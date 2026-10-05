VfB Stuttgart akan menghadapi Atletico Madrid pada Selasa, 20 Oktober 2026 di MHPArena, Stuttgart.

Kedua tim membidik poin krusial untuk lolos langsung ke babak 16 besar tanpa harus melalui play-off. Pertandingan ini mempertemukan intensitas serangan Stuttgart dengan disiplin taktik dan pertahanan khas Diego Simeone di pentas Eropa.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket VfB Stuttgart vs Atletico Madrid, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off VfB Stuttgart vs Atletico Madrid di Liga Champions?

VfB Stuttgart vs Atletico Madrid akan kick-off di MHPArena, Stuttgart, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 15.00 MHPArena

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions VfB Stuttgart vs Atletico Madrid?

Ada beberapa jalur utama untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid di MHPArena:

1. Kanal resmi klub

Ticket Shop VfB Stuttgart: Diberikan akses pre-sale prioritas, dengan anggota biasanya menerima hak pembelian lebih awal dan diskon. Kursi standar yang tersisa akan dijual untuk umum langsung melalui portal klub.

Alokasi tandang Atlético Madrid: Suporter yang ingin duduk di sektor tim tamu harus membeli tiket melalui portal resmi anggota klub Atlético Madrid, karena tiket tamu dikelola langsung oleh tim tamu.

Berapa harga tiket Liga Champions VfB Stuttgart vs Atletico Madrid?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions UEFA VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid bervariasi tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi utama atau platform penjualan ulang sekunder:

1. Harga resmi sesuai nilai nominal (penjualan utama)

Tiket resmi yang dijual langsung oleh VfB Stuttgart, baik melalui pre-sale anggota maupun penjualan umum standar, sepenuhnya mengikuti penetapan harga berdasarkan kategori:

Tiket berdiri (Stehplätze): Sekitar €18,50 – €25

Tiket duduk (Sitzplätze): Berkisar dari €45 – €110 , tergantung sektor stadion, misalnya area Goal Curved dibandingkan Tribun Utama / Haupttribüne

Alokasi sektor tandang (suporter Atlético Madrid): Biasanya ditetapkan di kisaran €45 – €70 per tiket sesuai batas harga tiket tandang UEFA

2. Marketplace tiket sekunder

Karena permintaan untuk laga besar Liga Champions biasanya melebihi pasokan resmi, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Kategori standar / kursi area curva: Berkisar dari €115 – €230

Tribun utama / kursi sisi premium: Berkisar dari €240 – €420+

Paket hospitality & VIP: Berkisar dari €500 – €1.200+

VfB Stuttgart vs Atletico Madrid di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa VfB Stuttgart vs Atletico Madrid

Stuttgart mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Borussia Dortmund di Bundesliga, dan mereka juga kalah 2-1 dari Hoffenheim di liga. Satu-satunya hasil positif dalam rentetan itu adalah kemenangan 3-1 atas Viking di Liga Champions, meski kekalahan dari Bayern Munich (5-1) dan Hoffenheim menegaskan adanya kerentanan saat menghadapi lawan berkualitas. Stuttgart mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima laga tersebut.

Atletico Madrid meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan kandang meyakinkan 4-0 atas Osasuna di LaLiga, dan mereka juga menang 3-0 saat tandang ke markas Real Sociedad. Kekalahan mereka datang saat melawan Liverpool di Liga Champions (2-1) dan Athletic Bilbao di LaLiga (3-0). Tim asuhan Simeone mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu.

VfB Stuttgart vs Atletico Madrid: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir imbang 1-1 dalam laga persahabatan klub yang dimainkan pada 5 Agustus 2018. Karena baru ada satu pertandingan yang tercatat antara kedua tim, tidak ada pola head-to-head yang lebih luas untuk dinilai menjelang duel Liga Champions ini.