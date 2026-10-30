VfB Stuttgart menjamu Werder Bremen pada Sabtu, 7 November 2026 di MHPArena, Stuttgart.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada 26 April 2026 dan berakhir imbang 1-1 dalam laga sengit di MHPArena. Dalam beberapa pertemuan terakhir, duel kedua tim berlangsung ketat, dengan kemenangan terbagi rata dalam beberapa musim terakhir.

GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket VfB Stuttgart vs Werder Bremen, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga VfB Stuttgart vs Werder Bremen dimulai?

VfB Stuttgart vs Werder Bremen berlangsung di MHPArena, Stuttgart, pada Sabtu, 7 November 2026.

Bundesliga - Pekan 9 7 Nov 2026 - 12.30 MHPArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga VfB Stuttgart vs Werder Bremen?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara VfB Stuttgart dan Werder Bremen, ada beberapa pilihan utama, bergantung pada ketersediaan dan preferensi Anda:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui toko tiket daring resmi VfB Stuttgart. Ini cara paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi, meski ketersediaan tiket untuk pertandingan liga yang banyak diminati bergantung pada tahap penjualan bagi anggota dan penjualan untuk umum.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk reguler sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga VfB Stuttgart vs Werder Bremen?

Harga tiket pertandingan Bundesliga VfB Stuttgart vs Werder Bremen sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

Tiket berdiri (Stehplätze): €18,50–€25

€18,50–€25 Tiket duduk standar (Sitzplätze / tribun belakang gawang): €45–€110

€45–€110 Kategori standar / kursi di sisi panjang lapangan: €115–€230

€115–€230 Tribun utama / kursi premium di sisi lapangan (Haupttribüne): €240–€420+

€240–€420+ Paket layanan khusus & VIP: €500–€1.200+

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub sudah habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket berdiri / kursi penjualan kembali berharga terjangkau: Mulai sekitar €95–€160

Mulai sekitar €95–€160 Kategori 2 / kursi tribun tingkat atas & bawah: €200–€350

€200–€350 Kategori 1 premium & kursi di sisi panjang lapangan: €350–€750+

€350–€750+ Paket VIP & layanan khusus dari penjualan kembali: €850–€1.150+

Bundesliga VfB Stuttgart vs Werder Bremen: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa VfB Stuttgart vs Werder Bremen

Stuttgart mencatat dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu kemenangan dalam laga persahabatan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua ajang. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas Greuther Fürth dalam pertandingan persahabatan pada 1 Oktober, sementara hasil terakhir mereka di pertandingan kompetitif adalah kekalahan 0-1 dari Borussia Dortmund di Bundesliga. Sebelumnya dalam rentetan tersebut, Stuttgart mengalahkan FC Köln 4-1 di liga dan Viking 3-1 di Liga Champions, tetapi juga kalah 1-2 dari Hoffenheim. Dalam lima pertandingan itu, Stuttgart mencetak 13 gol dan kebobolan tiga kali, meski hasil laga persahabatan tersebut membuat gambaran keseluruhan tampak lebih baik.

Werder Bremen meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam empat pertandingan kompetitif terakhir mereka, ditambah kemenangan atas SK Hansa Lüneburg di DFB-Pokal. Hasil terbaru mereka di liga adalah imbang 1-1 melawan FC Köln pada 12 September, setelah mengalahkan RB Leipzig 3-1 sepekan sebelumnya. Bremen kalah 1-4 dari Freiburg, satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan ini. Dalam lima pertandingan tersebut, Bremen mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

VfB Stuttgart vs Werder Bremen: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir 1-1 di MHPArena dalam laga Bundesliga pada 26 April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Stuttgart disebut memiliki rekor lebih baik, dengan dua kemenangan berbanding dua milik Bremen dan satu hasil imbang. Kemenangan terbesar Stuttgart dalam rangkaian pertemuan itu terjadi saat mereka menang 4-0 di kandang Bremen pada Desember 2025.