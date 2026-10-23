Pertandingan ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub di pentas Eropa. Keduanya berupaya bangkit di fase grup Liga Champions setelah menelan kekalahan berat dari klub-klub kuat pada laga sebelumnya di kompetisi ini.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Viking vs Sabah FK, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Viking vs Sabah FK di Liga Champions dimulai?

Pertandingan Viking vs Sabah FK dimulai di Lyse Arena, Stavanger, pada Rabu, 4 November 2026.

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Lyse Arena

Bagaimana cara membeli tiket Viking vs Sabah FK di Liga Champions?

Anda dapat mempertimbangkan beberapa pilihan untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Viking dan Sabah FK:

Penjualan tiket resmi klub: Periksa langsung situs resmi Viking FK untuk penjualan bagi anggota klub, periode prioritas pemegang tiket musiman, dan penjualan umum melalui loket tiket untuk pertandingan di Lyse Arena (Viking Stadion).

Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Viking vs Sabah FK di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Viking FK dan Sabah FK:

1. Jalur resmi klub

Kategori 3 (Belakang gawang / Tribun standar suporter tuan rumah): €40–€55

Kategori 2 (Sudut / Tribun atas): €60–€85

Kategori 1 (Sisi panjang lapangan / Tempat duduk utama): €90–€140

Paket VIP & layanan khusus: €250–€450+

2. Pasar penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub telah habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Tiket standar / penjualan kembali umum: €240–€265

Penjualan kembali tiket tribun sisi pendek: €1.850–€2.150

Penjualan kembali tiket tribun sisi panjang:€2.350–€3.000+

Viking vs Sabah FK di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Viking vs Sabah FK

Viking memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-0 atas Lillestroem di Eliteserien. Dalam periode tersebut, Viking juga mencatat kemenangan 8-1 atas Kristiansund BK. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 3-1 dari VfB Stuttgart di Liga Champions. Dalam lima laga itu, Viking mencetak 15 gol dan kebobolan enam kali.

Sabah FK memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 4-0 dari Manchester United di Liga Champions. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Imisli FK di Liga Primer Azerbaijan. Dalam periode yang sama, mereka juga mengalahkan Zira 5-0. Dalam lima laga itu, Sabah mencetak 12 gol dan kebobolan lima kali.

Viking vs Sabah FK: Rekor pertemuan terbaru

Belum ada data pertemuan sebelumnya antara Viking dan Sabah FK. Pertandingan pada Selasa di Lyse Arena akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub.