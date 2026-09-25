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Cara mendapatkan tiket Viking vs Bayern Munich: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Viking
Bayern Munich
Champions League

Viking menghadapi Bayern Munich di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Viking akan menghadapi Bayern Munich pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Lyse Arena, Stavanger.

Viking FK lolos ke fase liga setelah mengalahkan GNK Dinamo Zagreb dengan agregat 5-3 di babak play-off. Sementara itu, FC Bayern Munich memasuki laga ini setelah meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas tim Norwegia FK Bodø/Glimt pada pertandingan pembuka mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Viking vs Bayern Munich, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Viking vs Bayern Munich di Liga Champions?

Viking vs Bayern Munich akan kick-off di Lyse Arena, Stavanger, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 2
Lyse Arena

Cara membeli tiket Viking vs Bayern Munich di Liga Champions

Untuk membeli tiket pertandingan UEFA Champions League antara Viking FK vs Bayern Munich di Lyse Arena (SR-Bank Arena), Stavanger, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Penjualan resmi Viking FK (suporter kandang)

  • Portal tiket: Tiket resmi terutama dijual melalui vendor tiket utama Viking FK, TicketCo.
  • Prioritas keanggotaan: Pemegang tiket musiman Viking dan pelanggan Viking+ mendapat akses prioritas untuk tiket laga Eropa sebelum penjualan umum dibuka.
  • Loket tiket hari pertandingan: Pada hari pertandingan, loket tiket stadion yang berada di Gate 4 dibuka 1,5 jam sebelum kick-off untuk penjualan sisa tiket dan pertanyaan (perlu dicatat bahwa venue ini sepenuhnya bebas tunai).

2. Penjualan resmi Bayern Munich (suporter tandang)

  • Alokasi tim tamu: Suporter yang ingin duduk di sektor tandang harus mengajukan permohonan langsung melalui portal tiket resmi FC Bayern Munich atau jalur alokasi fan club.

Berapa harga tiket Viking vs Bayern Munich di Liga Champions?

Harga resmi tiket Viking FK vs Bayern Munich di Liga Champions di Lyse Arena bervariasi tergantung kategori dan sektor suporter:

1. Harga resmi loket

  • Kategori 1 (sisi panjang lapangan / tempat duduk utama): €90 - €140
  • Kategori 2 (sudut / tier atas): €60 - €85
  • Kategori 3 (di belakang gawang / sektor kandang standar): €40 - €55
  • Sektor suporter tandang (blok fan Bayern Munich): €45 - €50
  • Paket VIP & hospitality: €250 - €450+

Viking vs Bayern Munich di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Viking vs Bayern Munich

Viking memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu kali imbang dan satu kali kalah. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan dominan 8-1 atas Kristiansund BK di Eliteserien, sementara satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat melawan VfB Stuttgart, 3-1 di Liga Champions. Dalam lima laga itu, Viking mencetak 16 gol dan kebobolan 7, mencerminkan tim yang berorientasi menyerang dan mampu menghasilkan banyak gol di kompetisi domestik.

Bayern Munich memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu kali imbang. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di Bundesliga di markas Elversberg, dan sebelumnya mereka mengalahkan Bodø/Glimt 5-0 di Liga Champions. Satu-satunya poin yang hilang dalam rentang itu datang dari hasil imbang 0-0 di markas Schalke. Bayern mencetak 13 gol dalam lima pertandingan itu dan hanya kebobolan dua gol, catatan yang menunjukkan tim yang terorganisasi dengan baik dan klinis.

VIK

VIK - Performa

BRO
M1-3
SAN
S1-1
VFB
K3-1
KBK
M8-1
LIL
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
FCB

FCB - Performa

OSN
M1-4
S04
S0-0
BOD
M5-0
ELV
M1-2
FCU
M7-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Viking vs Bayern Munich: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan terbaru antara Viking dan Bayern Munich.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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