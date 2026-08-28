Cara mendapatkan tiket Valencia vs Real Sociedad: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Valencia akan menghadapi Real Sociedad pada Rabu, 20 September 2026 di Estadio Mestalla, Valencia.

Dalam pertemuan terbaru mereka pada Mei 2026, Valencia meraih kemenangan tandang dramatis 4-3 atas Real Sociedad dalam laga yang sarat aksi. Secara historis, pertemuan-pertemuan terbaru antara kedua klub berlangsung ketat, dengan kombinasi kemenangan tipis dan hasil imbang.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Valencia vs Real Sociedad, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Valencia vs Real Sociedad?

Valencia vs Real Sociedad berlangsung di Estadio Mestalla, Valencia, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi melalui penyiar lokal Anda.

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 15.00 Estadio Mestalla

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Valencia vs Real Sociedad?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Valencia vs Real Sociedad di Estadio Mestalla pada 20 September 2026, Anda bisa menggunakan saluran resmi dan sekunder berikut:

Situs Resmi Valencia CF: Sumber utama dan paling aman adalah langsung melalui portal tiket resmi Valencia CF. Tiket umumnya mulai tersedia untuk publik beberapa pekan sebelum hari pertandingan setelah pemegang tiket musiman ( socis ) mengambil tempat mereka.

Loket Estadio Mestalla: Anda bisa membeli tiket secara langsung di loket stadion di Valencia pada hari-hari menjelang pertandingan atau pada hari laga, selama pertandingan tersebut belum sepenuhnya terjual habis.

Marketplace Sekunder & Agregator: Jika tiket habis terjual melalui saluran resmi, platform sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket penjualan ulang untuk laga di Mestalla.

Berapa harga tiket LaLiga Valencia vs Real Sociedad?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Valencia vs Real Sociedad di Estadio Mestalla bergantung pada saluran pembelian dan kategori kursi:

Rilis Resmi untuk Publik Umum (Harga Normal): Secara langsung dari Valencia CF, tiket pertandingan standar umumnya berkisar dari £25 hingga £75 (€30 hingga €85) untuk kursi standar di area atas dan bawah stadion, tergantung lokasi tribun.

Pasar Sekunder & Penjual Ulang: Di agregator tiket dan platform penjualan ulang seperti StubHub, kursi entry-level biasanya dimulai dari sekitar £45 hingga £60 ($59 hingga $76), sementara tiket standar rata-rata berharga sekitar £180 hingga £200 . Opsi VIP atau hospitality bisa dimulai dari £600+ .

Valencia vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Valencia vs Real Sociedad

Valencia mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Real Betis di LaLiga pada 25 Agustus, setelah hasil imbang 0-0 melawan Celta Vigo tiga hari sebelumnya. Satu-satunya kemenangan dalam periode tersebut datang dalam laga pramusim kontra Hercules dengan skor 2-0. Valencia gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan tersebut, dan dua laga kompetitif mereka musim ini tidak menghasilkan gol di ujung yang tepat.

Real Sociedad kalah dalam lima pertandingan terbaru mereka. Laga terakhir mereka adalah kekalahan 1-0 dari Real Betis di LaLiga pada 21 Agustus, dan sebelumnya mereka dikalahkan Chelsea 3-1 serta menelan kekalahan beruntun dari FC Koeln di pramusim. Dua kekalahan dari Koeln dan kekalahan 2-1 dari Toulouse melengkapi rangkaian lima kekalahan beruntun. Tim asuhan Matarazzo mencetak tiga gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Valencia vs Real Sociedad: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 17 Mei 2026, ketika Valencia menang 4-3 di kandang Real Sociedad. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 1-1 di Estadio Mestalla pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Valencia mengoleksi dua kemenangan, sama seperti dua kemenangan milik Real Sociedad, dengan satu hasil imbang. Laga kandang terbaru di Mestalla, pada Januari 2025, berakhir 1-0 untuk kemenangan Valencia.