Cara mendapatkan tiket Valencia vs Athletic Bilbao: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Valencia akan menghadapi Athletic Bilbao pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Estadio Mestalla, Valencia.

Valencia CF dan Athletic Club memiliki rivalitas panjang dalam sepak bola Spanyol sebagai dua institusi paling bersejarah di La Liga. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Mei 2026, Valencia meraih kemenangan tandang tipis 1-0 di Stadion San Mamés.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Valencia vs Athletic Bilbao, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Valencia vs Athletic Bilbao di LaLiga?

Valencia vs Athletic Bilbao digelar di Estadio Mestalla, Valencia, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 9 17 Okt 2026 - 15.00 Estadio Mestalla

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Valencia vs Athletic Bilbao?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan LaLiga Valencia CF vs. Athletic Club di Stadion Mestalla, Anda bisa mengikuti opsi pembelian utama berikut:

1. Portal tiket resmi Valencia CF

Kunjungi toko tiket online resmi Valencia CF, pilih laga melawan Athletic Club, lalu pilih tribun yang Anda inginkan.

2. Loket tiket Mestalla (Taquillas)

Jika pertandingan belum terjual habis, sisa tiket masuk umum bisa dibeli langsung di loket Stadion Mestalla ( Taquillas ) pada hari-hari menjelang matchday atau pada hari pertandingan.

3. Paket VIP & Hospitality resmi

Untuk kursi yang terjamin dengan makanan dan akses lounge, opsi VIP/Hospitality tersedia langsung melalui situs resmi Valencia CF jauh sebelum penjualan tiket masuk umum standar dibuka.

4. Pasar tiket sekunder

Jika tiket utama melalui Valencia CF sudah habis atau tidak tersedia, Anda bisa membeli tiket melalui platform tiket sekunder seperti StubHub .

Berapa harga tiket LaLiga Valencia vs Athletic Bilbao?

Harga tiket untuk Valencia CF vs. Athletic Club di Stadion Mestalla bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan tempat Anda membelinya:

1. Harga resmi klub (harga normal)

Tiket masuk umum / kursi standar: Tiket rilis umum resmi melalui Valencia CF biasanya berkisar antara €40 hingga €85 .

Tingkat atas / belakang gawang (Gol Gran/Norte): sekitar €40 hingga €55 Tribun samping (Grada de la Mar): sekitar €60 hingga €75 Tribun utama (Tribuna): sekitar €75 hingga €90+

Paket VIP & Hospitality: Opsi hospitality resmi yang mencakup akses lounge, katering, dan kursi premium umumnya berkisar dari €150 hingga €250+ .

2. Harga pasar sekunder

Penjualan ulang & platform tiket: Di platform tiket sekunder seperti StubHub , harga berfluktuasi tergantung permintaan:

Kursi entry-level: Mulai dari €40 hingga €80 untuk sektor atas atau area belakang gawang. Kursi rata-rata pada hari pertandingan: Biasanya sekitar €120 hingga €170 untuk pemandangan dari area tengah atau tingkat bawah. Kursi kategori 1 / premium: Bisa berkisar antara €200 dan €250 .



Valencia vs Athletic Bilbao di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Valencia vs Athletic Bilbao

Valencia memenangkan satu dan kalah empat kali dari lima pertandingan terakhir mereka di LaLiga. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Deportivo Alaves pada 15 September, yang mengakhiri rangkaian tiga kekalahan beruntun. Kekalahan itu termasuk takluk 5-0 dari Barcelona dan kalah 1-0 di markas Sevilla. Dalam lima pertandingan tersebut, Valencia mencetak dua gol dan kebobolan sembilan gol.

Athletic Bilbao meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga LaLiga terakhir mereka. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid, dan mereka juga menang 2-0 di markas Celta Vigo. Pertandingan terbaru mereka berakhir 1-1 di markas Elche pada 12 September. Athletic mencetak tujuh gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

Valencia vs Athletic Bilbao: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 10 Mei 2026, ketika Valencia menang 1-0 di kandang Athletic Bilbao di LaLiga. Sebelumnya, Athletic mengalahkan Valencia 2-1 dalam laga Copa del Rey pada Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Athletic Bilbao menang tiga kali dan Valencia menang dua kali.