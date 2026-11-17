VfB Stuttgart menjamu Lille pada Rabu, 9 Desember 2026 di MHPArena, Stuttgart.

Satu-satunya pertemuan mereka yang tercatat sebelumnya adalah laga persahabatan pramusim pada Agustus 2002, yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk tim asal Prancis tersebut. Menjelang pertandingan fase liga kompetisi Eropa ini di MHPArena, kedua klub tengah menjalani kiprah di kompetisi antarklub Eropa dengan banyak hal dipertaruhkan demi meraih poin penting di klasemen.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket VfB Stuttgart vs Lille, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Liga Champions VfB Stuttgart vs Lille dimulai?

VfB Stuttgart vs Lille berlangsung di MHPArena, Stuttgart, pada Rabu, 9 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 9 Des 2026 - 15.00 MHPArena

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions VfB Stuttgart vs Lille?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk laga Liga Champions VfB Stuttgart vs Lille mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket asli dengan harga resmi adalah melalui portal tiket resmi VfB Stuttgart dan LOSC Lille. Prioritas biasanya diberikan kepada anggota klub, pemegang tiket musiman, dan suporter terdaftar.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket resmi telah habis.

Berapa harga tiket Liga Champions VfB Stuttgart vs Lille?

Berikut rincian harga tiket untuk laga Liga Champions VfB Stuttgart vs Lille:

1. Kanal resmi klub

Alokasi standar untuk anggota dan umum: Biasanya berkisar antara €25 hingga €70 .

Biasanya berkisar antara . Tribun utama dan kategori premium: Umumnya berkisar antara €80 hingga €150 .

Umumnya berkisar antara . Paket hospitalitas dan VIP: Mulai dari €500 hingga €2.500+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk / penjualan kembali di sisi pendek stadion: Mulai sekitar €120 hingga €140 .

Mulai sekitar . Penjualan kembali di sisi panjang stadion dan kategori premium: Sering kali berkisar antara €200 hingga €400+ .

Sering kali berkisar antara . Penjualan kembali untuk kategori dengan permintaan tinggi dan VIP: Harganya bisa melampaui €1.500 hingga €2.500+.

Liga Champions VfB Stuttgart vs Lille: Semua yang perlu diketahui

Performa VfB Stuttgart vs Lille

Stuttgart mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Werder Bremen di Bundesliga, setelah sebelumnya kalah 2-0 dari Galatasaray di Liga Champions. Pada pertandingan sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka meraih kemenangan tandang 2-4 atas Bayer Leverkusen. Stuttgart mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Lille meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Pada laga terbaru, mereka mengalahkan Rennes 1-2 di Ligue 1, sedangkan di Liga Champions mereka bermain imbang 0-0 dengan Bodø/Glimt. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian ini adalah hasil 2-4 melawan Galatasaray di kompetisi Eropa. Lille mencetak empat gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

VfB Stuttgart vs Lille: Rekor pertemuan terkini

Tidak tersedia data pertemuan VfB Stuttgart dan Lille dari catatan yang diberikan. Konteks sejarah lebih lanjut akan ditambahkan ketika informasinya tersedia.