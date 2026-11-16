Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Serie A
team-logoVenezia
Stadio Pierluigi Penzo
team-logoSassuolo
Book Venezia vs Sassuolo Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Venezia vs Sassuolo: Harga tiket Serie A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Venezia
Sassuolo
Serie A

Venezia menghadapi Sassuolo di Serie A. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Venezia menjamu Sassuolo pada Senin, 7 Desember 2026, di Stadio Pierluigi Penzo, Venesia.

Secara historis, pertemuan kedua tim di kasta tertinggi terbilang jarang, dengan laga-laga sebelumnya berlangsung pada musim Serie A 2021/22. Dalam dua pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi, Sassuolo lebih unggul: menang 3-1 saat bertandang pada Oktober 2021, lalu menang 4-1 di Venesia pada Maret 2022.

Simak panduan GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Venezia vs Sassuolo, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Serie A antara Venezia dan Sassuolo dimulai?

Pertandingan Venezia vs Sassuolo dimulai di Stadio Pierluigi Penzo, Venesia, pada Senin, 7 Desember 2026.

crest
Serie A - Pekan 14
Stadio Pierluigi Penzo

Bagaimana cara membeli tiket Serie A Venezia vs Sassuolo?

Untuk membeli tiket pertandingan Serie A antara Venezia dan Sassuolo, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi Venezia FC atau US Sassuolo saat tiket pertandingan mulai dijual untuk umum.

2. Platform penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Serie A Venezia vs Sassuolo?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Serie A antara Venezia dan Sassuolo:

1. Kanal resmi klub

  • Tribune Curva / tempat duduk standar: €25 hingga €40.
  • Tribune utama / tempat duduk di sisi panjang lapangan: €50 hingga €120.
  • Kategori VIP / layanan premium: €150 hingga €300 lebih.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga sesuai permintaan pasar:

  • Tribune tingkat bawah / pemandangan standar: €70 hingga €90.
  • Tempat duduk di sisi panjang lapangan: €130 hingga €260.
  • Sektor tengah premium: €300 hingga €350 lebih.

Venezia vs Sassuolo di Serie A: Semua yang perlu diketahui

Performa Venezia dan Sassuolo

Venezia mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Serie A. Pada laga teranyar, Venezia kalah 1-0 dari Como. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah 2-0 dari Inter dan 1-0 dari Genoa. Satu-satunya hasil positif adalah kemenangan 1-0 atas Napoli pada Oktober. Dalam lima pertandingan itu, Venezia mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali.

Sassuolo hanya meraih satu poin dari lima pertandingan terakhirnya di liga, setelah bermain imbang 1-1 melawan AC Milan sebelum menelan empat kekalahan beruntun. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan kandang 2-4 dari Fiorentina, sementara sepekan sebelumnya mereka kalah 6-2 dari Lazio. Sassuolo juga kalah 4-2 saat bertandang ke Frosinone dan 2-0 saat bertandang ke Como. Secara keseluruhan, Sassuolo mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh belas kali dalam lima pertandingan tersebut.

VEN

VEN - Performa

NAP
M1-0
GEN
K1-0
INT
K0-2
COM
K1-0
UDI
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
SAS

SAS - Performa

FRC
K4-2
COM
K2-0
LAZ
K2-6
FIO
K2-4
ROM
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/19
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Venezia vs Sassuolo: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Serie A pada Maret 2022, ketika Sassuolo menang 4-1 saat bertandang ke markas Venezia. Sebelumnya, Sassuolo menang 3-1 di kandang pada Oktober 2021. Kedua tim juga bertemu tiga kali di Serie C antara 2007 dan 2008. Venezia memenangi dua laga tersebut, sementara Sassuolo memenangi satu. Dari seluruh lima pertemuan dalam data tersebut, Sassuolo memiliki rekor yang lebih baik.

Head to Head

VeneziaSeriSassuolo
2
0
3
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
4
FT
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FT
Serie C
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FT
Serie C
Venezia badge
Venezia
VEN
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FT
Serie C
Venezia badge
Venezia
VEN
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FT
6Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google