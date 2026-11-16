Viking menjamu Feyenoord pada Selasa, 8 Desember 2026, di Lyse Arena, Stavanger.

Laga Liga Champions UEFA mendatang ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama sepanjang sejarah antara klub Norwegia Viking FK dan raksasa Belanda Feyenoord. Kedua klub menghadapi pertandingan penting fase liga ini dengan harapan membalikkan keadaan setelah sama-sama mengawali kiprah mereka di kompetisi Eropa dengan sulit.

Izinkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Viking vs Feyenoord, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Viking vs Feyenoord di Liga Champions dimulai?

Viking vs Feyenoord berlangsung di Lyse Arena, Stavanger, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 8 Des 2026 - 12.45 Lyse Arena

Bagaimana cara membeli tiket Viking vs Feyenoord di Liga Champions?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Viking vs Feyenoord di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi klub (Viking FK): Cara paling langsung, aman, dan tepercaya untuk mendapatkan tiket adalah melalui portal tiket resmi Viking FK. Pemegang tiket musiman dan anggota klub biasanya mendapat prioritas pertama dalam periode prapenjualan eksklusif sebelum kursi yang tersisa ditawarkan kepada masyarakat umum.

Cara paling langsung, aman, dan tepercaya untuk mendapatkan tiket adalah melalui portal tiket resmi Viking FK. Pemegang tiket musiman dan anggota klub biasanya mendapat prioritas pertama dalam periode prapenjualan eksklusif sebelum kursi yang tersisa ditawarkan kepada masyarakat umum. Alokasi resmi untuk suporter tim tamu (Feyenoord): Jika Anda mendukung klub Belanda yang bertandang, tiket harus dibeli langsung melalui kanal tiket resmi Feyenoord.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Viking vs Feyenoord di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Viking vs Feyenoord di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara €40 hingga €90 .

Biasanya berkisar antara . Prapenjualan untuk anggota / pemegang tiket musiman: Mulai dari sekitar €35 hingga €75.

Mulai dari sekitar Paket VIP & hospitality: Biasanya mulai dari sekitar €250 hingga €500 atau lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun belakang gawang / tribun atas: Mulai dari sekitar €2.150 hingga €2.400 .

Mulai dari sekitar . Tribun sisi lapangan / blok kursi premium: Sering kali ditawarkan mulai dari €2.900 hingga €3.000 atau lebih.

Viking vs Feyenoord di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Viking vs Feyenoord

Viking meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-1 atas KFUM di Eliteserien. Kemenangan nyaman di kompetisi domestik itu diraih setelah mereka mengalahkan Sabah FK 4-1 di Liga Champions. Viking mencetak 18 gol dan kebobolan 10 kali dalam lima pertandingan tersebut, meski kekalahan 3-2 dari Bodø/Glimt dan 3-1 dari Aston Villa di kompetisi Eropa menunjukkan bahwa mereka masih rentan saat menghadapi lawan tangguh.

Feyenoord mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 5-3 dari sc Heerenveen di Eredivisie, setelah sebelumnya kalah 3-0 dari Inter Milan di Liga Champions. Feyenoord mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang menegaskan rapuhnya pertahanan skuad Van Bronckhorst saat ini.

Viking vs Feyenoord: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada data pertemuan sebelumnya antara Viking dan Feyenoord. Pertandingan di Lyse Arena ini merupakan pertemuan yang jarang terjadi antara kedua klub di level ini.