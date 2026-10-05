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Cara mendapatkan tiket VfB Stuttgart vs Atletico Madrid: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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VfB Stuttgart
Atletico Madrid
Champions League

VfB Stuttgart menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions. Berikut cara untuk mendapatkan tiketnya

VfB Stuttgart akan menghadapi Atletico Madrid pada Selasa, 20 Oktober 2026 di MHPArena, Stuttgart.

Kedua tim membidik poin krusial untuk lolos langsung ke babak 16 besar tanpa harus melalui play-off. Pertandingan ini mempertemukan intensitas serangan Stuttgart dengan disiplin taktik dan pertahanan khas Diego Simeone di pentas Eropa.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket VfB Stuttgart vs Atletico Madrid, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off VfB Stuttgart vs Atletico Madrid di Liga Champions?

VfB Stuttgart vs Atletico Madrid akan kick-off di MHPArena, Stuttgart, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
MHPArena

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions VfB Stuttgart vs Atletico Madrid?

Ada beberapa jalur utama untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid di MHPArena:

1. Kanal resmi klub

  • Ticket Shop VfB Stuttgart: Diberikan akses pre-sale prioritas, dengan anggota biasanya menerima hak pembelian lebih awal dan diskon. Kursi standar yang tersisa akan dijual untuk umum langsung melalui portal klub.
  • Alokasi tandang Atlético Madrid: Suporter yang ingin duduk di sektor tim tamu harus membeli tiket melalui portal resmi anggota klub Atlético Madrid, karena tiket tamu dikelola langsung oleh tim tamu.

Berapa harga tiket Liga Champions VfB Stuttgart vs Atletico Madrid?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions UEFA VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid bervariasi tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi utama atau platform penjualan ulang sekunder:

1. Harga resmi sesuai nilai nominal (penjualan utama)

Tiket resmi yang dijual langsung oleh VfB Stuttgart, baik melalui pre-sale anggota maupun penjualan umum standar, sepenuhnya mengikuti penetapan harga berdasarkan kategori:

  • Tiket berdiri (Stehplätze): Sekitar €18,50 – €25
  • Tiket duduk (Sitzplätze): Berkisar dari €45 – €110, tergantung sektor stadion, misalnya area Goal Curved dibandingkan Tribun Utama / Haupttribüne
  • Alokasi sektor tandang (suporter Atlético Madrid): Biasanya ditetapkan di kisaran €45 – €70 per tiket sesuai batas harga tiket tandang UEFA

2. Marketplace tiket sekunder

Karena permintaan untuk laga besar Liga Champions biasanya melebihi pasokan resmi, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

  • Kategori standar / kursi area curva: Berkisar dari €115 – €230
  • Tribun utama / kursi sisi premium: Berkisar dari €240 – €420+
  • Paket hospitality & VIP: Berkisar dari €500 – €1.200+

VfB Stuttgart vs Atletico Madrid di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa VfB Stuttgart vs Atletico Madrid

Stuttgart mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Borussia Dortmund di Bundesliga, dan mereka juga kalah 2-1 dari Hoffenheim di liga. Satu-satunya hasil positif dalam rentetan itu adalah kemenangan 3-1 atas Viking di Liga Champions, meski kekalahan dari Bayern Munich (5-1) dan Hoffenheim menegaskan adanya kerentanan saat menghadapi lawan berkualitas. Stuttgart mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima laga tersebut.

Atletico Madrid meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan kandang meyakinkan 4-0 atas Osasuna di LaLiga, dan mereka juga menang 3-0 saat tandang ke markas Real Sociedad. Kekalahan mereka datang saat melawan Liverpool di Liga Champions (2-1) dan Athletic Bilbao di LaLiga (3-0). Tim asuhan Simeone mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu.

VFB

VFB - Performa

KOE
M4-1
VIK
M3-1
TSG
K2-1
BVB
K0-1
GFT
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ATM

ATM - Performa

ATH
K3-0
LIV
K2-1
RSO
M0-3
OSA
M4-0
RMA
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

VfB Stuttgart vs Atletico Madrid: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir imbang 1-1 dalam laga persahabatan klub yang dimainkan pada 5 Agustus 2018. Karena baru ada satu pertandingan yang tercatat antara kedua tim, tidak ada pola head-to-head yang lebih luas untuk dinilai menjelang duel Liga Champions ini.

Head to Head

VfB StuttgartSeriAtletico Madrid
0
1
0
Club Friendlies
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
1Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/1
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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