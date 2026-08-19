VfB Stuttgart akan menghadapi FC Koeln pada Jumat, 4 September 2026 di MHPArena, Stuttgart.

Stuttgart memasuki laga ini dengan target mempertahankan rangkaian enam pertandingan tanpa kekalahan yang masih aktif melawan FC Koeln setelah menang 3-1 dalam pertemuan terakhir kedua tim. Kedua tim datang ke pertandingan ini dengan upaya mencari momentum awal musim, dengan Stuttgart berusaha menjaga catatan kandang mereka di MHPArena, sementara FC Koeln ingin meraih kemenangan tandang krusial untuk menghentikan laju dominan lawannya.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket VfB Stuttgart vs FC Koeln, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga VfB Stuttgart vs FC Koeln?

Bundesliga - Pekan 2 4 Sep 2026 - 14.30 MHPArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga VfB Stuttgart vs FC Koeln?

1. Penjualan resmi klub tuan rumah (VfB Stuttgart)

Beli langsung melalui situs tiket resmi klub tuan rumah.

Penjualan dibuka beberapa pekan sebelum hari pertandingan, dengan prioritas diberikan kepada anggota klub sebelum dibuka untuk umum.

Jika sold out, periksa portal pertukaran tiket resmi klub untuk penjualan kembali dengan harga asli dari pemegang tiket musiman.

2. Blok suporter tandang (FC Koeln)

Suporter tim tamu sebaiknya membeli tiket secara eksklusif melalui portal resmi klub tamu untuk duduk di area tamu yang telah ditentukan.

3. Platform tiket sekunder

Tiket sering kali bisa ditemukan di marketplace penjualan kembali pihak ketiga seperti StubHub , meski harganya biasanya naik di atas harga asli dan ketersediaannya bervariasi.

Berapa harga tiket Bundesliga VfB Stuttgart vs FC Koeln?

Harga tiket standar untuk pertandingan Bundesliga di MHPArena bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan saluran pembelian:

Harga resmi (harga asli): langsung dari klub tuan rumah, tiket standar biasanya berkisar antara €15 hingga €80, dengan blok berdiri di sisi termurah dan blok kursi tengah di harga tertinggi.

Pasar penjualan kembali: Di marketplace pihak ketiga seperti StubHub , harga mulai dari sekitar €60 hingga €105 untuk akses dasar, dan meningkat seiring permintaan mendekati hari pertandingan.

VfB Stuttgart vs FC Koeln di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa VfB Stuttgart vs FC Koeln

Stuttgart memasuki musim Bundesliga setelah menjalani pramusim yang campur aduk, dengan mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga uji coba. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Fulham pada 15 Agustus, meski mereka mengalahkan Everton 3-1 pada pekan sebelumnya. Dalam lima pertandingan itu, Stuttgart mencetak 17 gol dan kebobolan empat, dengan kemenangan telak 8-1 atas Kickers Offenbach menjadi yang paling menonjol.

Performa pramusim Koeln secara umum positif. Tim asuhan Wagner memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, sekali imbang dan sekali kalah, dengan satu-satunya kekalahan mereka adalah hasil Bundesliga 5-1 melawan Bayern Munich pada Mei lalu. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan dua kemenangan beruntun atas Real Sociedad, 2-1 dan 2-0, sementara mereka juga mencetak delapan gol tanpa balas ke gawang Bergisch Gladbach. Koeln mencetak 15 gol dan kebobolan enam dalam lima laga tersebut.

VfB Stuttgart vs FC Koeln: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 14 Februari 2026, ketika Stuttgart menang 3-1 di MHPArena dalam ajang Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir di kompetisi ini, Stuttgart memiliki catatan yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Koeln, sementara satu pertandingan lainnya berakhir imbang. Stuttgart mencetak 11 gol dalam lima pertemuan tersebut dan kebobolan lima.

Klasemen VfB Stuttgart vs FC Koeln

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, VfB Stuttgart berada di posisi ke-17 sementara FC Koeln menempati peringkat ke-8.