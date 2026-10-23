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Champions League
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Lyse Arena
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Cara mendapatkan tiket Viking vs Sabah FK: harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
Viking
Sabah FK
Champions League

Viking menghadapi Sabah FK di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Pertandingan ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub di pentas Eropa. Keduanya berupaya bangkit di fase grup Liga Champions setelah menelan kekalahan berat dari klub-klub kuat pada laga sebelumnya di kompetisi ini.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Viking vs Sabah FK, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Viking vs Sabah FK di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Viking vs Sabah FK dimulai di Lyse Arena, Stavanger, pada Rabu, 4 November 2026.

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Champions League - Pekan 4
Lyse Arena

Bagaimana cara membeli tiket Viking vs Sabah FK di Liga Champions?

Anda dapat mempertimbangkan beberapa pilihan untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Viking dan Sabah FK:

  • Penjualan tiket resmi klub: Periksa langsung situs resmi Viking FK untuk penjualan bagi anggota klub, periode prioritas pemegang tiket musiman, dan penjualan umum melalui loket tiket untuk pertandingan di Lyse Arena (Viking Stadion).
  • Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Viking vs Sabah FK di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Viking FK dan Sabah FK:

1. Jalur resmi klub

  • Kategori 3 (Belakang gawang / Tribun standar suporter tuan rumah): €40–€55
  • Kategori 2 (Sudut / Tribun atas): €60–€85
  • Kategori 1 (Sisi panjang lapangan / Tempat duduk utama): €90–€140
  • Paket VIP & layanan khusus: €250–€450+

2. Pasar penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub telah habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

  • Tiket standar / penjualan kembali umum: €240–€265
  • Penjualan kembali tiket tribun sisi pendek:€1.850–€2.150
  • Penjualan kembali tiket tribun sisi panjang:€2.350–€3.000+

Viking vs Sabah FK di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Viking vs Sabah FK

Viking memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-0 atas Lillestroem di Eliteserien. Dalam periode tersebut, Viking juga mencatat kemenangan 8-1 atas Kristiansund BK. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 3-1 dari VfB Stuttgart di Liga Champions. Dalam lima laga itu, Viking mencetak 15 gol dan kebobolan enam kali.

Sabah FK memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 4-0 dari Manchester United di Liga Champions. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Imisli FK di Liga Primer Azerbaijan. Dalam periode yang sama, mereka juga mengalahkan Zira 5-0. Dalam lima laga itu, Sabah mencetak 12 gol dan kebobolan lima kali.

VIK

VIK - Performa

MAD
M0-3
BRA
M0-2
FCB
S3-3
FRE
M3-2
AVL
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SAB

SAB - Performa

IMI
M3-1
NEF
S0-0
SLP
M2-0
FKQ
M0-4
BVB
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Viking vs Sabah FK: Rekor pertemuan terbaru

Belum ada data pertemuan sebelumnya antara Viking dan Sabah FK. Pertandingan pada Selasa di Lyse Arena akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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