Viking akan menghadapi Bayern Munich pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Lyse Arena, Stavanger.

Viking FK lolos ke fase liga setelah mengalahkan GNK Dinamo Zagreb dengan agregat 5-3 di babak play-off. Sementara itu, FC Bayern Munich memasuki laga ini setelah meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas tim Norwegia FK Bodø/Glimt pada pertandingan pembuka mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Viking vs Bayern Munich, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Viking vs Bayern Munich di Liga Champions?

Viking vs Bayern Munich akan kick-off di Lyse Arena, Stavanger, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 15.00 Lyse Arena

Cara membeli tiket Viking vs Bayern Munich di Liga Champions

Untuk membeli tiket pertandingan UEFA Champions League antara Viking FK vs Bayern Munich di Lyse Arena (SR-Bank Arena), Stavanger, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Penjualan resmi Viking FK (suporter kandang)

Portal tiket: Tiket resmi terutama dijual melalui vendor tiket utama Viking FK, TicketCo.

Prioritas keanggotaan: Pemegang tiket musiman Viking dan pelanggan Viking+ mendapat akses prioritas untuk tiket laga Eropa sebelum penjualan umum dibuka.

Loket tiket hari pertandingan: Pada hari pertandingan, loket tiket stadion yang berada di Gate 4 dibuka 1,5 jam sebelum kick-off untuk penjualan sisa tiket dan pertanyaan (perlu dicatat bahwa venue ini sepenuhnya bebas tunai).

2. Penjualan resmi Bayern Munich (suporter tandang)

Alokasi tim tamu: Suporter yang ingin duduk di sektor tandang harus mengajukan permohonan langsung melalui portal tiket resmi FC Bayern Munich atau jalur alokasi fan club.

Berapa harga tiket Viking vs Bayern Munich di Liga Champions?

Harga resmi tiket Viking FK vs Bayern Munich di Liga Champions di Lyse Arena bervariasi tergantung kategori dan sektor suporter:

1. Harga resmi loket

Kategori 1 (sisi panjang lapangan / tempat duduk utama): €90 - €140

Kategori 2 (sudut / tier atas): €60 - €85

Kategori 3 (di belakang gawang / sektor kandang standar): €40 - €55

Sektor suporter tandang (blok fan Bayern Munich): €45 - €50

Paket VIP & hospitality: €250 - €450+

Viking vs Bayern Munich di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Viking vs Bayern Munich

Viking memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu kali imbang dan satu kali kalah. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan dominan 8-1 atas Kristiansund BK di Eliteserien, sementara satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat melawan VfB Stuttgart, 3-1 di Liga Champions. Dalam lima laga itu, Viking mencetak 16 gol dan kebobolan 7, mencerminkan tim yang berorientasi menyerang dan mampu menghasilkan banyak gol di kompetisi domestik.

Bayern Munich memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu kali imbang. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di Bundesliga di markas Elversberg, dan sebelumnya mereka mengalahkan Bodø/Glimt 5-0 di Liga Champions. Satu-satunya poin yang hilang dalam rentang itu datang dari hasil imbang 0-0 di markas Schalke. Bayern mencetak 13 gol dalam lima pertandingan itu dan hanya kebobolan dua gol, catatan yang menunjukkan tim yang terorganisasi dengan baik dan klinis.

Viking vs Bayern Munich: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan terbaru antara Viking dan Bayern Munich.