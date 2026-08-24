Villarreal akan menghadapi Deportivo de A Coruna pada Sabtu, 5 September 2026 di Estadio de la Ceramica, Villarreal.

Kedua klub melanjutkan rivalitas bersejarah yang bermula sejak Atlético didirikan pada 1903 oleh mahasiswa Basque yang tinggal di Madrid. Pertandingan ini menjadi ujian penting di awal musim saat kedua tim bersaing untuk menempati posisi dekat papan atas klasemen liga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Atletico Madrid, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Villarreal vs Deportivo de A Coruna di LaLiga?

Villarreal vs Deportivo de A Coruna berlangsung di Estadio de la Ceramica, Villarreal. Detail resmi waktu kick-off tersedia melalui daftar siaran lokal Anda.

LaLiga - Pekan 4 5 Sep 2026 - 15.00 Estadio de la Ceramica

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Villarreal vs Deportivo de A Coruna?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Villarreal CF vs Deportivo de A Coruña di Estadio de la Cerámica, Anda bisa membelinya langsung melalui kanal resmi klub atau marketplace tiket sekunder.

Portal Tiket Resmi Villarreal CF Kunjungi bagian penjualan tiket resmi Villarreal CF secara online atau beli langsung di loket Estadio de la Cerámica (Taquillas) atau toko resmi klub di Vila-real.

Tiket untuk publik umum tersedia secara online beberapa pekan sebelum hari pertandingan, tergantung kapasitas stadion. Pasar Sekunder & Platform Tiket Jika tiket utama habis terjual melalui kanal resmi klub, marketplace sekunder menyediakan opsi penjualan kembali.

Anda bisa membandingkan ketersediaan kursi di aggregator atau membeli langsung melalui platform sekunder seperti StubHub . Hari Pertandingan & Akses Digital Berikan detail identitas lengkap untuk setiap penonton saat checkout guna memenuhi regulasi acara olahraga di Spanyol.

Tiket seluler (e-ticket / kode QR) akan dikirim melalui email sebelum kick-off dan harus dipindai dari ponsel Anda di gerbang masuk stadion.

Berapa harga tiket LaLiga Villarreal vs Deportivo de A Coruna?

Harga tiket untuk pertandingan Villarreal CF vs Deportivo de A Coruña di Estadio de la Cerámica bervariasi berdasarkan lokasi tempat duduk, kanal pembelian, dan permintaan.

Loket Resmi Klub: Jika dibeli langsung melalui Villareal CF, tiket publik umum dengan harga normal biasanya berada di kisaran £25 dan £70 (€30 hingga €80).

Marketplace Sekunder: Aggregator mencantumkan inventaris penjualan kembali mulai sekitar £50 , sementara platform seperti StubHub menampilkan kursi dengan kisaran £70 hingga £168+ untuk area pandang tengah.

Villarreal vs Deportivo de A Coruna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Villarreal vs Deportivo de A Coruna

Lima pertandingan terakhir Villarreal menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan di laga kompetitif serta uji coba, dengan satu kemenangan uji coba tambahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Racing Santander di LaLiga pada 16 Agustus. Sebelumnya, mereka mengalahkan Galatasaray 2-1 dalam laga uji coba dan menundukkan Levante 1-0. Kekalahan 3-1 dari Lens menjadi titik terendah pramusim mereka, meski kemenangan 3-1 atas PSV Eindhoven memberi dorongan positif. Dalam lima pertandingan itu, Villarreal mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol.

Lima pertandingan terakhir Deportivo de A Coruna menghasilkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Elche di LaLiga pada 17 Agustus. Mereka mengalahkan Genoa 1-0 dalam laga uji coba pada 8 Agustus dan bermain imbang 1-1 dengan Fiorentina dua hari sebelumnya. Kekalahan 1-0 dari Real Madrid dan hasil imbang 2-2 melawan St. Pauli melengkapi rangkaian tersebut. Deportivo mencetak lima gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan itu.

Villarreal vs Deportivo de A Coruna: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 12 Mei 2018, ketika Deportivo menjamu Villarreal dan kalah 4-2. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Villarreal membukukan dua kemenangan berbanding satu milik Deportivo, dengan dua hasil imbang. Kedua tim juga bermain imbang 1-1 pada Januari 2018 dan mencatatkan dua hasil imbang tanpa gol sepanjang musim 2016-17.

Klasemen Villarreal vs Deportivo de A Coruna

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Villarreal berada di posisi keenam dan Deportivo de A Coruna di posisi ketujuh.