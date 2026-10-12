VfB Stuttgart menjamu Borussia Mönchengladbach pada Jumat, 23 Oktober 2026 di MHP Arena, Stuttgart.

VfB Stuttgart memenangi empat dari lima pertemuan terakhir dengan Mönchengladbach, termasuk kemenangan meyakinkan 3-0 di kandang lawan pada pertemuan terbaru mereka pada Januari 2026. Sementara itu, Borussia Mönchengladbach berupaya mengakhiri periode sulit di lini pertahanan setelah kalah dalam keempat pertandingan pembuka mereka di liga.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach dimulai?

Bundesliga - Pekan 7 23 Okt 2026 - 14.30 MHPArena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach?

Untuk membeli tiket pertandingan VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach di MHP Arena, Anda memiliki beberapa pilihan umum, mulai dari kanal resmi klub hingga platform penjualan kembali:

1. Kanal resmi klub

Toko tiket resmi VfB Stuttgart: Cara paling langsung untuk membeli tiket adalah melalui toko tiket daring resmi VfB Stuttgart. : Cara paling aman dan tepercaya untuk membeli tiket adalah melalui toko tiket daring resmi VfB Stuttgart.

Alokasi resmi untuk suporter tim tamu (Borussia Mönchengladbach): Jika ingin duduk di sektor suporter tim tamu, tiket didistribusikan langsung melalui kanal penjualan tiket resmi Borussia Mönchengladbach kepada anggota terdaftar dan jaringan klub suporternya.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi awal telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach?

Harga tiket pertandingan VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach di MHP Arena sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya dengan harga resmi melalui kanal klub atau lewat platform penjualan kembali:

1. Harga resmi

Jika dibeli langsung melalui toko tiket resmi VfB Stuttgart atau alokasi untuk suporter tim tamu, kategori harga resmi Bundesliga biasanya berkisar sebagai berikut:

Area berdiri (Stehplätze): Sekitar €18–€25

Tempat duduk standar (Sitzplätze - tribun melengkung / tingkat atas): Sekitar €35–€55

Tempat duduk kategori 1 (tribun utama dan seberangnya / tingkat bawah): Sekitar €60–€90+

VIP dan layanan premium: Mulai dari €250+ hingga beberapa ratus euro, bergantung pada paketnya.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan awal klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHubmencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal: Tiket yang dijual kembali umumnya mulai dari sekitar €45–€115 untuk tempat duduk di tingkat atas.

Harga rata-rata penjualan kembali: Bergantung pada ketersediaan dan sektor, harga rata-rata di pasar penjualan kembali berkisar antara €110–€500+ per kursi.

Penjualan kembali tiket VIP / premium: Harganya dapat melampaui €1.000+ .

VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach

Stuttgart meraih satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali sepanjang periode itu. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-0 dari Borussia Dortmund di Bundesliga. Sebelumnya, mereka mencatat kemenangan 4-1 atas FC Köln di Bundesliga dan 3-1 atas Viking di Liga Champions. Namun, kekalahan dari Hoffenheim dan Bayern Munich, dengan yang terakhir berakhir 5-1, menunjukkan inkonsistensi yang mewarnai musim mereka sejauh ini.

Mönchengladbach hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir, yakni kemenangan 5-0 atas TSV Schott Mainz di DFB-Pokal. Di Bundesliga, mereka kalah dalam keempat pertandingan dan kebobolan 16 gol. Laga liga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 4-2 dari Mainz 05. Dalam periode tersebut, mereka juga kalah 5-0 dari Freiburg dan 3-0 di kandang RB Leipzig.

VfB Stuttgart vs Borussia Moenchengladbach: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Mönchengladbach menjamu Stuttgart dan kalah 3-0. Stuttgart juga memenangi pertemuan sebelumnya pada musim itu dengan skor 1-0 di kandang pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat dalam data, Stuttgart memiliki rekor lebih baik, termasuk kemenangan kandang 4-0 pada Mei 2024. Satu-satunya kemenangan Mönchengladbach terjadi pada Februari 2025, ketika mereka menang 2-1 di Stuttgart.