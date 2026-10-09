Villarreal akan menghadapi Elche pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Estadio de la Ceramica.

Kedua tim akan berupaya keras mengamankan tiga poin penuh untuk mendongkrak posisi mereka pada awal musim. Dalam pertemuan liga sebelumnya di venue ini pada Maret 2026, Villarreal meraih kemenangan 2-1 atas Elche.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Villarreal vs Elche, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Villarreal vs Elche di LaLiga?

LaLiga - Pekan 9 17 Okt 2026 - 10.15 Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket Villarreal vs Elche di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan Villarreal vs Elche di Estadio de la Cerámica, Anda bisa mengikuti opsi utama berikut:

1. Situs resmi Villarreal CF atau loket

Opsi paling langsung dan tepercaya adalah membeli tiket melalui platform penjualan tiket resmi Villarreal CF secara online. Sebagai alternatif, Anda bisa membelinya secara langsung di loket Estadio de la Cerámica atau di toko resmi tim di Villarreal. Tiket reguler biasanya mulai dijual beberapa pekan sebelum hari pertandingan.

2. Opsi VIP dan hospitality

Untuk tempat duduk khusus, akses lounge, atau paket makanan dan minuman, tiket hospitality resmi bisa dipesan langsung melalui portal tiket VIP Villarreal atau penyedia tiket khusus.

3. Pasar sekunder

Jika tiket habis terjual di kanal resmi, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali dari para penjual.

Berapa harga tiket Villarreal vs Elche di LaLiga?

Harga tiket Villarreal vs Elche di Estadio de la Cerámica bervariasi tergantung tempat Anda membelinya dan kategori kursi:

1. Penjualan resmi langsung:

Jika dibeli langsung melalui kantor tiket resmi atau portal online Villarreal CF, tiket dewasa standar umumnya berada di kisaran €20 hingga €50 (ditambah biaya administrasi kecil sekitar €2,50).

Di belakang gawang (Fondo Norte / Fondo Sur): €20 – €25

Sisi lapangan (Preferencia / Tribuna): €35 – €50 Super Tribuna & Hospitality: €150+



2. Pasar sekunder & penjualan kembali

Di platform tiket sekunder seperti StubHub, tiket jual kembali biasanya mulai dari sekitar €50 hingga €60 untuk kursi standar, sementara kursi premium atau dengan pandangan yang lebih dekat bisa dijual jauh lebih mahal tergantung permintaan.

Villarreal vs Elche di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs Elche

Villarreal meraih satu kemenangan, tidak sekali pun imbang, dan kalah empat kali dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 di markas Malaga di LaLiga pada 17 September, yang mengakhiri rangkaian sulit. Sebelumnya, mereka kalah 1-2 dari Real Betis dan 3-2 dari Borussia Dortmund di Liga Champions. Dalam lima pertandingan itu, Villarreal mencetak delapan gol dan kebobolan 10 gol.

Elche tidak memenangi satu pun dari lima laga terakhir mereka di LaLiga, dengan catatan satu kali imbang dan empat kali kalah. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-3 dari Real Madrid, dan sebelumnya dalam rangkaian itu mereka dihajar 5-0 oleh Barcelona. Tim asuhan Anselmi mencetak enam gol dan kebobolan 15 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Villarreal vs Elche: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Maret 2026, ketika Villarreal menang 2-1 di Estadio de la Ceramica dalam ajang LaLiga. Sebelumnya, Elche menang 1-3 saat kedua tim bertemu pada Januari 2026. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di LaLiga, Villarreal membukukan tiga kemenangan berbanding dua milik Elche, tanpa ada hasil imbang.