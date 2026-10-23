Dalam lima pertemuan terakhir mereka di LaLiga, Villarreal unggul dengan empat kemenangan, sedangkan Espanyol hanya menang sekali. Pertemuan terbaru kedua klub berlangsung di LaLiga pada 9 Februari 2026, ketika Villarreal meraih kemenangan meyakinkan 4-1 di Estadio de la Cerámica.

Simak panduan lengkap dari GOAL untuk mendapatkan tiket Villarreal vs Espanyol, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Villarreal vs Espanyol di LaLiga dimulai?

LaLiga - Pekan 11 30 Okt 2026 - 16.00 Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket Villarreal vs Espanyol di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga antara Villarreal dan Espanyol, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi klub (Villarreal CF): Membeli langsung melalui portal tiket resmi Villarreal adalah cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi, terutama jika pertandingan digelar di kandang mereka, Estadio de la Cerámica.

Situs resmi klub (RCD Espanyol): Jika Anda mencari tiket untuk suporter tim tamu atau untuk pertemuan sebaliknya yang digelar di kandang Espanyol, Anda dapat memeriksa situs tiket resmi Espanyol.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Villarreal vs Espanyol di LaLiga?

Berikut rincian harga tiket pertandingan LaLiga antara Villarreal dan Espanyol, berdasarkan kanal resmi klub dan platform penjualan tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar (sektor Fondo / Lateral): €30 hingga €50

Kursi tribun tengah & Tribuna: €70 hingga €110+, bergantung pada tingkat tribun dan ketersediaan baris kursi tertentu

Area VIP dan layanan premium: €150 hingga €300+

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Sektor tribun atas & sudut: Mulai sekitar €45 hingga €55

Kursi kategori premium di sisi panjang lapangan / tepi lapangan: €130 hingga €180+

Layanan premium dengan permintaan tinggi / kursi utama yang dijual kembali:€200 hingga €800+ , bergantung pada tambahan harga dari platform dan sisa tiket yang tersedia

Villarreal vs Espanyol di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs Espanyol

Villarreal menghadapi pertandingan ini setelah meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pada laga terbarunya, mereka menang 3-1 atas Levante di LaLiga. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka juga mengalahkan Malaga 3-1 di laga tandang. Kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Real Betis, Borussia Dortmund di Liga Champions, dan Deportivo de A Coruna. Dalam lima pertandingan itu, Villarreal mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali.

Espanyol mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Hasil terbaik mereka dalam periode tersebut adalah kemenangan 2-0 di kandang Osasuna, sedangkan laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 3-1 dari Elche. Mereka juga kalah 2-1 dari Rayo Vallecano dan 2-1 dari Real Sociedad. Dalam lima laga itu, Espanyol mencetak enam gol dan kebobolan sembilan kali.

Villarreal vs Espanyol: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua klub berlangsung di LaLiga pada 9 Februari 2026, ketika Villarreal menang 4-1 di Estadio de la Cerámica. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Villarreal menang empat kali dan Espanyol sekali. Dalam rangkaian itu, Villarreal juga meraih kemenangan dengan skor 1-0 dan 4-2. Satu-satunya kemenangan Espanyol dalam rangkaian tersebut terjadi saat mereka menjamu Villarreal pada November 2025 dan menang 2-0.