarreal menang 2-0 di kandang sendiri, Estadio de la Cerámica, pada Desember 2025.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Villarreal vs Getafe, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Villarreal vs Getafe dimulai?

Villarreal vs Getafe berlangsung di Estadio de la Ceramica, Villarreal, pada Minggu, 8 November 2026.

LaLiga - Pekan 12 8 Nov 2026 - 12.30 Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket laga LaLiga Villarreal vs Getafe?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Villarreal dan Getafe di Estadio de la Cerámica, ada beberapa pilihan, tergantung ketersediaan dan preferensi Anda:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi klub: Membeli langsung melalui situs resmi Villarreal CF merupakan cara paling aman dan langsung untuk mendapatkan kursi di area pendukung tuan rumah, meski penjualan tiket tahap awal sering kali diprioritaskan bagi anggota klub dan pemegang tiket musiman.

Membeli langsung melalui situs resmi Villarreal CF merupakan cara paling aman dan langsung untuk mendapatkan kursi di area pendukung tuan rumah, meski penjualan tiket tahap awal sering kali diprioritaskan bagi anggota klub dan pemegang tiket musiman. Tribun tim tamu: Jika Anda mendukung Getafe, tiket untuk area khusus pendukung tim tamu biasanya dapat dibeli melalui kanal resmi Getafe atau loket tiket klub.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket laga LaLiga Villarreal vs Getafe?

Harga tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Villarreal dan Getafe bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya langsung melalui kanal resmi klub atau menggunakan platform penjualan kembali tiket.

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar yang dibeli langsung dari klub biasanya berharga €30 hingga €100, bergantung pada kategori dan lokasi kursi di Estadio de la Cerámica, seperti Fondo, Preferencia, atau Tribuna.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dalam penjualan langsung oleh klub sudah habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi kategori standar untuk pertandingan ini memiliki harga awal sekitar €50 hingga €130 .

untuk pertandingan ini memiliki harga awal sekitar . Pilihan kursi premium, tiket kategori 1, atau paket layanan VIP kerap berharga mulai €180 hingga lebih dari €600, bergantung pada permintaan pasar dan lokasi kursi.

Villarreal vs Getafe di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Villarreal dan Getafe

Villarreal menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pada pertandingan terbarunya, Villarreal menang 3-1 atas Levante di LaLiga, setelah sebelumnya meraih kemenangan tandang 1-3 atas Malaga. Kapal Selam Kuning mencetak delapan gol dalam lima laga tersebut, tetapi kebobolan sepuluh kali. Catatan pertahanan itu jelas menjadi perhatian. Tiga kekalahan beruntun sebelum dua kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Villarreal masih mencari konsistensi.

Getafe mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaik mereka belakangan ini adalah kemenangan 1-0 atas Malaga pada 20 September. Sementara itu, hasil imbang melawan Deportivo de A Coruna dan Celta Vigo mengapit kekalahan dari Real Betis dan Osasuna. Tim asuhan Bordalas mencetak tiga gol dan kebobolan empat kali dalam periode tersebut, mencerminkan organisasi pertahanan yang berhati-hati tetapi terkadang rapuh.

Villarreal vs Getafe: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2026, ketika Getafe mengalahkan Villarreal 2-1 di kandang dalam laga LaLiga. Sebelumnya, Villarreal menang 2-0 saat kedua tim bertemu di Estadio de la Ceramica pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Getafe dan Villarreal sama-sama meraih dua kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang. Berdasarkan riwayat pertemuan terkini, pertandingan ini terbuka bagi kedua tim.