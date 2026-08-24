Cara mendapatkan tiket Valencia vs Barcelona: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Valencia akan menghadapi Barcelona pada Minggu, 6 September 2026 di Estadio Mestalla, Valencia.

Valencia meraih kemenangan impresif 3-1 atas Barcelona dalam pertemuan terakhir mereka di Mestalla pada Mei 2026. Namun, Barcelona masih unggul dalam rekor head-to-head keseluruhan, setelah memenangi empat dari lima pertemuan kompetitif terakhir antara dua tim Spanyol tersebut.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Valencia vs Barcelona, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Valencia vs Barcelona di LaLiga?

Valencia akan menghadapi Barcelona di Estadio Mestalla, Valencia, Spanyol, dalam laga LaLiga. Detail waktu kick-off yang telah dikonfirmasi akan diperbarui di sini segera setelah tersedia.

LaLiga - Pekan 4 6 Sep 2026 - 10.15 Estadio Mestalla

Bagaimana cara membeli tiket Valencia vs Barcelona di LaLiga?

Untuk membeli tiket Valencia CF vs. FC Barcelona di Estadio Mestalla, ikuti opsi utama berikut:

Portal Tiket Resmi Valencia CF: Opsi utama dan paling aman untuk membeli tiket dengan harga normal adalah langsung melalui Portal Tiket Resmi Valencia CF. Penjualan untuk publik umum biasanya dibuka 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan.

Keanggotaan Resmi Klub ("Socio / VCF Member"): Menjadi anggota resmi VCF memberikan akses prioritas ke tiket laga kandang sebelum penjualan untuk publik umum dibuka, yang direkomendasikan untuk pertandingan dengan permintaan tinggi seperti melawan FC Barcelona.

Platform Penjualan Kembali Sekunder: Jika tiket habis terjual melalui kanal resmi klub, platform sekunder seperti StubHub menawarkan penjualan kembali tiket terverifikasi dari penggemar atau penjual lain.

Berapa harga tiket Valencia vs Barcelona di LaLiga?

Harga tiket untuk Valencia CF vs. FC Barcelona pada 6 September 2026 di Estadio Mestalla bergantung pada kanal pembelian dan kategori tempat duduk:

Tiket resmi umum (harga normal): Secara langsung dari portal tiket resmi Valencia CF, tiket kategori standar berkisar dari £50 hingga £125 , dengan kursi tribune tengah berharga £125 hingga £250+ .

Platform penjualan kembali sekunder: Di agregator tiket terverifikasi seperti StubHub , kursi tingkat atas untuk kategori entry-level dimulai dari sekitar £140 hingga £190 .

Harga jual kembali rata-rata: Karena tingginya permintaan untuk laga Barcelona, harga rata-rata tiket jual kembali biasanya berada di kisaran £420 hingga £460 , dengan kursi utama di area tengah dan tingkat bawah dibanderol lebih tinggi.

Valencia vs Barcelona di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Valencia vs Barcelona

Lima pertandingan terakhir Valencia semuanya berlangsung di pramusim, dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Hercules pada 13 Agustus, sementara mereka juga mengalahkan Derby County 2-1 lebih awal pada musim panas ini. Kekalahan dari CD Teruel dan Newcastle United mengapit hasil imbang melawan Stoke City, membuat performa pramusim Valencia terbilang campuran saat musim kompetitif dimulai.

Catatan pramusim lima laga Barcelona adalah tiga kemenangan dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Al Ahly SC pada 19 Agustus, setelah kemenangan 2-5 melawan Basel tiga hari sebelumnya. Kekalahan dari Udinese dan Birmingham City menjadi titik terendah dalam jadwal musim panas mereka, meski kemenangan atas Basel dan Nottingham Forest, dengan yang terakhir berupa kemenangan tandang 1-0, menunjukkan tim asuhan Flick terus berkembang secara bertahap.

Valencia vs Barcelona: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan kandang 3-1 untuk Valencia di Estadio Mestalla dalam ajang LaLiga pada 23 Mei 2026. Hasil itu mengikuti rangkaian kekalahan telak Valencia dalam duel ini, termasuk kekalahan 6-0 di Camp Nou pada September 2025 dan kekalahan 7-1 di venue yang sama pada Januari 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Barcelona menang tiga kali berbanding satu kemenangan milik Valencia, dengan satu kemenangan tambahan Barcelona datang dalam laga Copa del Rey. Barcelona mencetak 19 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh gol.

Klasemen Valencia vs Barcelona

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Valencia berada di posisi ke-17 sementara Barcelona menempati posisi ke-11.