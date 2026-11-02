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Cara mendapatkan tiket Valencia vs Real Madrid: harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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LaLiga

Valencia menghadapi Real Madrid di La Liga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Valencia menjamu Barcelona pada Minggu, 8 November 2026 di Estadio Mestalla, Valencia.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada Februari 2026, Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan 2-0 di Estadio Mestalla. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Real Madrid unggul dengan tiga kemenangan, sementara Valencia hanya meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Valencia vs Real Madrid, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Valencia vs Real Madrid dimulai?

Valencia vs Real Madrid berlangsung di Estadio Mestalla, Valencia, pada Minggu, 8 November 2026.

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LaLiga - Pekan 12
Estadio Mestalla

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Valencia vs Real Madrid?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Valencia vs Real Madrid di Estadio Mestalla:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa ketersediaan tiket langsung di situs web resmi Valencia CF. Untuk pertandingan besar seperti melawan Real Madrid, tiket biasanya diprioritaskan terlebih dahulu bagi anggota klub (Socio VCF) sebelum sisa kursi dijual kepada umum.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Valencia vs Real Madrid?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Valencia dan Real Madrid di Estadio Mestalla:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket kategori umum standar: Mulai sekitar €40 hingga €70 untuk kursi di tribun atas atau sudut stadion. Namun, tiket pertandingan besar melawan Real Madrid sangat terbatas dan biasanya diprioritaskan terlebih dahulu bagi anggota klub (Socios VCF).
  • Paket VIP dan hospitalitas: Paket hospitalitas premium resmi yang dibeli melalui klub atau mitra resmi umumnya mulai sekitar €300 hingga €350+ per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Tiket kategori umum: Mulai sekitar €100 hingga €130 untuk kursi di tribun atas belakang gawang, seperti zona Gol Xicotet.
  • Kursi di sisi panjang lapangan & kursi premium: Kursi dengan pandangan lebih baik di sisi panjang lapangan atau tribun bawah biasanya berkisar antara €180 hingga €300+, bergantung pada permintaan dan lokasi persis blok kursi.
  • Penjualan kembali tiket VIP: Harga tiket hospitalitas premium dan kursi VIP eksklusif bisa jauh lebih tinggi, mencapai ribuan euro untuk pilihan suite mewah.

Valencia vs Real Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Valencia dan Real Madrid

Valencia menghadapi pertandingan ini dengan performa buruk setelah hanya memenangi satu dari lima laga terakhirnya di LaLiga. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu diraih saat bertandang ke markas Deportivo Alaves. Setelahnya, Valencia kalah dari Real Sociedad, Sevilla, dan Barcelona, dengan kekalahan 5-0 dari tim terakhir di Camp Nou menjadi pukulan berat. Dalam lima pertandingan tersebut, Valencia hanya mencetak empat gol dan kebobolan sembilan kali, sehingga kepercayaan diri tim di Mestalla akan rapuh.

Catatan terbaru Real Madrid lebih naik turun daripada yang tercermin dari posisinya di liga. Tim asuhan Mourinho menang dua kali dan kalah dua kali dalam empat pertandingan terakhirnya di LaLiga, dengan kekalahan dari Atletico Madrid sebagai hasil terbarunya. Dalam periode ini, Real Madrid juga mencatat kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano dan mengalahkan Inter 2-1 di Liga Champions. Mereka mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

VAL

VAL - Performa

RSO
K2-3
SAN
S2-2
ATH
S0-0
VIL
K1-2
ELC
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RMA

RMA - Performa

ROM
M3-4
SEV
M4-1
RBL
M4-1
BAR
M1-2
SAN
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Valencia vs Real Madrid: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Februari 2026, ketika Real Madrid menang 2-0 di Mestalla. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Real Madrid memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan Valencia dan satu hasil imbang. Real Madrid mencetak sebelas gol dalam lima pertemuan itu, sementara Valencia mencetak lima gol. Catatan tersebut menegaskan dominasi klub asal Bernabeu dalam pertandingan ini selama periode terakhir.

Head to Head

ValenciaSeriReal Madrid
1
1
3
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
2
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
5Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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