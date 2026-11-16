Venezia menjamu Sassuolo pada Senin, 7 Desember 2026, di Stadio Pierluigi Penzo, Venesia.

Secara historis, pertemuan kedua tim di kasta tertinggi terbilang jarang, dengan laga-laga sebelumnya berlangsung pada musim Serie A 2021/22. Dalam dua pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi, Sassuolo lebih unggul: menang 3-1 saat bertandang pada Oktober 2021, lalu menang 4-1 di Venesia pada Maret 2022.

Simak panduan GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Venezia vs Sassuolo, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Serie A antara Venezia dan Sassuolo dimulai?

Pertandingan Venezia vs Sassuolo dimulai di Stadio Pierluigi Penzo, Venesia, pada Senin, 7 Desember 2026.

Serie A - Pekan 14 7 Des 2026 - 12.30 Stadio Pierluigi Penzo

Bagaimana cara membeli tiket Serie A Venezia vs Sassuolo?

Untuk membeli tiket pertandingan Serie A antara Venezia dan Sassuolo, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi Venezia FC atau US Sassuolo saat tiket pertandingan mulai dijual untuk umum.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Serie A Venezia vs Sassuolo?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Serie A antara Venezia dan Sassuolo:

1. Kanal resmi klub

Tribune Curva / tempat duduk standar: €25 hingga €40.

€25 hingga €40. Tribune utama / tempat duduk di sisi panjang lapangan: €50 hingga €120.

€50 hingga €120. Kategori VIP / layanan premium: €150 hingga €300 lebih.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga sesuai permintaan pasar:

Tribune tingkat bawah / pemandangan standar: €70 hingga €90.

€70 hingga €90. Tempat duduk di sisi panjang lapangan: €130 hingga €260.

€130 hingga €260. Sektor tengah premium: €300 hingga €350 lebih.

Venezia vs Sassuolo di Serie A: Semua yang perlu diketahui

Performa Venezia dan Sassuolo

Venezia mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Serie A. Pada laga teranyar, Venezia kalah 1-0 dari Como. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah 2-0 dari Inter dan 1-0 dari Genoa. Satu-satunya hasil positif adalah kemenangan 1-0 atas Napoli pada Oktober. Dalam lima pertandingan itu, Venezia mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali.

Sassuolo hanya meraih satu poin dari lima pertandingan terakhirnya di liga, setelah bermain imbang 1-1 melawan AC Milan sebelum menelan empat kekalahan beruntun. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 2-4 dari Fiorentina, sementara sepekan sebelumnya mereka kalah 6-2 dari Lazio. Sassuolo juga kalah 4-2 saat bertandang ke Frosinone dan 2-0 saat bertandang ke Como. Secara keseluruhan, Sassuolo mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh belas kali dalam lima pertandingan tersebut.

Venezia vs Sassuolo: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Serie A pada Maret 2022, ketika Sassuolo menang 4-1 saat bertandang ke markas Venezia. Sebelumnya, Sassuolo menang 3-1 di kandang pada Oktober 2021. Kedua tim juga bertemu tiga kali di Serie C antara 2007 dan 2008. Venezia memenangi dua laga tersebut, sementara Sassuolo memenangi satu. Dari seluruh lima pertemuan dalam data tersebut, Sassuolo memiliki rekor yang lebih baik.