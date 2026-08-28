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Cara mendapatkan tiket Valencia vs Real Sociedad: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Valencia menghadapi Real Sociedad di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Valencia akan menghadapi Real Sociedad pada Rabu, 20 September 2026 di Estadio Mestalla, Valencia.

Dalam pertemuan terbaru mereka pada Mei 2026, Valencia meraih kemenangan dramatis 4-3 di kandang Real Sociedad dalam laga yang sarat aksi. Secara historis, pertemuan-pertemuan terbaru antara kedua klub berlangsung ketat, dengan kombinasi kemenangan tipis dan hasil imbang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Valencia vs Real Sociedad, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Valencia vs Real Sociedad di LaLiga?

Valencia vs Real Sociedad berlangsung di Estadio Mestalla, Valencia, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi melalui pemegang hak siar lokal Anda.

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LaLiga - Pekan 7
Estadio Mestalla

Bagaimana cara membeli tiket Valencia vs Real Sociedad di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Valencia vs Real Sociedad di Estadio Mestalla pada 20 September 2026, Anda dapat menggunakan saluran resmi dan sekunder berikut:

  • Situs Resmi Valencia CF: Sumber utama dan paling aman adalah langsung melalui portal tiket resmi Valencia CF. Tiket biasanya mulai dijual untuk publik umum beberapa pekan sebelum hari pertandingan setelah pemegang tiket musiman (socis) mengambil kursi mereka.
  • Loket Estadio Mestalla: Anda dapat membeli tiket secara langsung di loket stadion di Valencia pada hari-hari menjelang pertandingan atau pada hari pertandingan, asalkan laga tersebut belum sepenuhnya terjual habis.
  • Marketplace Sekunder & Agregator: Jika tiket habis terjual melalui saluran resmi, platform sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dari penjual ulang untuk pertandingan di Mestalla.

Berapa harga tiket Valencia vs Real Sociedad di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Valencia vs Real Sociedad di Estadio Mestalla bergantung pada saluran pembelian dan kategori kursi:

  • Penjualan Resmi untuk Publik Umum (Harga Normal): Langsung dari Valencia CF, tiket pertandingan standar umumnya berkisar antara £25 hingga £75 (€30 hingga €85) untuk tempat duduk standar di tribun atas dan bawah, tergantung lokasi tribun.
  • Pasar Sekunder & Penjual Ulang: Di agregator tiket dan platform penjualan ulang seperti StubHub, kursi kategori masuk biasanya dimulai dari sekitar £45 hingga £60 ($59 hingga $76), sementara tiket standar rata-rata berharga sekitar £180 hingga £200. Opsi VIP atau hospitality bisa dimulai dari £600+.

Valencia vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Valencia vs Real Sociedad

Valencia mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Real Betis di LaLiga pada 25 Agustus, setelah hasil imbang 0-0 dengan Celta Vigo tiga hari sebelumnya. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu terjadi dalam laga pramusim melawan Hercules, dengan skor 2-0. Valencia gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan tersebut, dan dua laga kompetitif mereka musim ini belum menghasilkan gol ke gawang lawan.

Real Sociedad kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Real Betis di LaLiga pada 21 Agustus, dan sebelumnya mereka takluk 3-1 dari Chelsea serta menelan kekalahan beruntun dari FC Koeln di pramusim. Dua kekalahan dari Koeln dan kekalahan 2-1 dari Toulouse melengkapi rangkaian lima kekalahan beruntun. Tim asuhan Matarazzo mencetak tiga gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut.

VAL

VAL - Performa

BET
K0-1
COR
K3-1
BAR
K0-5
SEV
K1-0
ALA
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
RSO

RSO - Performa

ESP
M2-1
CEL
S0-0
ELC
M2-3
ATM
K0-3
BOU
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Valencia vs Real Sociedad: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 17 Mei 2026, ketika Valencia menang 4-3 di kandang Real Sociedad. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 1-1 di Estadio Mestalla pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Valencia mencatat dua kemenangan, sama dengan dua milik Real Sociedad, dengan satu hasil imbang. Laga kandang terbaru di Mestalla, pada Januari 2025, berakhir 1-0 untuk kemenangan Valencia.

Head to Head

ValenciaSeriReal Sociedad
2
1
2
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
4
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FT
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FT
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FT
6Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Valencia vs Real Sociedad

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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