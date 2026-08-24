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Cara mendapatkan tiket Valencia vs Barcelona: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Valencia menghadapi Barcelona di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiket Anda

Valencia akan menghadapi Barcelona pada Minggu, 6 September 2026 di Estadio Mestalla, Valencia.

Valencia meraih kemenangan impresif 3-1 atas Barcelona dalam pertemuan terakhir mereka di Mestalla pada Mei 2026. Namun, Barcelona masih unggul dalam rekor head-to-head keseluruhan, setelah memenangi empat dari lima pertemuan kompetitif terakhir antara dua tim Spanyol tersebut.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Valencia vs Barcelona, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Valencia vs Barcelona di LaLiga?

Valencia akan menghadapi Barcelona di Estadio Mestalla, Valencia, Spanyol, dalam laga LaLiga. Detail waktu kick-off yang telah dikonfirmasi akan diperbarui di sini segera setelah tersedia.

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LaLiga - Pekan 4
Estadio Mestalla

Bagaimana cara membeli tiket Valencia vs Barcelona di LaLiga?

Untuk membeli tiket Valencia CF vs. FC Barcelona di Estadio Mestalla, ikuti opsi utama berikut:

  • Portal Tiket Resmi Valencia CF: Opsi utama dan paling aman untuk membeli tiket dengan harga normal adalah langsung melalui Portal Tiket Resmi Valencia CF. Penjualan untuk publik umum biasanya dibuka 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan.
  • Keanggotaan Resmi Klub ("Socio / VCF Member"): Menjadi anggota resmi VCF memberikan akses prioritas ke tiket laga kandang sebelum penjualan untuk publik umum dibuka, yang direkomendasikan untuk pertandingan dengan permintaan tinggi seperti melawan FC Barcelona.
  • Platform Penjualan Kembali Sekunder: Jika tiket habis terjual melalui kanal resmi klub, platform sekunder seperti StubHub menawarkan penjualan kembali tiket terverifikasi dari penggemar atau penjual lain.   

Berapa harga tiket Valencia vs Barcelona di LaLiga?

Harga tiket untuk Valencia CF vs. FC Barcelona pada 6 September 2026 di Estadio Mestalla bergantung pada kanal pembelian dan kategori tempat duduk:

  • Tiket resmi umum (harga normal): Secara langsung dari portal tiket resmi Valencia CF, tiket kategori standar berkisar dari £50 hingga £125, dengan kursi tribune tengah berharga £125 hingga £250+.
  • Platform penjualan kembali sekunder: Di agregator tiket terverifikasi seperti StubHub, kursi tingkat atas untuk kategori entry-level dimulai dari sekitar £140 hingga £190.
  • Harga jual kembali rata-rata: Karena tingginya permintaan untuk laga Barcelona, harga rata-rata tiket jual kembali biasanya berada di kisaran £420 hingga £460, dengan kursi utama di area tengah dan tingkat bawah dibanderol lebih tinggi.

Valencia vs Barcelona di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Valencia vs Barcelona

Lima pertandingan terakhir Valencia semuanya berlangsung di pramusim, dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Hercules pada 13 Agustus, sementara mereka juga mengalahkan Derby County 2-1 lebih awal pada musim panas ini. Kekalahan dari CD Teruel dan Newcastle United mengapit hasil imbang melawan Stoke City, membuat performa pramusim Valencia terbilang campuran saat musim kompetitif dimulai.

Catatan pramusim lima laga Barcelona adalah tiga kemenangan dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Al Ahly SC pada 19 Agustus, setelah kemenangan 2-5 melawan Basel tiga hari sebelumnya. Kekalahan dari Udinese dan Birmingham City menjadi titik terendah dalam jadwal musim panas mereka, meski kemenangan atas Basel dan Nottingham Forest, dengan yang terakhir berupa kemenangan tandang 1-0, menunjukkan tim asuhan Flick terus berkembang secara bertahap.

VAL

VAL - Performa

CDT
K0-1
HER
M2-0
CEL
S0-0
BET
K0-1
COR
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
BAR

BAR - Performa

BAS
M2-5
AHL
M2-1
ELC
M0-5
ATH
M2-0
RAY
M5-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Valencia vs Barcelona: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan kandang 3-1 untuk Valencia di Estadio Mestalla dalam ajang LaLiga pada 23 Mei 2026. Hasil itu mengikuti rangkaian kekalahan telak Valencia dalam duel ini, termasuk kekalahan 6-0 di Camp Nou pada September 2025 dan kekalahan 7-1 di venue yang sama pada Januari 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Barcelona menang tiga kali berbanding satu kemenangan milik Valencia, dengan satu kemenangan tambahan Barcelona datang dalam laga Copa del Rey. Barcelona mencetak 19 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh gol.

Head to Head

ValenciaSeriBarcelona
1
0
4
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
6
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FT
Copa del Rey
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
7
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
5Gol yang Dicetak21
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Valencia vs Barcelona

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Valencia berada di posisi ke-17 sementara Barcelona menempati posisi ke-11.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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