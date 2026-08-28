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Cara mendapatkan tiket Union Berlin vs Schalke 04: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Union Berlin
Schalke 04
Bundesliga

Union Berlin menghadapi Schalke 04 di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Union Berlin akan menghadapi Schalke 04 pada Jumat, 11 September 2026 di Alte Foersterei, Berlin.

Kedua tim memasuki pekan pertandingan ini dengan target membangun momentum penting di awal musim dan naik lebih tinggi di klasemen Bundesliga. Pertemuan kompetitif mereka sebelumnya di kasta tertinggi Jerman secara historis selalu menghadirkan duel ketat, yang menambah bobot laga ini.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Union Berlin vs Schalke 04, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Union Berlin vs Schalke 04?

Union Berlin vs Schalke 04 akan digelar di Alte Foersterei, Berlin, dengan informasi kick-off yang akan dikonfirmasi lebih dekat ke tanggal pertandingan.

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Bundesliga - Pekan 3
Alte Foersterei

Cara membeli tiket Bundesliga Union Berlin vs Schalke 04

Ballot resmi klub & toko tiket

  • Keanggotaan klub: Anggota klub berbayar mendapat akses pertama. Saat laga kandang dibuka, anggota mengajukan permohonan undian tiket melalui situs tiket resmi klub (Union Zeughaus) sekitar 2 minggu sebelumnya.
  • Official Ticket Exchange (Zweitmarkt): Jika Anda gagal dalam ballot, anggota bisa mengakses Zweitmarkt di portal tiket resmi. Pemegang tiket musiman yang tidak bisa hadir menjual kembali tiket mereka di sini dengan harga nominal.
  • Publik umum: Tiket jarang mencapai penjualan umum terbuka. Jika masih ada sisa setelah alokasi anggota dan ballot, tiket dirilis di portal resmi, tetapi habis terjual dalam hitungan menit.
  • Platform jual kembali pihak ketiga: Agregator resale pihak ketiga dan platform marketplace, seperti StubHub, mencantumkan tiket untuk laga dengan permintaan tinggi.

Berapa harga tiket Bundesliga Union Berlin vs Schalke 04?

Harga tiket untuk laga Union Berlin vs. FC Schalke 04 di Stadion An der Alten Försterei bervariasi tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform resale sekunder.

Harga resmi nominal (langsung dari klub)

Jika Anda cukup beruntung mendapatkan tiket melalui ballot tiket resmi Union Berlin atau pertukaran tiket resmi klub (Zweitmarkt), harga nominal standar termasuk yang paling terjangkau di sepakbola Eropa:

  • Tiket berdiri (Stehplatz): Sekitar £13 - £17 (€15 - €20)
  • Tiket duduk (Sitzplatz): Sekitar £25 - £55 (€30 - €65)
  • Tiket konsesi / remaja: Harga tier lebih rendah mulai dari £9 - £13 (€10 - €15)

Pasar sekunder & platform resale

Tiket hampir selalu habis dibeli anggota resmi klub, dan permintaan di situs marketplace sekunder seperti StubHub mendorong harga naik secara signifikan:

  • Kursi resale level masuk: Perkirakan harga awal sekitar £135 - £150 ($173+) per tiket.
  • Harga resale rata-rata: Tempat duduk dengan permintaan tinggi di berbagai platform sekunder rata-rata berada di kisaran £250 - £450, dengan kursi premium atau tengah mencapai £500+ per tiket saat permintaan sedang tinggi.

Union Berlin vs Schalke 04 di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Union Berlin vs Schalke 04

Union Berlin mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 atas Eintracht Braunschweig di DFB-Pokal pada 23 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 2-4 dari Ipswich Town dalam laga persahabatan, menang 3-2 atas Aris Limassol, imbang 2-2 dengan Cagliari, dan kalah 1-2 dari Dynamo Dresden. Dalam lima pertandingan itu, Union mencetak 10 gol dan kebobolan 10 gol.

Schalke 04 memenangi tiga dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-2 atas Hallescher FC setelah perpanjangan waktu di DFB-Pokal pada 24 Agustus, di mana Edin Dzeko mencetak dua gol. Sebelum itu, Schalke kalah 0-3 dari Real Madrid dan 0-3 dari Atalanta dalam laga persahabatan pramusim, tetapi menang 5-0 atas Hessen Kassel dan 3-1 atas Fagiano Okayama FC pada awal musim panas. Schalke mencetak 15 gol dan kebobolan delapan dalam lima laga tersebut.

FCU

FCU - Performa

ARL
M3-2
IPS
K2-4
EBS
M2-4
SGE
S3-3
B04
K4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/15
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
S04

S04 - Performa

ATA
K0-3
RMA
K0-3
HAL
M2-5
FCA
K3-0
FCB
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Union Berlin vs Schalke 04: rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 19 Februari 2023, ketika Union Berlin dan Schalke bermain imbang 0-0 di Bundesliga di Alte Foersterei. Lima pertemuan Bundesliga yang terdokumentasi antara kedua tim menghasilkan satu kemenangan untuk Schalke, satu untuk Union Berlin, dan tiga hasil imbang. Hasil paling timpang terjadi pada 27 Agustus 2022, ketika Union Berlin menang 6-1 di kandang Schalke. Tiga pertemuan lainnya semuanya berakhir imbang, termasuk hasil 1-1 pada Oktober 2020 dan dua kebuntuan tanpa gol.

Head to Head

Union BerlinSeriSchalke 04
1
4
0
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FT
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
6
FT
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FT
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FT
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
FT
8Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Union Berlin vs Schalke 04

Di klasemen Bundesliga saat ini, Schalke 04 berada di posisi ke-15 dan Union Berlin menempati posisi ke-16.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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