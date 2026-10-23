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Cara mendapatkan tiket Villarreal vs Espanyol: harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Villarreal
Espanyol
LaLiga

Villarreal menghadapi Espanyol di La Liga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Dalam lima pertemuan terakhir mereka di LaLiga, Villarreal unggul dengan empat kemenangan, sedangkan Espanyol hanya menang sekali. Pertemuan terbaru kedua klub berlangsung di LaLiga pada 9 Februari 2026, ketika Villarreal meraih kemenangan meyakinkan 4-1 di Estadio de la Cerámica.

Simak panduan lengkap dari GOAL untuk mendapatkan tiket Villarreal vs Espanyol, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Villarreal vs Espanyol di LaLiga dimulai?

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LaLiga - Pekan 11
Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket Villarreal vs Espanyol di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga antara Villarreal dan Espanyol, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

  • Situs resmi klub (Villarreal CF): Membeli langsung melalui portal tiket resmi Villarreal adalah cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi, terutama jika pertandingan digelar di kandang mereka, Estadio de la Cerámica.
  • Situs resmi klub (RCD Espanyol): Jika Anda mencari tiket untuk suporter tim tamu atau untuk pertemuan sebaliknya yang digelar di kandang Espanyol, Anda dapat memeriksa situs tiket resmi Espanyol.

2. Platform penjualan tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Villarreal vs Espanyol di LaLiga?

Berikut rincian harga tiket pertandingan LaLiga antara Villarreal dan Espanyol, berdasarkan kanal resmi klub dan platform penjualan tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum standar (sektor Fondo / Lateral): €30 hingga €50
  • Kursi tribun tengah & Tribuna: €70 hingga €110+, bergantung pada tingkat tribun dan ketersediaan baris kursi tertentu
  • Area VIP dan layanan premium: €150 hingga €300+

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

  • Sektor tribun atas & sudut: Mulai sekitar €45 hingga €55
  • Kursi kategori premium di sisi panjang lapangan / tepi lapangan:€130 hingga €180+
  • Layanan premium dengan permintaan tinggi / kursi utama yang dijual kembali:€200 hingga €800+, bergantung pada tambahan harga dari platform dan sisa tiket yang tersedia

Villarreal vs Espanyol di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs Espanyol

Villarreal menghadapi pertandingan ini setelah meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pada laga terbarunya, mereka menang 3-1 atas Levante di LaLiga. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka juga mengalahkan Malaga 3-1 di laga tandang. Kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Real Betis, Borussia Dortmund di Liga Champions, dan Deportivo de A Coruna. Dalam lima pertandingan itu, Villarreal mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali.

Espanyol mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Hasil terbaik mereka dalam periode tersebut adalah kemenangan 2-0 di kandang Osasuna, sedangkan laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 3-1 dari Elche. Mereka juga kalah 2-1 dari Rayo Vallecano dan 2-1 dari Real Sociedad. Dalam lima laga itu, Espanyol mencetak enam gol dan kebobolan sembilan kali.

VIL

VIL - Performa

LEV
M3-1
RMA
K1-0
NAP
M3-1
ELC
S0-0
LIV
K4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ESP

ESP - Performa

OSA
M0-2
RAY
K2-1
ELC
K1-3
MAL
S1-1
ATM
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Villarreal vs Espanyol: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua klub berlangsung di LaLiga pada 9 Februari 2026, ketika Villarreal menang 4-1 di Estadio de la Cerámica. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Villarreal menang empat kali dan Espanyol sekali. Dalam rangkaian itu, Villarreal juga meraih kemenangan dengan skor 1-0 dan 4-2. Satu-satunya kemenangan Espanyol dalam rangkaian tersebut terjadi saat mereka menjamu Villarreal pada November 2025 dan menang 2-0.

Head to Head

VillarrealSeriEspanyol
5
0
0
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
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Espanyol
ESP
1
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FT
13Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
M
M
M
M
M
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
M
M
K
M
M
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
M
S
M
M
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
M
M
M
K
M
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
S
K
M
M
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
K
K
S
K
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
M
S
M
S
S
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
S
K
S
K
S
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
M
K
S
K
K
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
M
S
S
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
S
K
M
M
K
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
K
S
S
S
M
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
S
S
M
K
M
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
S
K
M
K
S
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
S
K
K
M
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
S
K
K
M
18
ElcheElcheELC
91441117-67
S
S
M
K
S
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
S
S
K
M
K
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
K
S
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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