VfB Stuttgart menjamu Union Berlin pada Sabtu, 12 Desember 2026, di MHPArena, Stuttgart.

Dalam dua pertemuan mereka pada musim 2025–26, Union Berlin meraih kemenangan kandang 2-1 pada Agustus 2025 sebelum mantan penyerang Stuttgart, Jeong Woo-yeong, menyelamatkan hasil imbang 1-1 bagi tim tamu lewat gol pada pengujung laga di MHPArena pada Januari 2026. Dengan total sembilan gol tercipta hanya dalam tiga pertemuan terakhir mereka di liga, laga ini kembali mempertemukan keunggulan kandang Stuttgart, yang hanya sekali kalah dalam sembilan kunjungan Union, dengan kegigihan tim asal Berlin itu.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket VfB Stuttgart vs Union Berlin, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan VfB Stuttgart vs Union Berlin di Bundesliga dimulai?

VfB Stuttgart vs Union Berlin dimulai di MHPArena, Stuttgart, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 13 12 Des 2026 - 09.30 MHPArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga VfB Stuttgart vs Union Berlin?

Berikut pilihan untuk membeli tiket laga Bundesliga VfB Stuttgart vs Union Berlin:

1. Kanal resmi klub

Toko tiket resmi VfB Stuttgart (penjualan utama untuk pendukung tuan rumah): Tiket pertandingan kandang di MHPArena mula-mula tersedia langsung melalui portal tiket daring resmi VfB Stuttgart. Penjualan biasanya dibuka lebih dulu bagi anggota klub sebelum memasuki tahap penjualan umum, bergantung pada permintaan dan ketersediaan.

Tiket pertandingan kandang di MHPArena mula-mula tersedia langsung melalui portal tiket daring resmi VfB Stuttgart. Penjualan biasanya dibuka lebih dulu bagi anggota klub sebelum memasuki tahap penjualan umum, bergantung pada permintaan dan ketersediaan. Toko tiket resmi 1. FC Union Berlin (pendukung tim tamu): Jika Anda mendukung tim tamu, tiket tribun tim tamu harus diajukan langsung melalui sistem tiket resmi Union Berlin. Union mengalokasikan tiket tandang kepada anggota klub dan kelompok suporter terdaftar sesuai aturan pembagian tiket tandang mereka.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga VfB Stuttgart vs Union Berlin?

Berikut perkiraan harga tiket laga Bundesliga VfB Stuttgart vs Union Berlin:

1. Kanal resmi klub

Area berdiri (Cannstatter Kurve / blok tim tamu): Biasanya berkisar antara €20 dan €30 .

Biasanya berkisar antara . Kursi kategori reguler (tribun atas dan bawah): Umumnya berkisar dari €45 hingga €75 .

Umumnya berkisar dari . Kursi kategori tertinggi dan tribun utama (Haupttribüne): Harganya antara €80 dan €120+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar / kursi tribun atas: Mulai dari sekitar €130 hingga €175 .

Mulai dari sekitar . Kursi kelas menengah / sisi panjang lapangan: Rata-rata antara €350 dan €460 .

Rata-rata antara . Paket VIP dan layanan premium: Berkisar dari €900 hingga €1.100+.

VfB Stuttgart vs Union Berlin di Bundesliga: Semua yang perlu diketahui

Performa VfB Stuttgart dan Union Berlin

Stuttgart mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan tujuh gol dicetak dan sembilan gol kebobolan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Werder Bremen di Bundesliga. Dalam rentang tersebut, mereka juga meraih kemenangan 4-2 di kandang Bayer Leverkusen. Dua kekalahan itu terjadi saat menghadapi Borussia Mönchengladbach di Bundesliga dan Galatasaray di Liga Champions.

Union Berlin tidak meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, dengan satu hasil imbang dan empat kekalahan. Mereka hanya mencetak dua gol dan kebobolan sepuluh gol. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Wolfsburg dalam laga persahabatan. Mereka juga kalah 2-0 dari Freiburg di Bundesliga. Hasil imbang 1-1 melawan Köln di liga menjadi hasil terbaik mereka dalam rentang tersebut.

VfB Stuttgart vs Union Berlin: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua klub berakhir imbang 1-1 di MHPArena dalam laga Bundesliga pada 18 Januari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Stuttgart memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Kelima laga tersebut menghasilkan total 17 gol, termasuk hasil imbang 4-4 di Alte Försterei pada April 2025.