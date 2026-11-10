Valencia menjamu Osasuna pada Minggu, 29 November 2026 di Estadio Mestalla.

Pertemuan kedua tim belakangan ini kerap berlangsung ketat, termasuk hasil imbang 3-3 yang mendebarkan di El Sadar pada musim 2024–25. Dalam pertemuan terakhir mereka pada 1 Maret 2026, Valencia menang tipis 1-0 atas Osasuna di kandang berkat penalti pada babak kedua.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Valencia vs Osasuna, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Valencia vs Osasuna di LaLiga dimulai?

Laga Valencia vs Osasuna berlangsung di Estadio Mestalla pada Minggu, 29 November 2026.

LaLiga - Pekan 14 29 Nov 2026 - 08.00 Estadio Mestalla

Bagaimana cara membeli tiket Valencia vs Osasuna di LaLiga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Valencia vs Osasuna di LaLiga mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui situs resmi Valencia CF atau loket tiket di Estadio Mestalla. Ini merupakan cara paling aman dan langsung untuk mendapatkan tempat duduk.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Valencia vs Osasuna di LaLiga?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Real Betis vs Rayo Vallecano di LaLiga mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler / kategori standar: Mulai sekitar €30 hingga €45 .

Mulai sekitar . Tribun sisi panjang & bagian tengah: Umumnya berkisar antara €60 hingga €110 .

Umumnya berkisar antara . VIP & layanan hospitality: Mulai dari €300 hingga €500 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kategori tribun atas / sisi pendek: Mulai sekitar €45 hingga €55 .

Mulai sekitar . Tribun sisi panjang & pemandangan lebih baik: Sering kali berkisar antara €75 hingga €150 .

Sering kali berkisar antara . Penjualan kembali tiket premium / VIP: Harganya dapat berkisar dari €200 hingga lebih dari €350.

Valencia vs Osasuna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Valencia vs Osasuna

Valencia mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-2 dari Villarreal, dan mereka belum menang dalam empat pertandingan liga sejak meraih kemenangan 1-0 di markas Deportivo Alaves pada September. Dalam lima pertandingan tersebut, Valencia mencetak lima gol dan kebobolan delapan kali, catatan yang mencerminkan kesulitan tim asuhan Aguirre dalam menyerang maupun bertahan.

Lima pertandingan terakhir Osasuna di LaLiga menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka terakhir kali mengalahkan Racing Santander 2-0, tetapi sebelumnya kalah telak 5-2 di markas Real Betis dan takluk 4-0 dari Atletico Madrid. Tim tamu mencetak enam gol dan kebobolan dua belas kali dalam lima pertandingan tersebut, meski kemenangan atas Racing memberi mereka modal untuk lawatan ini.

Valencia vs Osasuna: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di LaLiga pada 1 Maret 2026, ketika Valencia menang 1-0 di Estadio Mestalla. Dalam lima pertemuan terakhir, rekor kedua tim berimbang: dua kemenangan untuk Valencia, dua untuk Osasuna, dan satu hasil imbang. Laga tandang terakhir, yang dimainkan pada Agustus 2025, berakhir dengan kemenangan 1-0 Osasuna di kandang sendiri.